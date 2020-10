V ČR rekordně roste prodej sektů v obchodech, meziročně o 25 pct

Starý Plzenec (Plzeňsko) - V Česku rekordně roste prodej sektů v obchodech. Od února do srpna se ho prodalo v obchodech 8,5 milionu lahví, což představuje čtvrtinový meziroční nárůst. Spotřeba tichých vín (tradiční, bez oxidu uhličitého) přitom stagnuje. Vyplývá to z tiskové zprávy skupiny Bohemia Sekt, největšího výrobce sektů v ČR se zhruba sedmdesátiprocentním podílem na trhu šumivých vín, která vychází z údajů agentury Nielsen. Srpnové prodeje asi 1,7 milionu lahví byly dokonce historicky rekordní, meziročně dvojnásobné.

"Stejně jako celý maloobchodní trh šumivých vín se i naše prodeje vyvíjí letos prozatím pozitivně. Určitě tomu přispěla vydařená letní sezona. V ČR se začíná projevovat trend, který známe ze zahraničí, kdy mají šumivá vína dvě hlavní sezony - zimní a letní," uvedl Ondřej Beránek, ředitel Bohemia Sektu, který vloni prodal na českém trhu téměř 18 milionů lahví šumivých vín a nápojů a udržel si podíl na trhu.

Spotřeba sektů v Česku roste dlouhodobě. Zatímco do roku 2014 dodávali prodejci do obchodů přibližně 15 milionů lahví ročně, v roce 2018 to bylo podle údajů Celní správy ČR 22,2 milionu lahví a loni 22,6 milionu lahví. Podle Beránka se bude postupně blížit úrovni západních zemích jako je Německo, je běžná konzumace pěti lahví ročně na osobu, v ČR je to necelá polovina. Dlouhodobě nejvíce lahví sektů se vždy v ČR tradičně prodává koncem roku před Vánoci a Silvestrem.

K celkovému růstu trhu šumivých vín v posledních letech přispívá také italské Prosecco. Loni se ho na český trh dovezlo 5,5 milionu lahví, spotřeba tak meziročně stoupla o 26 procent. Zájem o italské šumivé a perlivé víno stoupá od roku 2016, kdy se v ČR prodalo 2,5 milionu lahví, za tři roky se prodeje víc než zdvojnásobily na loňských 5,5 milionu lahví. ČR je tak na 13. místě mezi státy dovážejícími prosecco.

"Letos se daří také novinkám. Roste počet těch, kteří chtějí zkoušet nové chutě a netradiční varianty, jako je například naše letošní novinka Bohemia Sekt Ice, která se pije na ledu. Dlouhodobě roste zájem i o nealkoholická šumivá vína," dodal Beránek.