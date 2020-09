V COVID kultura jsou žádosti za 126 mil. Kč, žádat lze do středy

Praha - U programu COVID kultura ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) eviduje k dnešku žádosti za zhruba 126 milionů korun. ČTK to řekla mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová. O dotace na výdaje za kulturní akce, které se kvůli koronaviru a souvisejícím vládním opatřením neuskutečnily, mohou zájemci žádat do středy do 23:59.

Žadatelé z řad pořadatelů kulturních akcí dosud podali 126 žádostí, dalších 180 je v systému rozpracovaných, uvedla Filipová. Zájemci o dotaci se musejí registrovat v on-line informačním systému MPO. Mohou zde mimo jiné sledovat stav své žádosti.

Program má kompenzovat organizátorům kulturních akcí výdaje, které vznikly od 1. října loňského roku do letošního 17. května ve spojitosti s projekty, které se měly uskutečnit od 10. března do 31. srpna. V přímé souvislosti s vládními opatřeními musely být ale zrušeny nebo přesunuty. Mezi uznatelné výdaje patří ty, které byly vynaloženy marně a není možné je využít na jinou akci. Neuskutečněnou akcí se podle podmínek rozumí taková, která byla zrušena bez náhrady v daném kalendářním roce.

O dotaci mohou žádat podnikatelé, kteří mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění kulturních projektů, individuální umělci, dále také pořadatelé filmových, hudebních či výtvarných festivalů a přehlídek, hudební kluby, galerie, muzea nebo divadla. Nesměli však přerušit provozování živnosti ani jim nesměla být živnost pozastavena. Nesmějí mít také prodlevu v platbě závazků vybraným institucím splatných do 10. března.

Například filmoví distributoři si stěžují, že jsou z programu vyloučeni. Podle MPO se připravuje druhá výzva programu, kterou by se měl rozšířit okruh žadatelů. Kromě podnikatelů v oblasti kultury by mohl ve druhé vlně částečně kompenzovat ztráty organizátorům veletrhů, výstav nebo kongresů.

Program COVID kultura připravilo MPO spolu s ministerstvem kultury. Vyčleněno na něj je 900 milionů korun. Původně byl příjem žádostí naplánován na měsíc od 18. srpna do 18. září, před koncem původního termínu byl program prodloužen.