V ČR přibylo 917 případů covidu, stoupá i incidence a reprodukční číslo

Praha - Denní počet potvrzených případů koronaviru v Česku přesáhl 900, laboratoře jich ve čtvrtek odhalily 917. Proti středě bylo pozitivních testů o 183 víc, v mezitýdenním srovnání o 433. Průměrná týdenní incidence covidu v Česku vzrostla ze 33 na 37 potvrzených případů na 100.000 obyvatel, což je nejvíc od konce května. Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření nákazy stouplo na 1,24 z předchozích 1,15. Vyšší bylo naposledy 11. září. Nad hodnotou jedna znamenající zrychlování epidemie se drží od konce srpna. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Stejně jako loni začal letos počet nově potvrzených případů růst s koncem prázdnin, návratem lidí do práce, dětí do škol a celkově větší mobilitou ve společnosti. V polovině září se denní počty nakažených dostaly nad 500, toto pondělí nad 600, ve středu nad 700 a ve čtvrtek nad 900. Za celé září přibylo v Česku podle statistik téměř 13.000 případů, v srpnu to bylo necelých 6000.

Díky očkování a vysokému počtu lidí, kteří už nemoc prodělali, je ale nyní situace příznivější než při loňské podzimní vlně. Před rokem na konci září laboratoře potvrzovaly ze den téměř 3000 případů. V meziročním srovnání je situace lepší i v nemocnicích. V současné době je hospitalizovaných s covidem 219 lidí, z toho 35 je ve vážném stavu. Před rokem ležela v nemocnicích s covidem zhruba tisícovka lidí, ve vážném stavu jich byly dvě stovky.

Zemřelých s onemocněním covid-19 eviduje ministerstvo zdravotnictví podle aktuálních dat 30.475, ve čtvrtek uváděly statistiky o 16 zemřelých méně. Na tento týden připadá zatím devět zemřelých, na minulý 13. Loni touto dobou umíraly zhruba dvě desítky nakažených za den.

Laboratoře otestovaly ve čtvrtek 76.000 vzorků, zhruba o 12.000 méně než před týdnem. Podíl odhalených případů nákazy na počtu testovaných ve čtvrtek rostl. V kategorii preventivních a plošných testů, které tvoří většinu prováděných testů, podíl nově potvrzených případů nemoci stoupl z 0,24 procenta za předchozí čtvrtek na 0,54 procenta. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních vzrostl z 1,55 na 2,76 procenta. Podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou už testováni třeba lidé vykazující příznaky, se zvýšil z 2,23 na 5,76 procenta.

Incidenční číslo vzrostlo k dnešku téměř ve všech krajích. Vyšší než celorepublikový průměr má Praha, kde je incidence 55, následuje Moravskoslezský kraj v přepočtu s 52 případy a Jihomoravský, Jihočeský a Středočeský kraj, kde je incidence nad čtyřicítkou. Další kraje jsou pod celorepublikovým průměrem. Nejlépe jsou na tom Liberecký a Královéhradecký kraj s 12 případy za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí.

Zdravotníci ve čtvrtek aplikovali kolem 11.000 dávek vakcíny proti covidu, zhruba stejně jako před týdnem. Celkem bylo za dobu očkování podáno 11,81 milionu dávek. Plně naočkovaných je v zemi přes 5,96 milionu lidí.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní Praha 55 Moravskoslezský 52 Jihomoravský 46 Jihočeský 43 Středočeský 42 Zlínský 31 Plzeňský 31 Olomoucký 31 Ústecký 29 Vysočina 22 Pardubický 22 Karlovarský 15 Liberecký 12 Královéhradecký 12

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví