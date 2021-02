V ČR je asi jihoafrická mutace, intenzivní péče je téměř plná

Praha - V Česku se objevilo několik podezření na jihoafrickou mutaci koronaviru, která je nakažlivější než dosavadní a zřejmě odolnější vůči dostupným vakcínám. Potvrdit ji musí laboratoř v Praze. Kapacita lůžek intenzivní péče v nemocnicích se podle náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého blíží absolutnímu vyčerpání, volných je asi 15 procent. Pacienty s covidem-19 bude nově možné převézt i do nemocnic v Německu. ČR má nabídku na devět lůžek v Sasku, další místa v Bavorsku či jiných spolkových zemích nabídla kancléřka Angela Merkelová.

V pondělí laboratoře v Česku odhalily 11.233 nových případů koronaviru, asi o 2300 víc než před týdnem. Nemocniční péči vyžaduje více než 6500 lidí, jejich počet v posledních dnech roste. V těžkém stavu bylo v pondělí 1329 pacientů s koronavirem, nejvíce od začátku epidemie. Umělou plicní ventilaci potřebovalo 660 lidí. Podle Černého by kapacita intenzivní péče mohla být vyčerpána za dva až tři týdny. Důvodem je i nedostatek kvalifikovaného personálu.

Součástí českého národního dispečinku volných lůžek se stanou lůžka v Německu, které má více míst na JIP než Česko. O možnost přeshraničních převozů žádal dlouhodobě vládu Karlovarský kraj, jehož nemocnice jsou přetížené. První nabídka ze Saska je na devět volných lůžek. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes hovořil s Merkelovou, která podle něj zjistí, jaké jsou volné kapacity v Bavorsku. "Budeme to mít v záloze, kdyby bylo potřeba to využít. Abychom byli připraveni, aby byla připravena logistika," řekl premiér. České nemocnice podle něj zatím situaci zvládají.

Odborníci z různých vědeckých oborů doporučují kvůli zhoršující se epidemické situaci přísnější opatření, takzvaný lockdown, nebo důslednější vynucování současných opatření. Podle Centra pro modelování biologických a společenských procesů by se měly omezit podniky, průmysl a úplně zavřít administrativní a kancelářské provozy.

Podezření na jihoafrickou mutaci jsou u čtyř lidí ve školce v Brně, která je opatřením hygieniků zavřená. Další tři se objevila u lidí, kteří se vrátili ze Zanzibaru. Odborníci uvádějí, že vakcíny, kterými se nyní v Česku očkuje, by proti jihoafrické mutaci nemusely být tak účinné. Kvůli mutacím tak zřejmě bude nutné lidi v budoucnu přeočkovat.

Zdravotníci v Česku dosud podali přes 561.000 dávek vakcíny. Obě potřebné dostalo k pondělnímu večeru 213.411 lidí. Očkuje se vakcínami od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Několik tisíc dávek vakcíny od Moderny poskytl Česku Izrael. Tamní rozhlas Kan uvedl, že vakcíny jsou darované výměnou za diplomatickou podporu židovského státu. Vedle ČR je dostaly také třeba Honduras či Guatemala.

Česko zatím nemá dostatek vakcíny na očkování všech zájemců. V poslední době se proto mluvilo o možnosti využít například ruské vakcíny Sputnik, které zatím neschválily evropské úřady. Nejvyšší ústavní činitelé se ale na dnešní schůzce shodli na tom, že vakcíny, kterými se bude očkovat v Česku, musí projít schvalovacím procesem Evropské komise.

Babiš bude chtít, aby prezident Miloš Zeman podepsal pandemický zákon již v pátek, pokud ho do dolní komoře vrátí Senát a Sněmovna ho v pátek schválí. Pandemický zákon by měl navázat na nouzový stav, který platí do 27. února. Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že v zákoně je potřeba opravit legislativní chybu ministerstva zdravotnictví. Opoziční strany podle něj jednají se svými senátory, aby měnili předpis jen tam, kde je to nutné. V předpisu nejsou správně provázány paragrafy, dodal. Také Piráti a Starostové upozornili na technickou chybu. Senát projedná návrh zákona ve středu.

Lídři koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) nehodnotili dnešní on-line schůzku s vládou příliš příznivě. Mezi ministry pozorovali nesoulad a čekali větší vizi pro další boj s epidemií covidu.

Městský soud v Praze dnes v neveřejném jednání přikázal pražskému Gymnáziu Na Zatlance obnovit denní formu vzdělávání. Distanční formu výuky mu zakázal se zdůvodněním, že příslušné krizové opatření vlády povstalo z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu. Soud vyhověl správní žalobě, kterou podal student prvního ročníku gymnázia. Vedení gymnázia ani ministerstvo školství nechtěly rozsudek zatím komentovat.

Soud také zrušil nařízení ministerstva zdravotnictví o pravidelném testování pracovníků v domovech pro seniory či postižené či v léčebnách, a to k 10. březnu. Vyhověl tak jedné ze zaměstnankyň. Podle soudu ministerstvo dostatečně neodůvodnilo, proč se mají testy opakovat každých pět dnů. Ministerstvo má nyní čas své opatření případně upravit a zdůvodnit.

Koronavirem nejpostiženějším okresem je nyní Tachovsko, které nemá žádnou nemocnici. Dvacet až 30 větších firem v regionu objíždí od pondělka testovací mobilní týmy armády. Na žádost Plzeňského kraje a krajské hygienické stanice (KHS) je vytipovala krajská hospodářská komora. Testování je zdarma. Většina zapojených podniků má více než 100 zaměstnanců.

Německo bude nejméně do 3. března pokračovat ve stávajících kontrolách na hranicích s Českou republikou a rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko. Kontroly zavedlo 14. února, původně měly trvat jen deset dní. Německý státní tajemník pro evropské záležitosti Michael Roth podle agentury Reuters uvedl, že Německo chce zrušit vstupní karanténní omezení co nejdříve, přednost má ale ochrana obyvatel. Z Česka se podle něj do Německa dostává mutace koronaviru.