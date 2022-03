V ČR je už asi 100.000 uprchlíků z Ukrajiny, 300 Čechů tam chce bojovat

Praha - Odhadem už 100.000 uprchlíků z Ukrajiny napadené Ruskem dorazilo od začátku konfliktu do Česka. Uvedl to ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová dnes řekla České televizi, že z Ukrajiny by kvůli ruské invazi mohlo do dalších evropských zemí podle odhadů komise zamířit až osm milionů uprchlíků. Česká republika podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) požádá EU kvůli přílivu uprchlíků o finanční pomoc. Roste počet Čechů, kteří chtějí proti ruským agresorům bojovat, ministerstvo obrany eviduje skoro tři sta žádostí o zapojení se do ukrajinských ozbrojených sil. Ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák označil za naivní, že věřil v domluvu s Ruskem.

Za deset dní od začátku útoku na Ukrajinu, který Rusko zahájilo 24. února, uteklo do sousedních zemí již přes 1,5 milionu lidí, oznámil dnes vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi. Evropská komise podle její místopředsedkyně Jourové počítá s tím, že by čtyřicetimilionovou zemi mohlo v krajním případě opustit až osm milionů lidí. Počet uprchlíků, kteří přijeli do Česka, se zřejmě od pátku zdvojnásobil na 100.000, uvedl dnes na dotaz ČTK ministr vnitra Rakušan. "Počet není přesný, je to odhad," dodal. Mezi běženci, kteří se do Česka dostávají vlakem i automobily, podle ministra převažují ženy, děti a lidé ve vyšším věku.

V sobotu se podle oficiálních údajů vnitra cizinecké policii v Česku ohlásilo asi 3800 ukrajinských uprchlíků a celkem už přes 42.000. Na registraci na cizinecké policii mají uprchlíci po příjezdu tři dny. Třeba v pražském uprchlickém centru, kam míří většina běženců z Ukrajiny přicházejících do Česka, nápor dál roste. Celkem odbavilo už přes 10.000 lidí. Dnes ke 12:00 to bylo asi 1200 uprchlíků, řekl novinářům pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). V centrech si mohou lidé přicházející z Ukrajiny vyřídit registraci, víza, zdravotní pojištění či sociální dávky, na místě jsou psychologové a pracovníci neziskových organizací s materiální pomocí.

Cílovým zemím ukrajinských uprchlíků finančně pomůže Evropská unie, uvedla dnes v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce místopředsedkyně Evropské komise Jourová. Unie zatím podle ní uvolňuje 400 milionů eur (zhruba 10,3 miliardy korun). "Dali jsme jasnou zprávu státům, že mohou použít peníze z kohezních fondů, že nebudeme chtít spolufinancování," řekla. "Nepochybuji o tom, že bude potřeba nějaká finanční pomoc od Evropské unie, protože Česká republika ponese významné náklady spojené s touto krizí," řekl ministr zahraničí Lipavský.

Na Slovensku v Košicích a jejich okolí zůstaly dnes stát dva vlaky, které vezly z Česka humanitární pomoc Ukrajině a měly přivézt Ukrajince do ČR. Novinářům to řekl zakladatel iniciativy Železnice pomáhá Albert Fikáček. Důvodem je podle něj administrativní chyba související s odbavením. Česká ministerstva vnitra a dopravy na dotaz ČTK uvedla, že vlaky z ČR dočasně nebudou jezdit pro běžence až na Ukrajinu. Uprchlíci ale mohou jet podle úřadů zdarma běžnými spoji z Košic, které budou případně posíleny. Humanitární pomoc přepraví nákladní vlaky.

Kromě humanitární pomoci chtějí někteří Češi pomoci Ukrajině také přímo v boji. Ministerstvo obrany eviduje 284 žádostí o zapojení se do ukrajinských ozbrojených sil, uvedla dnes na dotaz ČTK vedoucí tiskového oddělení úřadu Jana Zechmeisterová. Počet českých obyvatel, kteří chtějí pomoci ukrajinské armádě, tak v porovnání se středečními údaji ministerstva vzrostl zhruba na trojnásobek. Odpovídá ale počtu zájemců, kteří se s žádostí o prezidentskou výjimku pro zapojení do cizí armády obrátili do středy na Hrad. Premiér Petr Fiala (ODS) se s prezidentem Milošem Zemanem ve čtvrtek dohodl na tom, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí.

Šance na diplomatické řešení konfliktu není podle Jourové příliš velká. Evropská komise se ale podle ní poohlíží po neutrálním vyjednavači. Ředitel zahraničního odboru Hradu Jindrák dnes v pořadu Partie Terezy Tománkové na Prima CNN News řekl, že byl v hodnocení ruského vedení naivní. "Byl jsem dobré vůle, že jsme schopni, se domluvit. Ale já řeknu na rovinu, já už dneska bych měl velký problém si s nějakým ruským diplomatem z této reprezentace sednout a seriózně s ním něco vyjednávat," uvedl. Zopakoval také, že prezident Zeman se z útoku Ruska na Ukrajinu cítí podvedený a zklamaný.

Z Česka budou muset podle ministra Lipavského do 12. března odejít pracovníci ruských generálních konzulátů v Brně a Karlových Varech. Pokud tak neučiní, ztratí postavení diplomatů, řekl ministr ČT. Zatím ale nehodlá vyhovět volání po vyhoštění ruského velvyslance v Praze Alexandra Zmejevského.

Vláda ve středu projedná, co by mohla udělat proti prudkému zdražování energií, paliv a dalších surovin, které doprovází konflikt na Ukrajině. Ve hře jsou například stanovení nejvyšších možných cen, úpravy daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřebních daní u klíčových produktů nebo nastavení nových slev na poplatníka, řekl dnes v CNN Prima News to ministr práce a sociálních věcí, vicepremiér Marián Jurečka (KDU-ČSL). Podle opozice jsou kroky vlády v tomto směru pomalé. O řešeních negativních dopadů protiruských sankcí bude v příštím týdnu jednat i summit EU.