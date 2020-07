V ČR je 4705 nakažených, téměř stejně jako v dubnu

Praha - V České republice je aktuálně 4705 lidí nakažených novým typem koronaviru. Tento počet se výrazně blíží dosavadnímu maximu z 11. dubna letošního roku, kdy bylo 4737 nakažených. V pátek přibylo v zemi 130 potvrzených případů. Přírůstek tak počtvrté v řadě přesáhl stovku a byl podobný jako v předchozích dvou dnech. Dnes zatím laboratoře odhalily dalších 53 případů. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví k dnešním 17:30.

Od března se zatím v České republice nakazilo koronavirem 13.795 lidí. Vyléčilo se jich 8732. Obětí je 358. Po dvou dnech, kdy si nemoc v ČR nevyžádala žádnou oběť, zemřeli v pátek s covidem-19 tři lidé. U většiny nakažených má ale nemoc mírný průběh. S koronavirem je hospitalizováno 135 lidí, těžký průběh má 21 z nich.

Laboratoře dosud provedly téměř 618.000 testů. V pátek testovaly 3446 lidí, pozitivních jich bylo 3,77 procenta. Tento podíl zůstává v posledních dnech přibližně stejný. Ve čtvrtek to bylo 3,75 procenta a ve středu 3,56 procenta.

Hygienici v pátek rozšířili protiepidemická opatření platná na Karvinsku na celý Moravskoslezský kraj. V regionu přibývají ohniska nákazy a nemoc se šíří do rizikové skupiny mezi lidi starší 65 let. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) a pořadatelé kulturních akcí ale hygieniky kritizují. Opozice vyzvala ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) k rezignaci, k takovému kroku se ale Vojtěch nechystá.

"Náhlé zavedení opatření v Moravskoslezském kraji v důsledku rozhodnutí místních hygieniků mě velmi mrzí," uvedl dnes ministr na svém twitteru. Opatření jsou podle něj správná, ale lidem měl být dán nějaký čas na to, aby se na jejich zavedení mohli připravit. "Paní ředitelce jsem to již vytkl a dal pokyn všem ředitelům KHS, aby zavádění opatření ve svém regionu lépe komunikovali," dodal Vojtěch. Moravskoslezská krajská hygienička Pavla Svrčinová ovšem na páteční tiskové konferenci uvedla, že rychlé zavedení opatření chtělo ministerstvo. "Já jsem to diskutovala s panem ministrem a opravdu byl požadavek co nejdřív," řekla novinářům.

Nemoc covid-19 se objevila například v Městské nemocnici Ostrava, na dětském táboře ve Štramberku nebo v různých podnicích na Ostravsku, Novojičínsku i Frýdecko-Místecku. Za posledních sedm dní přibylo na Karvinsku na 100.000 obyvatel zhruba 56 nakažených, což je nejvíce ze všech regionů ČR. V sousedním Frýdecko-Místecku je to 30 nakažených na 100.000 obyvatel.

Třetím nejpostiženějším regionem Česka za posledních sedm dní je Mělnicko, kde v uplynulém týdnu přibylo více než 20 případů nákazy na 100.000 obyvatel. Lokální ohnisko se tam objevilo v Čečelicích. Jde o brigádní pracovníky zemědělské firmy, kteří jsou na ubytovně, u deseti z nich testy ukázaly onemocnění covid-19.

Opatření zpřísnila ve Vlčnově na Uherskohradišťsku. Testy tam prokázaly nákazu u osmi lidí. Jejich počet se sice dnes nezvýšil, ale lidé v obci musí od 16:00 povinně nosit ochranu úst a nosu ve veřejné dopravě a vnitřních prostorách. Hromadné akce se mohou konat maximálně s 500 lidmi, je nutné při nich dodržovat rozestupy.

Situace se naopak zlepšila na Kutnohorsku, kde už není potřeba nosit roušky ve vnitřních prostorách. Mimořádná opatření byla vyhlášena před týdnem kvůli ohnisku covidu-19 v Církvici. Nárůst počtu nakažených je už minimální. Za posledních sedm dní je to necelých 11 případů na 100.000 obyvatel.

V Moravskoslezském kraji bylo od vypuknutí epidemie potvrzeno 3965 případů covidu-19. V Praze bylo zaznamenáno 2747 případů a ve středních Čechách 1408. V nejméně zasaženém Jihočeském kraji laboratoře dosud odhalily 220 nemocných, následuje Vysočina s 239 případy. S covidem-19 zemřelo nejvíc lidí v Praze a nejméně ve Zlínském kraji.