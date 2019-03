Praha - Česko v neděli a v noci na dnešek zasáhl velmi silný vítr, který lámal stromy a trhal střechy. Kvůli následkům větru vyhlásili energetici kalamitní stav, který pořád platí. Ráno bylo bez proudu kolem 315.000 odběratelů, po poledni zůstávalo bez dodávek 90.000 domácností. Pojišťovny evidují škody v desítkách milionů korun. Lesům ČR vichřice poničila asi milion stromů. Na Sněžce dosáhl vítr síly orkánu. Větrná bouře Eberhard působila škody také v sousedních zemích.

Společnost ČEZ Distribuce vyhlásila ráno kalamitní stav na celém distribučním území, tedy v deseti krajích. V noci bylo bez proudu 350.000 odběrných míst, ráno o 110.000 méně. Po poledni zůstávalo bez proudu 70.000 domácností. Společnost E.ON, která zásobuje elektřinou zejména jih Česka a Moravy, evidovala po poledni 20.000 domácností bez proudu. Ráno jich bylo 75.000. Distributor vyhlásil kalamitní stav v jižních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě.

Výpadek elektřiny v noci na dnešek postihl také poštovnu na Sněžce. Na vrcholu nejvyšší české hory měl vítr sílu orkánu. V nárazech foukal rychlostí až 206,6 kilometru v hodině, řekl ČTK Martin Stráník z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině.

V poslední době postihly výpadky elektřiny statisíce lidí například v říjnu 2017, kdy se bez elektřiny ocitlo až půl milionu lidí. Silný vítr si tehdy vyžádal dva životy. Největší výpadky elektřiny způsobené větrem za poslední dekády postihly Česko během orkánů Kyrill (leden 2007) a vichřice Emma (březen 2008), kdy se výpadky sítě na vrcholu kalamity týkaly téměř milionu lidí.

Pojišťovny mají po víkendovém silném větru nahlášeny tisíce škod v odhadovaném objemu desítek milionů korun, vyplývá z ankety ČTK. Nejčastěji jde o zničené střešní krytiny, spadlé stromy na domy, auta a kůlny, spadané ploty a rozbité skleníky. Pojišťovny posílily zákaznická centra a vyslaly pracovníky do terénu.

Škody eviduje také státní podnik Lesy České republiky, jemuž podle prvních odhadů vichřice poničila milion metrů krychlových dřeva. Jde asi o jeden milion stromů. Finančně podnik škody zatím nevyčíslil, objem zničeného dřeva představuje zhruba osm procent z očekávaných letošních tržeb. Kalamitní dřevo zničené vichřicí zřejmě ještě víc zahltí trh se dřevem, který je ve střední Evropě pod tlakem kvůli kůrovcové kalamitě.

Silný noční vítr dnes přidělal práci i železničářům. Na některých místech se už ráno či dopoledne podařilo provoz obnovit, jinde musejí cestující počítat s výlukami a náhradní autobusovou dopravou i během odpoledne, řekla ČTK před 12:00 mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Kvůli stromům popadaným na koleje i troleje jsou zablokované některé úseky páteřních tras i desítky regionálních tratí. Problémy mají vlaky mezi Prahou a Českými Budějovicemi a dál do Rakouska, mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou, na trati Rumburk - Dolní Poustevna a dalších místech napříč republikou. Vlaky zřejmě celý den nepojedou ani na jihočeské trati mezi Táborem a Bechyní. Zranění ani větší škody zatím nejsou hlášeny. Aktuální informace o omezeních na železnici najdou cestující na webu Českých drah. I po obnovení provozu lze čekat zpoždění vlaků.

Na vlakovém nádraží v Olomouci se utrhla části střechy a spadla do kolejiště, provoz musel být omezen. Nikdo nebyl zraněn.

Hasiči od nedělního odpoledne do dnešních 10:00 vyjížděli k více než 3600 zásahům. Většinou odstraňovali spadlé stromy a větve nebo zajišťovali utržené střechy, informovala mluvčí hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová. Průměrně hasiči vyjíždějí ke 163 technickým zásahům denně.

Nejvíc práce měli ráno a dopoledne hasiči v Moravskoslezském kraji, kam se silný vítr během časných ranních hodin přesunul. "Následky nočního větru ale likvidují ještě stále hasiči napříč celou Českou republikou," doplnila Zaoralová. Kromě severní Moravy jsou hasiči v terénu hlavně v Ústeckém, Libereckém, Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Větrná bouře Eberhard zasáhla i další evropské země. Na Slovensku se ocitly bez dodávek elektřiny tisíce odběratelů, počasí zkomplikovalo také provoz vlaků, například na hlavní trati od hranic s Českem ve směru do Bratislavy a také ve Vysokých Tatrách. Se značnými potížemi se potýkala železniční a silniční doprava v Německu. Vyvrácené stromy v kolejištích a přerušené dodávky proudu zastavily vlaky v Severním Porýní-Vestfálsku. Podle televizní stanice WDR se na dálnicích před 8:00 v dopravní špičce tvořily kolony o délce kolem 420 kilometrů. Vydržet to museli řidiči na dálniích A40 v Porúří a A52 ve směru na Düsseldorf.

Na Sněžce dosáhl vítr síly orkánu, v nárazech měl i 206,6 km

Na Sněžce dosáhl vítr v noci na dnešek síly orkánu. V nárazech měl i 206,6 kilometru v hodině, na nedaleké hřebenové Luční boudě v nadmořské výšce 1415 metrů přes 110 kilometrů v hodině. ČTK to řekl Martin Stráník z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Hradci Králové. Ráno se kvůli silnému větru nerozjel horní úsek lanovky na Sněžku, přes den by měl vítr slábnout. Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině.

"Na Sněžce dosáhl vítr síly orkánu. Ve tři hodiny ráno tam vítr dosahoval 57,4 metru za vteřinu (206,6 km/h). V Královéhradeckém kraji to bylo nejvíce," řekl ČTK Stráník. Podle něj je to letos nejvyšší naměřená hodnota větru v Královéhradeckém kraji.

Na Sněžce vlivem silného větru byly přerušeny dodávky elektrického proudu. "Večer nebylo možné z baráku vylézt, jaký byl vítr. Vypadla elektřina. V neděli mezi 21:00 a 22:00 dosahoval vítr v nárazem 195 kilometrů v hodině. I když je vítr poměrně silný, škody na objektu nepředpokládáme. Takový vítr není nic, co bychom neznali. Přesto si myslím, že letos je to asi nejvíce, co na Sněžce foukalo," řekl ČTK správce poštovny Dalibor Blaha.

Ráno se kvůli silnému větru nerozjel horní úsek lanovky na Sněžku. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Spodní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstal v provozu.

Kvůli výpadku elektřiny se dnes nerozjela kabinková lanovka z Janských Lázní na Černou horu a šestisedačková lanovka Hofmanky na Černé hoře. V areálu jsou v provozu lanovka Protěž a vleky Anděl a Formánky. Ostatní vleky a lanovky SkiResortu Černá hora - Pec provoz neomezily.

Správa Krkonošského národního parku žádné významné škody v lesích neeviduje. "Mohou to být někde jednotlivosti, rozhodně ale nejde o kalamitu rozsahu orkánu Kyrill, tedy nic významného. Stromy jsou bez sněhu, takže není plocha, do které by se vítr opíral. Kromě toho nejvíce foukalo na hřebenech, jež jsou vesměs bez lesů. Zatím v terénu nenacházíme zásadní problém," řekl ČTK dopoledne mluvčí KRNAP Radek Drahný. Všechny přístupné turistické trasy jsou průchodné. Při orkánu Kyrill v lednu 2007 bylo v Krkonoších poničeno 88.000 metrů krychlových dřeva.

V Krkonoších stále platí druhý mírný stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na hřebenech je okolo 220 centimetrů sněhu, za poslední tři dny tam na ledovou krustu napadlo asi čtvrt metru sněhu za působení silného jižního později západního větru. V polohách pod 1200 metrů nad mořem byly srážky smíšené až dešťové. Proto je sněhová pokrývka ve spodních vrstvách mokrá. Podle předpovědi by dnes mělo napadnout dalších asi deset centimetrů sněhu za působení silného západního větru. "Mohou se vyskytnout laviny deskové a laviny z klouzavého sněhu," uvedl Robert Dlouhý z horské služby Krkonoše. V lavinových katastrech, ke kterým patří Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl, se mohou uvolnit laviny středních rozměrů, jež se většinou zastaví na svahu.

Jihočeský kraj

Kvůli silnému větru zůstává v Jihočeském kraji bez elektřiny 27.000 domácností. Nejzasaženější oblastí je Českokrumlovsko a Prachaticko. Energetici proto v noci na dnešek vyhlásili kalamitní stav. ČTK to řekla za distribuční společnost E.ON Martina Slavíková. Dodala, že potíže s dodávkami elektřiny mají jihočeští odběratelé rovněž na Jindřichohradecku, Českobudějovicku, Táborsku či Písecku.

Kvůli popadaným stromům nejezdí v regionu některé vlaky. Na trase České Budějovice - Praha je mimo provoz úsek mezi Hlubokou nad Vltavou a Ševětínem. Omezení se týká i železnice mezi Lipnem nad Vltavou a Rybníkem nebo Kamenným Újezdem a Holkovem. Odstraňování překážek bude podle webu českých drah trvat několik hodin a cestující musí počítat se zpožděním vlaků.

"V jižních Čechách aktuálně evidujeme více než 40 poruch na vedení vysokého napětí. Nejvíce jsou zasaženy Českokrumlovsko a Prachaticko, v obou regionech se počet odběrných míst bez elektřiny blíží k 7000," uvedla. Dodala, že energetici se dnes ráno opět vydali likvidovat následky silného větru. "Posílené pohotovostní čety už v tuto chvíli operují v terénu a začínají zjišťovat rozsah poškození, které orkán napáchal, a postupně budou pracovat na opravách jednotlivých poruch," řekla Slavíková.

Hasiči na jihu Čech měli za víkend více než 450 výjezdů. Podle jejich mluvčí Venduly Matějů největší nápor už ustal. Od nedělní půlnoci do dnešních 5:30 zasahovali u šesti desítek událostí. "Kromě jediného případu, kdy v Písku hasiči ukotvovali uvolněnou střechu kulturního domu, se ve všech případech jednalo o popadané stromy. Padaly pouze na silnice, nemáme informaci, že by stromy spadly na auta či domy," řekla Matějů. Dodala, že nejvíce výjezdů z celého víkendu měli hasiči v neděli večer.

Kvůli vyvráceným stromům NP Šumava zavřela centra v Srní a Kvildě

Kvůli vyvráceným stromům uzavřel Národní park Šumava návštěvnické centrum pro pozorování vlků v Srní na Klatovsku a pro pozorování jelenů v Kvildě na Prachaticku. Nařízení platí do odvolání a minimálně se bude týkat dnešního dne. ČTK to řekl mluvčí parku Jan Dvořák. Dodal, že silný vítr podle prvních odhadů na Šumavě vyvrátil tisíce krychlových metrů stromů.

"Škody rozhodně nejsou srovnatelné s orkány z minulých let, které byly mnohem ničivější. Ale zatím vše teprve sčítáme a přesnější čísla budeme znát v následujících dnech," uvedl. Podle něj komplikuje práci v terénu fakt, že řada míst Šumavy zůstává bez elektrického proudu. "Kvůli špatnému signálu se zatím navíc ani nemůžeme dovolat na spoustu našich územních pracovišť," uvedl.

Šumavský národní park také doporučuje, aby turisté byli obezřetní v terénu. Dvořák řekl, že podle dosavadních informací nikde nejsou na trasách popadané stromy. "Ale mohou být vyvrácené a nelze vyloučit, že teprve spadnou," uvedl.

Vítr zřejmě zatím většinu poškozených stromů nezlámal. Vzhledem k tomu, že je půda po tání a deštích na řadě míst mokrá, nárazy větru spíš stromy vyvrátily i s kořeny.

Na Táborsku narazila dodávka do stromu, řidič zemřel

U Řepče na Táborsku narazila dnes ráno dodávka do stromu. Řidič na následky zranění na místě zemřel. Muž byl ve voze sám. ČTK to řekl mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. Silnice mezi obcemi Řepeč a Opařany byla kvůli nehodě průjezdná jen částečně.

"Vozidlo narazilo do jednoho stromu, který vyvrátilo, a následně se zastavilo o druhý. Řidič nebyl připoután. Nehoda se stala v táhlé zatáčce, navíc vozovka byla namrzlá," uvedl Bajcura.

Tragická havárie se stala po 6:00. Na jihočeských silnicích zahynuli letos kvůli dopravním nehodám čtyři lidé.

Jihomoravský kraj

Po poledni zůstává na jihu Moravy bez elektřiny 3000 domácností. Většinu poruch způsobily stromy, které v silném větru v noci na dnešek spadly na dráty elektrického vedení. Aktualizovaný údaj zveřejnila mluvčí společnosti E.on Martina Slavíková.

"Počet poruch na vedení vysokého napětí se snížil na 11, bez elektřiny je stále zhruba 3000 domácností, a to zejména na Blanensku," uvedla Slavíková.

Podle Boženy Herodesové z brněnské pobočky E.on bylo ráno bez napětí 5200 odběrných míst, v 10:30 už to bylo 4400 míst v celém kraji. V terénu byly dopoledne všechny pohotovostní čety a pracovaly na odstranění problémů.

Největší potíže byly dopoledne podle Herodesové severně od Brna v obcích Březina, Bukovina, Těchov, Nové Dvory, Vavřinec, Suchdol, Závist, Tějškov, Nelepeč, Žernůvka a v Rozdrojovicích. "Všechny poruchy bychom měli do večera odstranit," dodala Herodesová.

Většina poruch nastala v noci na dnešek, která byla na jihu Moravy velmi větrná. Jihomoravští hasiči od sobotního večera do pondělního dopoledne měli přes 200 výjezdů, nejčastěji v okolí Brna a na Blanensku. Hlavním důvodem byly popadané stromy i další překážky na silnicích.

Královéhradecký kraj

Silný vítr v noci na dnešek v Královéhradeckém kraji lámal stromy a ničil střechy. Hasiči měli od nedělního večera do dnešních 11:00 hlášeno v souvislosti s větrem asi 270 událostí. Pro srovnání běžný denní průměr činí 20 událostí v celém kraji. Energetici v kraji kvůli velkému množství poruch vyhlásili, stejně jako v jiných krajích, kalamitní stav. Pro ČTK to uvedly mluvčí hasičů a energetiků Martina Götzová a Šárka Lapáčková Beránková.

"Ve většině případů odstraňují hasiči stále popadané stromy z komunikací, ale také pomáhají se zajištěním uvolněných částí střech. Aktuálně zasahují například v Hořicích u uvolněné střechy na rodinném domě nebo v Sokolovské ulici v Hradci Králové, kde se utrhla na střeše část plechu," uvedla Götzová. Nejvíce výjezdů měli hasiči dnes na Rychnovsku, téměř 50. K více než 40 událostem dnes vyráželi na Náchodsku. Jičínsko, Hradecko a Trutnovsko měly po více než 30 výjezdech.

Vichřice přes noc poničila v kraji asi deset střech. Ve Vamberku na Rychnovsku vítr uvolnil plechovou střechu i se solárními panely. V Železnici na Jičínsku spadl uvolněný plech ze střechy na osobní auto. V Solnici odtržená střecha z kravína skončila v sousedním areálu, kde poškodila jiný objekt. Hasiči museli na střeše kravína strhnout část lepenky.

Části uvolněných střech zajišťovali hasiči v Hradci Králové na Ulrichově náměstí a v Malšovicích. Zasahovali u poškozených střech v Předměřicích nad Labem a v Praskačce na Hradecku, v Nové Pace na Jičínsku a v Hronově - Zbečníku na Náchodsku.

Nejčastěji hasiči odstraňovali popadané stromy ze silnic. V Hradci Králové v ulici Na Biřičce dvě osobní auta narazila do spadlého vzrostlého stromu. Nehody se obešly bez zranění. V několika případech také spadly stromy na auta, například v Úlibicích a v Hořicích na Jičínsku. Polámané stromy také ničily dráty elektrického nebo telekomunikačního vedení.

Silný vítr zasáhl Královéhradecký kraj i v sobotu, i když ne v takové intenzitě jako v noci na dnešek. Celkem hasiči v kraji od pátku do dnešního rána evidovali 278 událostí. "Technickou pomoc poskytovali hasiči během celého víkendu ve 223 případech, dále zasahovali u 14 dopravních nehod a likvidovali 14 požárů," uvedla mluvčí.

Noční směnu v noci na dnešek hasiči na krajském operačním středisku posílili z pěti na sedm pracovníků a pak povolali ještě dva lidi. "Operační středisko přijímalo nejprve v podvečerních hodinách hovory z ostatních krajů, jejichž operační střediska byla vytížena hlášením událostí. Postupně s příchodem silného větru na východ Čech se zahlcovala linka událostmi z území Královéhradeckého kraje," uvedla mluvčí.

Liberecký kraj

Hasiči v Libereckém kraji odklízeli od nedělního večera po celém kraji desítky popadaných stromů. Kvůli velkému množství popadaných stromů uzavřeli ráno silničáři silnice v Kořenově a Bozkově na Semilsku. Na obou místech už se ale podařilo stromy odstranit a provoz obnovit, řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má krajské komunikace na starosti. Popadané stromy zastavily i vlaky, bez dodávek proudu jsou tisíce lidí, ČEZ proto už v noci vyhlásil kalamitní stav.

"V Libereckém kraji aktuálně evidujeme 46 poruch na vedení vysokého napětí, další desítky poruch jsou na nízkém napětí. Bez proudu jsou tisíce domácností," řekla ČTK severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Kalamitní stav stále platí, zasažené jsou podle ní všechny okresy, nejvíce Českolipsko. Bez proudu jsou ale i domácnosti v krajském městě Liberci, na Českodubsku, Frýdlantsku nebo v okolí Železného Brodu. Na odstranění poruch se podle Holingerové intenzivně pracuje, kdy se ale podaří vše opravit, nedokáže v tuto chvíli nikdo odhadnout.

"Krajské operační a informační středisko přijalo do dnešní 07:00 neuvěřitelných 240 událostí a toto číslo stále stoupá," řekl ČTK Daniel Mlčoch z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. V drtivé většině případů podle něj hasiči odstraňovali spadané stromy přes silnice, na dráty elektrického vedení či budovy. Vítr také strhával střechy, plechy a bral s sebou skoro vše, co nebylo jakkoliv upevněno.

Nejvíc výjezdů bylo na Českolipsku. Nejsložitější zásah řešili zřejmě hasiči z České Lípy v Havlíčkově ulici, kde poryvy větru doslova strhly celou střechu z budovy domova mládeže střední průmyslové školy. "Hasiči střechu zajistili a evakuovali z budovy celkem 36 dětí, které následně převezli do Zákup do náhradního ubytování," řekl Mlčoch.

Celý altán přestěhoval v noci vítr v Kryštofově Údolí na Liberecku, přesunul ho ze zahrady na silnici. Hasiči ho museli odstranit a pořezat navíc i spadlý strom. Na dálnici z Liberce na Prahu u Ohrazenic vyjížděli v noci k havarovanému kamionu, který vítr převrátil na bok. "Zablokoval celou silnici a hasiči museli postavit návěs zpět na kola vlastními silami. Řidič vyvázl z nehody bez zranění," dodal Mlčoch.

Spadlé stromy zastavily ráno i provoz na krkonošské železnici z Martinic na Jilemnici. Vlaky ráno nejezdily kvůli popadaným stromům také z Liberce na Frýdlant. Na obou tratích už se provoz podařilo obnovit. Z Liberce na Frýdlant ale podle informací z Českých drah jezdí vlaky pomaleji, a tak budou nabírat zpoždění. Zpoždění nabírají kvůli kalamitě i vlaky na hlavní trati z Turnova na Starou Paku.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezští hasiči mají od soboty více než pět set výjezdů kvůli silnému větru. Odstraňovali hlavně spadlé stromy a zajišťovali uvolněné střechy. Nejvíce práce měli od nedělní půlnoci do dnešního poledne, vyjížděli k 400 událostem. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. Podle energetiků je ke 13:00 bez dodávek elektrické energie téměř 15.000 domácností a firem. Stromy komplikují stále i provoz na železnici. Na několika místech byla zastavena železniční doprava.

"Od sobotního rána jde v Moravskoslezském kraji o víc jak 500 výjezdů. Často u jednoho zásahu hasiči odstraňovali více nebezpečných dřevin," řekl Kůdela.

Například v Ostravě museli hasiči s pomocí automobilového žebříku opatrně sundat ráno několik velkých polykarbonátových desek z bočního opláštění sportovní haly SPŠ elektrotechnické v centru Ostravy. Několik uvolněných desek již leželo na zemi. Na jiném místě Ostravy museli provizorně upevnit poškozenou střešní krytinu na domě.

V Ostravě-Mariánských Horách zasahovaly dopoledne jednotky u vyvráceného stromu, který spadl na přízemní objekt vedle základní školy. Strom hasiči částečně ořezali ze střechy objektu, zavěsili na hydraulické rameno a snesli strom na trávu.

Spadlé stromy často způsobily výpadky dodávek elektřiny. "Problémy související se silným větrem se začaly v Moravskoslezském kraji hromadit v neděli večer. Nyní (ke 15:00) v kraji evidujeme 7500 odběrných míst bez dodávek elektřiny. Ráno jich bylo téměř 50.000. Řešíme 27 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí," řekl mluvčí moravskoslezských energetiků Vladislav Sobol.

Doprava na železnici byla brzo ráno v kraji zastavena na několika místech. Vlaky nejezdily v úsecích Třebovice - Děhylov, Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a z Valšova na Rýmařov a Hrubou Vodu. Ve většině případů cestující mohli využít autobusy. Na většině míst už byly překážky z trati odstraněny a provoz obnoven. Vlaky už nejezdí jen z Valšova ve směru na Hrubou Vodu a Rýmařov. Omezení potrvá pravděpodobně až do 20:00.

Olomoucký kraj

Především popadané stromy či uvolněné střechy zajišťovali v noci na dnešek hasiči kvůli silnému větru v Olomouckém kraji. V odstraňování následků pokračovali po celé dopoledne, počet událostí již stoupl na 340. Nikdo nebyl zraněn, počítány jsou však škody na majetku. Některé stromy popadaly na osobní auta či na dráty elektrického napětí. Na vlakovém nádraží v Olomouci se utrhla větší části střechy z drážního objektu a spadla do kolejiště, provoz musel být omezen.

Vítr začal zaměstnávat hasiče od nedělních 17:00, na intenzitě nabral po půlnoci. Hasiči zasahovali v celém kraji, od Šumperska a Jesenicka po Olomoucko, méně na Prostějovsku a Přerovsku. "Aktuální číslo součtu všech výjezdů od nedělní 17. hodiny je 340. Stále pokračujeme v odstraňování následků silného větru v Olomouckém kraji. Práce budou pokračovat do večera," řekl před polednem ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Dopoledne kromě odstraňování stromů zasahovali hasiči například v Litovli na náměstí Svobody, kde se uvolnily plechy na střeše kostela. Ve Šternberku odstraňovali plechy z kolejiště, v Petrově nad Desnou na Šumpersku zajišťovali střechu hrozící pádem a v Zábřehu odstraňovali plechy na střeše průmyslového objektu. Nyní například řeší uvolněné cihly na štítu domu na Kollárově náměstí v Olomouci. Na Svatém Kopečku spadl strom na střechu restaurace.

Popadané stromy během noci v několika případech také ničily majetek. "Ve Šternberku v ulici Uničovská spadlo několik stromů na více vozidel," popsal situaci Hošák. Také v Olomouci v Hynaisově ulici spadl strom na dvě zaparkovaná vozidla. Stromy či větve ohrožovaly i řidiče jedoucích aut. Například v neděli večer spadla velká větev na na dálnici D35 ve směru od Mohelnice na Olomouc na nákladní auto a poškodilo přední sklo. Na stejném úseku větev poškodila i další nákladní auto v pondělí ráno. Nikdo nebyl zraněn, škoda je odhadována na desítky tisíc korun, řekla dnes ČTK mluvčí policie Irena Urbánková. Do spadlého stromu narazilo dnes ráno také osobní auto u Libavé.

U uvolněných střech hasiči zasahovali po celém kraji, například v Dubicku na Šumpersku se utrhl kvůli náporu větru celý zahradní domek, v jesenických lázních vítr poškodil střechu jedné z budov. "V Javorníku na Jesenicku došlo k pádu stromu na dráty elektrického vedení a poté chytla tráva v okolí," doplnil Hošák.

Popadané stromy komplikovaly dopravu na železnici, na některých místech musel být zastaven provoz, ale i na silnicích. Od nočních hodin je kvůli nim dočasně uzavřeno několik úseků silnic.

Pardubický kraj

Hasiči v Pardubickém kraji měli od neděle 20:00 do dnešních 7:00 kvůli větru 252 výjezdů. Zejména odstraňovali spadlé stromy a větve. ČEZ v kraji stejně jako v dalších vyhlásil kalamitní stav. Výpadky dodávek elektřiny postihly všechny okresy regionu, větší část poruch již energetici odstranili.

Hasiči nejčastěji odklízeli stromy, které spadly na silnice. Tak tomu bylo například v Trstěnici na Svitavsku, Nemošicích u Pardubic, v Leštince na Chrudimsku nebo Vysokém Mýtě - Domoradicích na Orlickoústecku. U Gruny na Svitavsku narazil do spadlého stromu nákladní automobil. Kvůli polomům byla uzavřena silnice III/3438 z Vortové na Chrudimsku na hranice kraje a silnice třetí třídy mezi částmi Pardubic Jesničánky a Nemošice, kde spadl strom do elektrického vedení, obě jsou už průjezdné.

Překážky odklízeli hasiči i na železničních tratích mezi Chrudimí a Moravany, mezi Hlinskem a Havlíčkovým Brodem, Borovou u Poličky a Čachnovem nebo v Branné, Vápenné, Ostružné, Černovíru a Týništi nad Orlicí. Všechny jsou již opět v provozu stejně jako trať mezi Letohradem a Králíky na Orlickoústecku, kde vypadlo zabezpečovací zařízení.

"Zasahovali i v případech, kdy ze zahrady v Lázních Bohdanči odlétl fóliovník nebo se ve Vejvanovicích trampolína ocitla na silnici. V Žižíně zase pergola skončila u sloupu veřejného osvětlení," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Uvolněné plechy na střeše budov, které hrozily pádem, hasiči připevňovali v Pardubicích, ve Svitavách, Orličkách nebo na přístřešku restaurace v Chrudimi nebo v Třemošnici.

Poruchy na vedení vysokého napětí energetici odstraňují ve všech okresech regionu. "V Pardubickém kraji jsme v 8:00 evidovali 47 poruch na vedení vysokého napětí, k 15:00 je to 17 poruch. K nejpostiženějším oblastem patřilo Pardubicko, Chrudimsko, Ústí nad Orlicí a okolí," uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Plzeňský kraj

Silný vítr v Plzeňském kraji ustal dnes po půlnoci a podle meteorologů by alespoň do úterý neměl pokračovat. V neděli od 15:00 do 24:00 vyjížděli hasiči v regionu k 302 událostem, z nichž více než 90 procent zavinil právě silný vítr. Dopoledne už to byly desítky. ČTK to řekl řídicí důstojník krajských hasičů Jaroslav Hrdlička. Bez proudu je stále přes 2000 domácností. Hladiny řek na Šumavě, které v neděli večer vystoupaly na první povodňový stupeň, poklesly a už se nebudou zvyšovat. Podle dostupných informací nikdo nebyl zraněn.

"Z 80 procent šlo o padlé stromy nebo větve," řekl Hrdlička. Relativní klid byl od půlnoci do 04:00. Poté se začali lidé rozjíždět do práce a hlásili zejména stromy na vozovkách, hlavně na okresních a místních komunikacích. "Likvidujeme ještě pozůstatky z noci. Na některé místa se hasiči dostanou až během dne," uvedl Hrdlička.

Regionální mluvčí společnosti ČEZ Michaela Jirovcová ČTK řekla, že kolem 14:00 energetici v kraji evidovali 19 poruch na vedení vysokého napětí, což je téměř polovina oproti ránu. Bez proudu je přes 2000 domácností, ráno jich bylo skoro pětkrát tolik. "Budeme se jich dnes snažit připojit co nejvíce, jestli počasí dovolí, ale začíná opět sílit vítr," uvedla. Podle Jirovcové by měla být dnes odstraněna valná většina poruch, ale zřejmě ne všechny odlehlé objekty a chaty.

Vítr v regionu už je slabší, od 60 do 90 kilometrů za hodinu, nejvíce v horských polohách. "V úterý bude rychlost větru nejnižší. Od středy se to zase rozfouká," uvedl Josef Cink z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Místy se stále objevují lokální přeháňky se sněhem. Podle Lenky Boříkové z ČHMÚ byly srážky v regionu výrazně menší, než se očekávalo a hladiny řek nestoupají, a to ani Otava a Křemelná, které byly v neděli večer na prvním povodňovém stupni.

Ústecký kraj

Dvě železniční trati a většina silnic na Děčínsku, které byly dnes ráno po vichřici uzavřeny kvůli popadaným stromům nebo elektrickému vedení, jsou už v provozu. Energetikům se také podařilo odstranit část poruch a postupně obnovují dodávky do domácností především na Ústecku a Děčínsku, zjistila ČTK.

Podle mluvčí Skupiny ČEZ Soni Holingerové evidovali pracovníci energetiky k 13:00 ještě 28 poruch. Ráno přitom měli hlášených v Ústeckém kraji 36 poruch na vedení vysokého napětí. "Další desítky jsou na nízkém napětí. Nejhorší situace je na Děčínsku v oblasti Českého Švýcarska a Šluknovského výběžku. Poruchy evidujeme také na Ústecku v Povrlech, Velkém Březně a Zubrnicích," uvedla mluvčí Holingerová.

Před polednem se také rozjely vlaky na dvou úsecích trati mezi Děčínem a Rumburkem, kde museli drážní hasiči odstraňovat popadané stromy. Někteří cestující ve vlaku R1102 však podle Českých drah při cestě mezi Děčínem a Rumburkem skončili v Krásné Lípě, kde musel vlak zůstat stát ve stanici. Podle webu Českých drah se pro ně nepodařilo zajistit náhradní autobusovou dopravu.

Také silnice na Děčínsku byly podle informací na webových stránkách policie v poledne průjezné. Kvůli spadlým stromům musela v noci policie uzavřít pětikilometrový úsek mezi obcemi Šluknov Království a Jiříkovem. Obnoven byl i provoz na silnici mezi Hřenskem a Jetřichovicemi a na silnici z Vysoké Lípy na Mezní Louky na Děčínsku. V poledne však stále pokračoval práce na odstranění škod na silnici 2662 na vjezdu do Šluknova.

V pondělí dopoledne pak hasiči vyjeli k dalším 56 případům, aby odstranili následky větrné smršti. "V 33 případech hasiči odstraňovali spadlé stromy a v dalších 23 případech to byly uvolněné plechy na střechách, narušené elektrické vedení a další následky," upřesnil mluvčí krajských hasičů v Ústí nad Labem Lukáš Matvan. Nejvíce zásahů - 20 - měli na Děčínsku. Sedm na Ústecku a tři na Teplicku. Zbývající zásahy byly v Lounech a Litoměřicích.

V noci na pondělí pak vyjely hasičské jednotky k 306 případům. Podle mluvčího Marvana zasahovali u 227 případů popadaných stromů a větví a v 79 případech odstraňovali utržené střechy a jejich části a pomáhali s odstraněním škod. "V okresu Děčín vyjely hasičské jednotky k 110 nahlášeným spadlým stromům a k 27 dalším událostem," upřesnil Marvan. Hasiči podle něho likvidovali na Děčínsku hlavně spadlé stromy, utržené billboardy, poničené elektrické vedení. Na Ústecku zasahovali na 47 místech kvůli spadlým stromům a u 15 dalších problémů způsobených silným větrem. Na Teplicku a Litoměřicku evidovali 25, respektive 27 míst, kde spadly stromy. Nejméně výjezdů v souvislosti s počasím zaznamenali hasiči na Chomutovsku a Mostesku. V každém z okresů vyjeli k pěti událostem.

Kraj Vysočina

Energetici dnes dopoledne odstranili část poruch v dodávkách elektrické energie způsobených nočním silným větrem a popadanými stromy. Na Vysočině zůstává bez elektřiny několik tisíc domácností, ráno jich byly desetitisíce. Na několika úsecích v kraji stále nejezdí vlaky a popadané stromy omezují i dopravu na silnicích. Od nedělního podvečera odstraňovali hasiči popadané stromy asi na 260 místech v kraji, řekla ČTK mluvčí hasičů Petra Musilová.

Hasiči očekávají, že výjezdů kvůli odstraňování stromů bude ještě přibývat. "Určitě se odpoledne spousta lidí vydá podívat se na chaty a chalupy, co tam silný vítr zanechal, možná potom budeme evidovat další výjezdy," řekla Musilová.

S odklízením následků silného větru pomáhali i hasiči z jaderné elektrárny Dukovany. Elektrárnu orkán nijak nezasáhl, řekl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Podle krajských silničářů jsou kvůli stromům ležícím přes cestu neprůjezdné silnice mezi obcemi Bransouze a Brtnicí, mezi Batelovem a Horní Cerekví, Herálcem a obcí Vortová. "Silnice na Horní Cerekev by mohla být zprovozněna okolo 14:00, o Brtnici a Herálci zatím nemám informace," řekl dispečer Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina Jiří Havel.

Společnost E.ON vyhlásila v neděli večer na Vysočině podobně jako v dalších krajích kalamitní stav. Podle její mluvčí Martiny Slavíkové bylo ráno v kraji bez energie asi 30.000 domácností. Na nejpostiženějším Pelhřimovsku bylo bez dodávek proudu 14.000 odběrních míst. Nyní je tam bez dodávek asi 6700 domácnosti. Na Jihlavsku je bez elektřiny asi 3500 domácností.

Kvůli poruše trakčního vedení stále nejezdí vlaky mezi Šlapanovem a Jihlavou. Podle webu Českých drah nejezdí vlaky kvůli překážce ani mezi Horní Cerekví a Jihlávkou, ani z Počátek do jihočeského Jarošova nad Nežárkou. ČD předpokládají, že provoz obnoví až večer. Provoz mezi Přibyslaví a Žďárem nad Sázavou se podařil částečně obnovit. Vlaky jezdí po jedné ze dvou kolejí a nabírají asi desetiminutová zpoždění.

Zlínský kraj

Na Vsetínsku zůstává po poledni kvůli silnému větru a popadaným stromům bez elektřiny ještě asi 500 odběrných míst. Situace se však zlepšuje, ráno se tam muselo bez elektřiny obejít asi 4000 odběrných míst, řekl ČTK Vladislav Sobol, mluvčí skupiny ČEZ, která zajišťuje dodávky elektřiny na Vsetínsku. V dalších částech Zlínského kraje se mohou vyskytovat potíže s dodávkami elektrického proudu pouze lokálně.

"Řešíme ještě tři poruchy na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí," uvedl po 13:00 Sobol. V terénu jsou podle něj všichni pracovníci poruchových čet, ČEZ povolal i subdodavatelské firmy. Většinu poruch by se mělo podařit obnovit do večera.

Hasiči ve Zlínském kraji vyjížděli v souvislosti se silným větrem od nedělní půlnoci do dnešních 13:00 k 30 hlášeným událostem. Odstraňovali především stromy spadlé na komunikace. ČTK to řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Nejčastěji vyjížděli hasiči na Vsetínsku. V obci Kelč například zajišťovali odtrhávající se plechovou střechu z budovy tamní základní školy. "Lezecká skupina s pomocí výškové techniky zajistila plechovou střechu na více místech, aby nedošlo k jejímu uvolnění a spadnutí na zem," uvedla Javoříková. Nejklidnější situace byla na Uherskohradišťsku.

Ve Zlínském kraji by dnes měla rychlost větru místy v nárazech překonávat 50 kilometrů v hodině, při bouřkách a silných přeháňkách lokálně i 70 kilometrů v hodině. K večeru vítr zvolna zeslábne.