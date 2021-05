V ČR bude v pátek silný vítr a v noci na sobotu pak mrznout

Praha - V Česku bude v pátek foukat silný vítr, jehož rychlost může v nárazech být kolem 70 kilometrů v hodině. V noci na sobotu pak meteorologové očekávají mráz, který může poškodit zeleninu, jahody, vinnou révu nebo kvetoucí ovocné stromy. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Upozornění před silným větrem i mrazem platí pro všechny kraje. Se silným větrem by lidé měli počítat v pátek od 12:00 do 21:00, kdy může lámat stromy a způsobit menší škody na domech či komplikace v dopravě. Turisté na horách by se neměli vydávat na hřebeny.

Po většinu odpoledne a večera meteorologové předpokládají nárazy větru kolem 55 kilometrů v hodině, při intenzivních přeháňkách nebo bouřkách to podle nich ale může být na celém území ČR přechodně kolem 70 kilometrů v hodině. Postupně vítr zeslábne, v noci se vyjasní a spolu s tím rychle klesnou teploty, uvedli meteorologové.

Mrznout by podle nich mohlo v druhé půlce noci na sobotu a ráno do 08:00. Předpokládané ranní minimální teploty budou mezi plus dvěma až minus dvěma stupni Celsia. S ohledem na očekávaný mráz meteorologové doporučují pěstitelům zakrýt zeleninu a nízké rostliny světlou netkanou textilií, stromy je možné orosit drobnými vodními kapkami nebo poblíž stromů spalovat vlhký rostlinný odpad.