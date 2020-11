V ČR přibylo přes 1700 případů covidu, mrtvých je už přes 8000

Praha - Testy v Česku dnes do 18:00 prokázaly 1710 nových případů nemoci covid-19, o 290 méně než minulou sobotu za stejnou dobu. Aktuálně nakažených novým koronavirem je 72.303 lidí. U přibližně sedmi procent z nich si zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci. V nemocnicích bylo v pátek 5087 pacientů s koronavirem, o 39 více než ve čtvrtek. Mírně přibylo i hospitalizovaných v těžkém stavu. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Laboratoře v Česku udělaly v pátek 21.400 testů na nemoc covid-19, o zhruba 4400 méně než ve stejném dni o týden dříve. Při odečtení výsledků z opakovaných vyšetření bylo v pátek pozitivních 20,8 procenta vzorků. Je to významně nižší podíl než na začátku listopadu, kdy bývalo pozitivních i více než 30 procent vzorků.

Od začátku epidemie se v ČR novým typem koronaviru nakazilo 517.692 lidí. Téměř 85 procent z nich se už z nemoci uzdravilo.

Denní počty úmrtí lidí s prokázaným koronavirem stále neklesají pod 100 případů za den. V pátek zemřelo 103 lidí, dnes zatím do statistik přibylo 21 úmrtí. Celkový počet zemřelých v ČR od propuknutí infekce přesáhl 8000.

V těžkém stavu bylo v pátek v nemocnicích 769 lidí s covidem. Oproti čtvrtku jich přibylo 26. Představují přibližně 15 procent ze všech pacientů hospitalizovaných s novým koronavirem.

Nejvíce nyní epidemie covidu-19 zasahuje Havlíčkobrodsko, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali 652 nakažených na 100.000 obyvatel. Na Svitavsku zdravotníci zaznamenali v posledním týdnu 444 nově nakažených na 100.000 obyvatel a ke 400 se tento ukazatel velmi těsně blíží na Kutnohorsku.

Vývoj epidemie hodnotí systém PES. Jeho aktuální skóre je 57 bodů ze sta možných a na této úrovní se drží šestý den v řadě. Odpovídá to prostřednímu z pěti stupňů epidemické pohotovosti. O tom, zda zmírnit současná protiepidemická opatření, bude v neděli jednat vláda. V případě, že by schválila přechod ze současného čtvrtého na mírnější třetí stupeň, padlo by omezení volného pohybu osob v nočních hodinách, venku by se mohlo scházet až 50 lidí místo současných šesti, otevřít by se mohly obchody i s jinými než základním potřebami a v omezeném režimu by se mohly otevřít i restaurace.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes zopakoval, že vláda v neděli rozhodne na základě údajů, které bude mít k nedělnímu ránu za sedm dní. Odborníci i politici ale v minulých dnech připomínali, že epidemie nebrzdí tak rychle, jak se očekávalo. Jsou také velké rozdíly mezi regiony.

Počty potvrzených případů nákazy novým koronavirem a počty úmrtí lidí s prokázanou nákazou po jednotlivých měsících od vypuknutí infekce v ČR:

Měsíc Počet potvrzených případů nákazy Počet úmrtí lidí s prokázanou nákazou březen 3314 35 duben 4381 207 květen 1596 76 červen 2692 29 červenec 4590 35 srpen 8056 45 září 46.145 248 říjen 264.332 2865 listopad* 181.798 4463 celkem 516.904 8003

*do 28. listopadu 13:30

Zdroj dat: Ministerstvo zdravotnictví