V ČR je pět nakažených koronavirem, na výsledky čeká 40 lidí

Praha - Česko má pátý potvrzený případ nákazy novým typem koronaviru. Jde o ženu z Ekvádoru, která doprovázela Američanku, u níž se nákaza potvrdila v neděli. Onemocnění u Ekvádorky ukázal až opakovaný test. Všichni nakažení mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mírné příznaky a zásadní je, že všechny potvrzené případy spolu byly v kontaktu. Na výsledky testů čeká v ČR podle zjištění ČTK přes 40 lidí. Nejvíce jich je zřejmě v Ústeckém kraji, odkud jsou i dva z pěti nakažených.

První tři případy byly v Česku oznámeny v neděli, všichni nakažení pobývali v rizikových oblastech na severu Itálie. Šlo o americkou studentku z Milána, profesora, který se účastnil odborné konference v Udine, a muže z Děčína, který byl s rodinou na lyžařské dovolené v Benátsku. Dalším případem je třiapadesátiletá žena hospitalizovaná v Ústí nad Labem, která byla na dovolené ve stejném hotelu jako muž z Děčína. Vzorek od jeho manželky byl testován v pondělí a je zatím negativní. Posledním případem je žena z Ekvádoru, která byla od soboty v izolaci.

Kromě jedné nakažené ženy v ústecké Masarykově nemocnici jsou všichni na Bulovce, podle primářky infekčního oddělení Bulovky bude ústecká pacientka pravděpodobně také převezena do Prahy. Primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý zatím takovou informaci nemá.

Podle ředitelky pražské hygienické stanice Zdenky Jágrové byly podrobně zmapovány kontakty všech nakažených. Obě turistiky přiletěly 24. února z Milána do Vídně, kde byly ubytovány v hotelu. Poté se přesouvaly do Budapešti, Brna a Prahy, kde bydlely v Airbnb. V karanténě jsou podle Jágrové řidič a 18 cestujících z autobusu, kterým dívky jely z Brna do Prahy, dva taxikáři, kteří je vezli do bytu a do nemocnice v Motole, a číšník z restaurace, kde byly na obědě. Byt, kde byly ubytovány, se týden nepronajímá a potom bude dezinfikovaný pod dohledem hygieniků.

Celkem bylo v ČR testováno 236 lidí, uvedl ráno ministr. Není podle něj možné testovat lidi jen preventivně, na vyžádání. Od pondělí kromě Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu v Praze testují vzorky také Zdravotní ústav v Ostravě a Nemocnice České Budějovice, dnes se přidají Fakultní nemocnice v Motole a v Hradci Králové. Počty lidí v domácí karanténě chtějí hygienici aktualizovat v pátek.

Podle zjištění ČTK čeká nyní v Česku na výsledky testů na koronavirus přes 40 lidí. Zřejmě nejvíce (14) jich je v Ústeckém kraji. Z některých krajů ale nejsou údaje známy, mimo jiné proto, že se hygienici rozhodli informovat jen o vyhodnocených případech. V preventivní karanténě je kvůli možné nákaze několik stovek lidí, vyplynulo z dnešních vyjádření krajských hygieniků a mluvčích nemocnic. Řada nemocnic nebo domovů seniorů kvůli koronaviru zakázala návštěvy.

Ministerstvo školství dnes na webu informovalo, že by v případě vypuknutí epidemie nemoci COVID-19 v ČR mohlo vyhlásit zvláštní prázdniny. Výuka by se mohla omezit také na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nebo krajských hygieniků, po dohodě s nimi případně i ředitele školy. Její vedení by mělo kontaktovat hygieniky, pokud by mělo podezření na onemocnění u některého žáka. Škola musí zajistit jeho oddělení od ostatních dětí, hygienická stanice či lékař pak mohou nařídit jeho karanténu.

Ve středu ráno bude Bezpečnostní rada státu jednat o osudu akcí s větším počtem diváků. V pondělí rozhodla, že se Světový pohár v biatlonu tento týden v Novém Městě na Moravě pojede, závodníci se ale budou muset obejít bez přítomnosti fanoušků. Kromě sportovních akcí se opatření mohou dotknout i kulturních akcí, podle ministra Lubomíra Zaorálka mohou být důsledky pro kulturu vážné.

Na pátek svolala do Brna krizový štáb Asociace výstavářských firem ČR. Prezident asociace Jiří Carda dnes ČTK řekl, že oboru hrozí kvůli koronaviru vážné problémy. Firmy, které především v zahraničí připravují velké akce, zaznamenávají stamilionové ztráty. Veletrhy se ruší i jen krátce před plánovaným zahájením, kdy je většina práce hotová, zaplacena je ale zpravidla maximálně z poloviny. "Taková situace tu ještě nebyla, nebylo možné se na ni připravit," uvedl Carda. S problémy se podle něj potýkají stovky firem, jsou na ně navázány stovky dodavatelů osvětlení, audio techniky či grafiky.

Nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, onemocnělo ve světě zhruba 90.000 lidí. Onemocnění si vyžádalo přibližně 3000 obětí. Většina případů se týká pevninské Číny, odkud se virus rozšířil, v Evropě je nejvíc zasažena Itálie. Lidé, kteří se z postižených oblastí vrací, by měli dodržet dvoutýdenní karanténu. V současné době jsou v ní především ti, kteří se vrátili z Itálie. Několik lidí je preventivně v izolaci po návratu z Asie nebo Íránu.

Opozice chce od vlády informace o situaci ohledně koronaviru

Opozice chce od vlády informace o tom, jak chce řešit situaci ohledně koronaviru. Zdravotníci musí mít podle KDU-ČSL dost materiálu pro běžné výkony. Také někteří starostové si podle lidoveckého předsedy Mariana Jurečky stěžují na nedostatek informací, dozvídají se je podle něj v médiích. Poslanec TOP 09 Vlastimil Válek zdůraznil, že není důvod k hysterii. Vláda podle něj nečiní kroky, které by situaci uklidnily. Zástupci stran to řekli na dnešních tiskových konferencích před schůzí Sněmovny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se k situaci na plénu Sněmovny vyjádří. Podle šéfa poslanců ČSSD Jana Chvojky půjde o první bod schůze.

"Naší ambicí není grilovat vládu ohledně koronavirové infekce, protože víme, že téma je velmi citlivé. Chceme ale diskutovat o praktických krocích. Co vidím jako zdravotník jako zásadní, je zajistit dostatečné zásoby zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení. Zejména pro nemocnice, ale i ordinace praktických lékařů a další," řekl poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský, místopředseda sněmovního zdravotnického výboru.

Podle Jurečky by například ministerstva zdravotnictví a vnitra měla průběžně informovat o situaci starosty. "To jsou dost často lidé, kteří jsou nejvíce dotazováni občany na to, jak se situace vyvíjí, jaké případně kroky mají dělat," uvedl.

Podle Válka vláda nečiní kroky, které by situaci uklidnily. Jednotlivými nekoordinovanými rozhodnutími a nedostatkem informování naopak vytváří paniku. Kabinet podle něj dosud nepředstavil ucelený plán opatření, který by rozpracovával různé scénáře budoucího vývoje šíření nemoci.

Předseda STAN Vít Rakušan uvedl, že téma koronaviru si poslanci rádi vyslechnou. "Myslíme, že by se představitelé vlády měli méně fotit s bílými plášti a stetoskopy a měli by občany víc informovat," uvedl. Konkrétní informace podle něj postrádají obce i kraje, nemohou je pak předávat lidem. "V tom vláda zatím selhává," řekl.

Šéf sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik řekl, že je třeba poděkovat hygienikům a dalším štábům, které připravují a prosazují opatření proti šíření koronaviru. Zvláště jmenoval náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu a hlavní hygieničku Evu Gottvaldovou. Opatření jsou podle něj ale nerovnoměrná. Zatímco Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě má být bez diváků, další obdobné akce jsou zatím nedotčeny. Podobně se vyjádřil i Jurečka.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí po jednání vlády řekl, že o koronaviru podává informace "od rána do večera" ale nemá problém je sdělit poslancům. Neví ale, zda je to téma právě pro plénum Poslanecké sněmovny. "Rád informace podám, ale asi neřeknu nic nového, co říkám v zásadě pořád. Jsem na to připraven," konstatoval.

Ministr: V Česku je pět llidí nakažených koronavirem

Laboratorní testy v Česku podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) potvrdily pět případů nákazy novým typem koronaviru. Řekl to dnes ráno novinářům. Dvě ženy, které nově přibyly, byly v kontaktu s dřívějšími případy. Celkem bylo v ČR testováno 236 lidí, na 16 výsledků se čeká, měly by být dopoledne.

První tří případy byly v Česku oznámeny v neděli, všichni nakažení pobývali v rizikových oblastech na severu Itálie. Poslední nově potvrzený případ je žena z Ekvádoru (1999) studující v Miláně. V Česku doprovázela Američanku studující rovněž v Miláně. Byly tu jako turistky. Nákaza koronavirem byla u Američanky potvrzena už v neděli. První test Ekvádorky vyšel jako negativní, onemocnění ukázal až opakovaný test.

"Test byl původně negativní, po dvou dnech poměrně jasně pozitivní. Žena byla už od soboty v izolaci, takže k žádnému dalšímu kontaktu nedošlo," uvedl ministr. Není podle něj proto možné testovat lidi jen preventivně, na vyžádání. Musí být pod dohledem akreditovaných laboratoří. Od pondělí kromě Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu v Praze testují vzorky také Zdravotní ústav v Ostravě a Nemocnice České Budějovice, dnes se přidají Fakultní nemocnice v Motole a v Hradci Králové. Počty lidí v domácí karanténě chtějí hygienici aktualizovat v pátek.

Podle ředitelky pražské hygienické stanice Zdenky Jágrové byly podrobně zmapovány kontakty všech nakažených. Obě turistiky přiletěly 24. února z Milána do Vídně, kde byly ubytovány v hotelu. Poté se přesouvaly do Budapešti, Brna a Prahy, kde bydlely v Airbnb. V karanténě jsou podle Jágrové řidič a 18 cestujících z autobusu, kterým dívky jely z Brna do Prahy, dva taxikáři, kteří je vezli do bytu a do nemocnice v Motole, a číšník z restaurace, kde byly na obědě. Byt, kde byly ubytovány, se týden nepronajímá a potom bude dezinfikovaný podle dohledem hygieniků. "Informovali jsme také Vídeň a maďarskou stranu," dodala.

V Česku byly první tři případy nákazy koronavirem ohlášeny v neděli. Šlo o americkou studentku z Milána, profesora, který se účastnil odborné konference v Udine, a muže z Děčína, který byl s rodinou na lyžařské dovolené v Benátsku. Dalším případem je třiapadesátiletá žena hospitalizovaná v Ústí nad Labem, která byla na dovolené ve stejném hotelu jako muž z Děčína.

Vzorek od jeho manželky byl testován v pondělí a je zatím negativní. "V pátek měla nějaké pracovní povinnosti, pohybovala se v nemocnici v Motole, kde měla nějaký seminář. Informoval jsem o tom pana ředitele (Miloslava) Ludvíka, který přijal nějaká opatření," dodal ministr.

Podle Vojtěcha je zásadní, že všechny dosud potvrzené případy spolu byly v kontaktu. Na Bulovce je izolována také třetí turistka cestující se dvěma s prokázanou nákazou, jejíž testy zatím vyšly negativně. Sledovány jsou i členové rodin, které byly společně s nakaženými lyžovat v Benátsku. Tento region je spolu s Lombardií, oblastí Emilia-Romagna a Piemontem epicentrem nákazy v Itálii. V zemi už je více než 2000 případů onemocnění a více než 50 úmrtí na následky nákazy koronavirem.

Všichni nemocní v Česku mají podle ministra mírné nebo žádné příznaky. Kromě jedné nakažené ženy v ústecké Masarykově nemocnici jsou na Bulovce, k jejímu převozu podle Vojtěcha není důvod.

Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní, pod níž patří i Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem ČTK potvrdil, že žena nakažená novým koronavirem v ústecké nemocnici zůstane. Na infekčním oddělení nemocnice je kvůli podezření na onemocnění COVID-19 dalších více než deset lidí. Čekají na výsledky testů.

V ústecké nemocnici leží 14 lidí s podezřením na koronavirus

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem čeká na infekčním oddělení 14 lidí na výsledky testů na koronavirus. Je tam i jedna pacientka nakažená koronavirem. Leží na stanici číslo 3 určené pro případnou hospitalizaci pacientů s onemocněním COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje. Podle primářky infekčního oddělení Nemocnice Na Bulovce bude žena asi převezena do Prahy. Primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý zatím takovou informaci nemá, a žena tak dál zůstává v Ústí nad Labem, řekl ČTK Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní.

Žena se z Itálie vrátila v pátek. Měla horečku, zimnici, bolesti svalů a kloubů a kašel. Byla v Itálii ve stejném hotelu jako muž z Děčína, u něhož se nákaza potvrdila v neděli.

"Včera (v pondělí) na úřadu vlády nařídil ministr zdravotnictví, že pacienti s prokázanou infekcí mají zůstávat ve spádových infekcích," řekl dnes ČTK Dlouhý. Pacientce se podle něj vede dobře, její onemocnění má lehký až středně těžký průběh. Ve středu budou lékaři s pacientkou jednat o jejím možném převozu domů, doplnil primář.

Po převozu domů bude žena poučena, aby chránila své okolí tím, že bude nosit roušku. Zda bude infekční i po zaléčení, není podle primáře jisté a je to předmětem zkoumání.

Další člověk, který se nakazil na dovolené v Itálii, je podle deníku Blesk děčínský zastupitel Petr Toncar. "Byli jsme jako rodina sami v oblasti severní Itálie, která byla panem ministrem (Adamem) Vojtěchem zveřejněna jako oblast riziková," řekl Blesku.

Středisko Auronzo di Cadore v Benátsku, kde nakažený muž a žena pobývali ve stejném hotelu, je menší, níže položené rodinné lyžařské centrum v Dolomitech. Čeští lyžaři jej příliš nenavštěvují. Skipasy má společné se známým velkým střediskem Cortina d'Ampezzo vzdáleným 30 kilometrů. Pobyty v Auronzo di Cadore, v němž převažují modré sjezdovky vhodné pro děti a začátečníky, nejsou v nabídce velkých českých cestovních kanceláří. Obec Auronzo di Cadore má přes 3000 obyvatel.

Olga Štorkánová z protiepidemiologického oddělení Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem dnes ČTK řekla, že se od pondělního večera počet lidí, kteří jsou v domácí karanténě nezměnil. Doma tak zůstává 14 lidí.

Na stanici volají denně desítky lidí, na protiepidemiologickém oddělení tak musejí pomáhat i zaměstnanci z jiných oddělení. "Jsme posílení pracovníky z vlastních řad," dodala Štorkánová.

Brno zatím nebude rušit akce kvůli nákaze koronaviru v ČR

Brno zatím nebude rušit žádné velké akce, jako jsou jako plesy nebo veletrhy, kvůli nákaze koronavirem v České republice. Po zasedání bezpečnostní rady města to dnes novinářům řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Brno navštívily dvě turistky, u nichž se potvrdila nákaza koronavirem. Nyní jsou v pražské nemocnici. Podle Vaňkové ale město doporučí domovům důchodců, ať na návštěvy nechodí nemocní lidé. Doma by měli zůstat i nemocní žáci, školy by měly s hygieniky projednat cesty do zahraničí.

Bezpečnostní radu město svolalo v pátek ještě před tím, než se v noci na sobotu v Brně pohybovaly Američanka s kamarádkou z Ekvádoru, které jsou nyní s nemoci COVID 19 hospitalizovaný v Praze. Podle Vaňkové obě studentky v Brně v podstatě jen přespaly a odjely do Prahy. V souvislosti s jejich brněnskou zastávkou jsou v karanténě dva lidé. Celkem jsou na jižní Moravě v karanténě čtyři lidé.

Vaňková uvedla, že není potřeba přistupovat k rušení akcí. "Týká se to například veletrhů, které jsou naší společností. Není teď nutné přistupovat ani k zavírání škol, ale zaměříme se na prevenci," uvedla Vaňková. "Na návštěvy do domovů seniorů by neměli chodit lidé vykazující známky nemoci, ale zatím nepřistupujeme k plošnému zákazu. U žáků škol, kteří vykazují známky nemoci, doporučujeme, aby zůstali doma. Pokud školy plánovaly v nejbližší době zahraniční návštěvu, měly by se obrátit na hygienickou stanici a konzultovat vhodnost cesty," řekla Vaňková.