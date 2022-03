V ČR padlo sedm teplotních rekordů, na pěti místech bylo aspoň 20 st. C

Praha - Česko dnes zažilo další velmi teplý den. Rekordy pro 24. března padly na sedmi ze 160 meteorologických stanic, které měří alespoň 30 let. Na pěti místech pak naměřili teploty alespoň 20 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Pohořelicích, a to 20,3 stupně Celsia. ČTK to řekla Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Přes dvacetistupňovou hranici se teplota dostala také v Troubsku a Borohrádku, bylo tam shodně 20,1 stupně Celsia. V Českých Budějovicích a Dyjákovicích pak naměřili rovných 20 stupňů Celsia.

Ani v jednom z těchto míst však teplotní rekord nepadl. Zaznamenali ho ale například v Domažlicích, kde bylo 19,5 stupně Celsia. Rekord byl překonán i ve Stříbře, teplota se tam dostala na 19,1 stupně. Rovněž v Konstantinových Lázních mají nové teplotní maximum pro 24. března, jeho hodnota je 17,9 stupně.

Podle předpovědi ČHMÚ bude teplo až do úterý. Ještě v pondělí mohou být maxima 20 stupňů Celsia, v úterý 17 stupňů, ale místy už bude pršet. Od středy pak má být zataženo s maximálními teplotami 11 stupňů Celsia.