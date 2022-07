V ČR přistála švédská hasicí letadla, nahradila stroje, co se vrátily do Itálie

Praha/Ústí nad Labem - Do Česka dnes dorazila ze Švédska dvě letadla Air Tractor, která pomůžou hasičům s likvidací rozsáhlého požáru v národním parku České Švýcarsko. Před 13:00 přistála na letišti ve Vodochodech nedaleko Prahy a kolem 15:00 odlétala hasit. Oznámili to hasiči na twitteru. Při zásahu nad Hřenskem nahradí dva hasicí letouny Canadair z Itálie, které se musely dnes vrátit, aby se zapojily do hašení požárů na Apeninském poloostrově. U jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem, ze kterého čerpají vodu, přílet letadel sledovalo několik lidí.

Na zapůjčení švédských strojů se ve čtvrtek večer domluvil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se svým švédským protějškem Morganem Johanssonem. Po příletu a nezbytných procedurách byla letadla nasazena do akce.

"Letadla odlétají hasit," uvedli hasiči na twitteru kolem 14:45. Stejně jako italské canadairy i švédská letadla nabírají vodu pro hašení v jezeře Milada. Každé ze švédských hasičských letadel je schopné pojmout 3000 litrů, asi polovinu toho, co letouny z Itálie. Na ty se ve čtvrtek k vodní ploše, na kterou je od čtvrtka zakázáno vstupovat, přišlo podívat velké množství lidí vybavených dalekohledy a fotoaparáty. Dnes odpoledne tu bylo jen několik lidí, kteří venčili psy.

Italské letouny pomáhaly s hašením v národním parku ve čtvrtek a podle mluvčího hasičů Ústeckého kraje Lukáše Marvana velmi pomohly. Dokázaly do Hlubokého dolu shodit 48.000 litrů vody za hodinu. Švédské stroje, které je nahradí, jsou podle odborných leteckých serverů původně zemědělské stroje. Podobně jako canadairy mohou nabírat vodu přímo z hladiny.

V Českém Švýcarsku hoří od neděle, požár zasáhl plochu pětkrát dva kilometry. Vedle letadel se zvládáním požáru v těžko přístupném terénu pomáhají také vrtulníky s vaky na vodu. Dnes přistál v Ústí nad Labem i vrtulník UH-60M Blackhawk, který na pomoc poslalo do Česka Slovensko. "Slovenský vrtulník Black Hawk je ve vzduchu a zapojuje se do hašení. Ve vzduchu by mělo být nyní celkem sedm vrtulníků a tři letadla. Naše taktika je, začít zmenšovat území požáru ve vztahu k Hlubokému dolu," uvedli hasiči na twitteru. Kromě českých, švédských a slovenských letadel u hašení požáru pomáhá i polský vrtulník.

Slovenští hasiči na facebooku uvedli, že dnes vybudovali u Vysoké Lípy třetí plnicí nádrž pro nabírání vody do bambi vaků. Každá nádrž má objem 54.000 litrů. "Podle slov našich hasičů je situace na požářišti lepší než včera (ve čtvrtek), pomoci by mohly hlášené přeháňky," uvedli.