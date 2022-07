V ČR i dnes padaly rekordy, ve Strážnici bylo 36,3 stupně

Praha - V Česku dnes padaly teplotní rekordy, vedra panovala zejména na jihovýchodě země. Nejtepleji bylo opět ve Strážnici na Hodonínsku, kde meteorologové naměřili 36,3 stupně Celsia. Přes 35 stupňů zaznamenali také v Karviné, Bojkovicích, Ivanovicích na Hané a Starém Městě. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o tom informoval na svém facebooku. V celé zemi přitom do večerních 21:00 platí výstraha před silnými bouřkami.

Nejvyšší teplota pro 23. červenec byla dnes překonána na 26 stanicích měřících alespoň 30 let, což je podle meteorologů 16 procent stanic v zemi s delší řadou měření. "Rekordní maximum zaznamenaly i stanice měřící přes 140 let," podotkli. V Přerově, kde stanice funguje 142 let, naměřili 34,9 stupně Celsia a v Opavě, kde se měří ještě o rok déle, 34,8 stupně Celsia. Původní rekordy z roku 1988 měly hodnotu 34,7 stupně, respektive 33,8 stupně Celsia.

Ve Strážnici bylo v tomto týdnu nejtepleji už ve čtvrtek a v pátek, kdy maxima dosáhla 37,3 a 35,4 stupně Celsia. Ve středu naměřili nejvíce, 36,9 stupně, ve středočeském Husinci-Řeži a v úterý v Ústeckém kraji v Kopistech a Doksanech shodně 35,2 stupně Celsia.

V úterý meteorologové zaznamenali 15 nových teplotních maxim, ve středu a ve čtvrtek zhruba po třiceti. Za pátek žádné rekordy nepadly, teploty totiž často nestačily na hodnoty z roku 2015, kdy teploměry ukázaly 36 až 37 stupňů Celsia.

V Čechách dnes bylo o něco chladněji, odpoledne se zejména v Praze a v části středních Čech vyskytly bouřky. "Bouřka, na kterou jsme vydali výstrahu, šla západně od Prahy po jejím severním okraji a dále směrem na Nymbursko," řekla ČTK Jana Hujslová z ČHMÚ.