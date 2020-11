V ČR dnes přibylo 3942 nakažených, výrazně méně než před týdnem

Praha - Laboratoře v ČR dnes do 18:00 odhalily 3942 případů koronaviru. Je to výrazný pokles proti minulé sobotě, kdy za stejnou dobu přibylo 6771 nakažených. Ve srovnání s pátkem je dnešní nárůst zhruba o 2000 případů nižší, o volných dnech se ale obvykle testuje méně. Bilance úmrtí s koronavirem se rozšířila o dalších 88 obětí, dosud zemřelo 4614 lidí. V nemocnicích je s covidem 8283 pacientů. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Od březnového začátku epidemie se nemocí covid-19 v Česku nakazilo 407.440 lidí, více než polovina z nich se vyléčila. V zemi je aktuálně zhruba 173.000 nakažených, většina s mírným průběhem. Počet hospitalizovaných v posledních dnech stagnuje. V těžkém stavu je přibližně 1200 pacientů.

Rychle ale roste počet zemřelých. Tento týden už přibylo více než 1000 úmrtí s covidem. Od 19. října byl denní počet obětí vždy vyšší než sto, v tomto týdnu dvakrát přibylo více než 200 zemřelých. Na dnešek zatím připadá 52 obětí. Tyto údaje ale většinou při aktualizacích rostou.

Podíl pozitivních testů v pátek klesl přibližně na 29 procent. Sedmidenní průměr je 30,5 procenta. Klesl ale také celkový počet testů, laboratoře jich v pátek udělaly 39.917. V předchozích třech dnech počet testů vždy přesáhl 43.000.

Z jednotlivých regionů je na tom nejhůře Pelhřimovsko. Za uplynulých sedm dní tam na 100.000 obyvatel registrují 1187 případů nákazy. Přes 1000 se tento údaj dostal ještě na Vsetínsku a Písecku. Naopak relativně nejlépe na tom nyní je Praha s 358 případy na 100.000 obyvatel v posledních sedmi dnech.

Ústav zdravotnických informací (ÚZIS) předpovídá za listopad 350.000 nakažených, v prosinci 288.000 nových případů. Pro výraznější pokles, který by znamenal v prosinci jen zhruba 50.000 nakažených, by bylo třeba snížit reprodukci viru ještě o dalších 25 procent. Reprodukční číslo, které uvádí průměrný další počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, je nyní podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška 1,01. Pro rychlejší zpomalování epidemie je třeba ho snížit pod jedna.