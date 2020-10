V ČR přibylo do večera 5668 nakažených, v nemocnici je 3120 lidí

Praha - V Česku přibylo do dnešního večera 5668 potvrzených případů koronaviru, o 11 méně, než byl rekordní nárůst do středečních 18:00. V zemi je nyní téměř 87.400 nakažených. Většina lidí má mírný průběh nemoci, ale počet hospitalizovaných roste. Nyní je v nemocnicích s covidem 3120 pacientů, o 200 více než ve čtvrtek. Ve vážném stavu je 551 z nich. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví.

Laboratoře ve čtvrtek provedly 33.445 testů. Je to druhý nejvyšší počet od začátku epidemie. Pozitivních jich bylo zhruba 29 procent, což je rovněž druhý nejvyšší podíl od března. V posledních dnech je testování intenzivnější, v úterý a ve středu bylo testů vždy více než 30.000.

Od března se v Česku koronavirem prokazatelně nakazilo 154.675 lidí. Vyléčilo se jich 66.000. Obětí je 1272. Od rána do statistik přibylo dalších 42 úmrtí. Dnes zatím zemřelo 17 nakažených, ve čtvrtek 45 a ve středu 60. Tyto údaje se mohou zpětně měnit.

Celkový počet případů se za říjen už víc než zdvojnásobil. V uplynulých dnech se denní přírůstky poprvé dostaly přes hranici 9000. Ve středu laboratoře odhalily 9544 případů, ve čtvrtek pak 9718. ČR má od počátku měsíce vyšší denní přírůstky než mnohem větší Německo. Téměř dvojnásobný je proti konci září počet úmrtí, počet hospitalizovaných s koronavirem už je na trojnásobku, blíží se k němu i počet pacientů ve vážném stavu.

Koordinátor intenzivní péče v zemi Vladimír Černý dnes prohlásil, že nejbližší týdny budou pro české zdravotnictví mimořádně těžké, velmi náročné především pro zdravotníky, kolaps systému ale nehrozí. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) budou nakažení přibývat ještě deset dní až dva týdny, kapacity v nemocnicích se podle něho zdvojnásobily.

Nejrychleji se nemoc šíří v okrese Plzeň-sever, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno téměř 693 nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel. Následuje Uherskohradišťsko se 665 nakaženými a Příbramsko se 629 nakaženými na 100.000 obyvatel za poslední týden. Pod 200 má tento údaj aktuálně jen Chebsko a těsně také Mostecko.

Devět krajů je po dnešní aktualizaci tzv. semaforu v nejhorším, třetím stupni rizika nákazy covidem-19. Před týdnem mělo červenou barvu, která znamená komunitní šíření nemoci, pět krajů. Ve druhém oranžovém stupni jsou aktuálně Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Olomoucký kraj a Vysočina. V zeleném stupni není žádný region.

Kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí od středy v celém Česku zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přešly na distanční výuku kromě tříd pro děti se speciálními potřebami. Uzavřeny jsou restaurace, bary, kluby, zakázány jsou kulturní i sportovní akce. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti. Další opatření v nejbližších dnech nebudou, řekl dnes Prymula.

Lidé by měli podle hygieniků dodržovat základní hygienická pravidla pod zkratkou 3R. Patří k nim nošení roušek, pravidelné mytí rukou a dodržování dvoumetrových rozestupů.