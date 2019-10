V ČR chybí tisíce řidičů autobusů, mladí jsou spíše výjimkou

Praha - V Česku chybí několik tisíc profesionálních řidičů autobusů. Jejich stavy se navíc dlouhodobě nedaří doplňovat mladými šoféry do 30 let, ti mezi nimi tvoří podíl maximálně v jednotkách procent. Vyplývá to z informací dopravců pro ČTK. S nedostatkem řidičů se dlouhodobě potýká i Praha, ta proto tento týden navrhla snížení věkové hranice pro řízení autobusu z 21 na 19 let.

V ČR aktivně působí asi 25.000 autobusových řidičů, do ideálního stavu ovšem jich podle statistik chybí až 5000. Jednou z hlavních příčin tohoto nedostatku je rostoucí věk šoférů. Podle letošního průzkumu pracovního portálu Profesia.cz je profesionálním řidičům v průměru 57 let. Dopravci se proto obávají, že problémy se budou dále prohlubovat s postupným odchodem zkušených řidičů do důchodu. Podle prognóz by do pěti let mohla takto skončit až třetina řidičů. Část řidičů navíc už v současnosti jezdí důchodovém věku.

Dopravcům se přitom nedaří odcházející šoféry nahradit mladšími. To potvrzují i statistiky některých dopravců. Jeden z největších provozovatelů linkových autobusů v Česku společnost Arriva zaměstnává 2360 řidičů, šoféři ve věku do 25 let však tvoří pouze půlprocentní podíl. Mladí řidiči tvoří velmi malou část i u dalších velkých dopravců jako jsou RegioJet nebo FlixBus, kde jsou řidiči do 30 let spíše výjimkou.

Dopravní společnosti se proto snaží rozšiřovat nábor. Čím dál častěji tak přijímají na pozice řidičů ženy, vyhledávaní jsou i řidiči ze zahraničí, především z východní Evropy. Například Arriva tento týden spustila nábor, ve kterém cílí i na zájemce z jiných profesí, kterým následně nabízí zaplacení řidičského průkazu na autobus, případně jeho rozšíření.

Vedení Prahy bude jednat s ministerstvem dopravy o novele zákona o silniční dopravě, která by snížila věkovou hranici pro řízení autobusu MHD z 21 na 19 let. ČTK to ve středu řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Pražskému dopravnímu podniku (DPP) chybí dlouhodobě deset procent řidičů. Ministerstvo dopravy se zatím k návrhu nevyjádřilo, jednání však může komplikovat mimo jiné i plán ministerstva na zavedení řidičského průkazu na zkoušku. Ten u řidičů s praxí do dvou let počítá s odebráním průkazu už při dosažení šesti trestných bodů místo 12, jako u ostatních řidičů.