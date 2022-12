V ČR roste počet akutních respiračních nemocí, chřipka nejvíc u dětí

Praha - V ČR podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) přibývá akutních respiračních infekcí (ARI) včetně chřipky a respiračně syncytiálních virů (RSV). V některých evropských zemích včetně sousedního Německa už se chřipka šíří se střední intenzitou, v Česku zatím počet případů roste hlavně u dětí ve věku šest až 14 let. SZÚ ale upozorňuje na to, že vzorků, které lékaři odesílají do národní referenční laboratoře, není dostatek.

"Ve 48. týdnu 2022 se nemocnost ARI v ČR zvýšila o téměř 15 procent. Nárůsty nemocnosti jsou evidovány ve všech krajích a ve všech věkových skupinách, což odpovídá zvyšujícím se počtům pozitivních záchytů chřipkových virů a dalších respiračních agens v populaci," uvedl ústav.

Dominantní jsou v současné době takzvané RSV viry, kapénkové infekce projevující se jako nachlazení trvající dva až osm dní. Jejich epidemie se pravidelně objevují od listopadu do ledna, nejméně jednou se nakazí většina dětí do dvou let. "RSV je také na vzestupu od října, přičemž asi 20 zemí a oblastí zažívá zesílenou aktivitu RSV," uvedl SZÚ.

Ve 23 zemích, která v evropském prostoru data hlásí Evropskému centru pro prevenci a léčbu nemocí (ECDC), jsou hospitalizovaní většinou pacienti s chřipkou typu B, nejčastěji děti mladší čtyř let. Například v Německu se dětská oddělení nemocnic podle médií potýkají kvůli epidemii zejména RSV virů s velkými počty pacientů, situaci označují za "katastrofální".

S covidem-19 je v současné době v ČR hospitalizováno zhruba 730 pacientů z nich 50 na jednotkách intenzivní péče. V posledních třech týdnech počty znovu mírně rostou, ještě na začátku října se ale blížily dvěma tisícům. Mírně v posledních týdnech rostou i počty pozitivně testovaných lidí, odborníci ale upozorňují, že na testy chodí jen část lidí, kteří mají příznaky.