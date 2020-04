V Číně přibylo 89 nových případů, v Íránu 4683 obětí

Šanghaj - V pevninské Číně v pondělí přibylo 89 nových případů nákazy koronavirem. Nikdo na nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje, nezemřel. Počet obětí koronaviru v Íránu vystoupil na 4683, za uplynulých 24 hodin onemocnění covid-19 podlehlo 98 lidí.

V pevninské Číně v pondělí přibylo 89 nových případů nákazy koronavirem. Nikdo na nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje, nezemřel. Počet nově nemocných se snížil ze 108 předchozí den. Z celkového počtu se jich 86 nakazilo v zahraničí. S odvoláním na čínskou zdravotní komisi o tom dnes informovala agentura Reuters.

Čínská státní televize uvedla, že 79 nových případů nakažených v zahraničí bylo zaznamenáno v severovýchodní provincii Chej-lung-ťiang, která hraničí s Ruskem. Ve všech případech se jednalo o osoby, které přišly z ruského území.

Rusko je největším zdrojem importovaných případů v Číně, nákazu si odtud přivezlo 409 lidí. Státní deník Global Times dnes v úvodníku napsal, že čínští občané pobývající v Rusku by tam měli zůstat a nevracet se nyní domů.

Čínské úřady již také podle BBC uzavřely hraniční přechod v pohraničním městě Suej-fen-che v provincii Chej-lung-ťiang, a to i pro Číňany vracející se z Ruska do vlasti. Ve městě je také omezen pohyb občanů podobně, jako to platilo dříve v nejhůře postiženém čínském městě Wu-chan. Obyvatelé se musejí zdržovat doma a jeden člověk z rodiny smí jednou za tři dny byt opustit, aby nakoupil potraviny a další nejnutnější potřeby.

Provinční vláda rovněž nabízí 3000 jüanů (téměř 10.500 Kč) jako odměnu lidem, kteří úřadům nahlásí ilegální přechody hranic. Ti, kteří fyzicky někoho při přechodu hranic chytí, dostanou odměnu 5000 jüanů (téměř 17.400 Kč), uvedla čínská státní média.

Provincie Chu-pej, ze které se začala na konci loňského roku nákaza šířit do dalších částí Číny a posléze i do celého světa, nemá žádného nově nakaženého.

Čínští zdravotníci identifikovali také 54 lidí, kteří se nakazili koronavirem, nevykazují ale příznaky nemoci covid-19. Ještě donedávna statistiky tyto pacienty nezmiňovaly. I lidé bez symptomů mohou ovšem virus šířit. O den dříve bylo nově zjištěných nemocných bez příznaků 61.

Celkem si tak onemocnění v pevninské Číně - tedy bez Hongkongu a Macaa - vyžádalo 3341 mrtvých. Koronavirem SARS-CoV-2 se v zemi s 1,4 miliardy obyvatel celkem nakazilo 82.249 lidí. Pevninská Čína je tak v počtu nakažených aktuálně na sedmém místě na světě. Předstihly ji už USA, Španělsko, Itálie, Francie, Německo a Británie.

Koronaviru v Íránu podlehlo už 4683 lidí, za 24 hodin dalších 98

Počet obětí koronaviru v Íránu vystoupil na 4683, za uplynulých 24 hodin onemocnění covid-19 podlehlo 98 lidí. S odvoláním na dnešní sdělení íránského ministerstva zdravotnictví to napsala agentura Reuters.

Islámská republika je koronavirem nejvíce zasaženou zemí Blízkého východu. Dosud se podle tamního ministerstva zdravotnictví nákaza potvrdila u 74.877 lidí, za uplynulých 24 hodin přibylo 1547 potvrzených případů. Na jednotkách intenzivní péče je podle webu Teheran Times 3691 lidí, zatímco 48.129 lidí se podle íránských úřadů zotavilo.

Islámská republika v sobotu otevřela některé podniky a úřady, íránský prezident Hasan Rúhání však obyvatele vyzval, aby nadále důsledně dodržovali opatření, která mají zabránit šíření viru. Zdravotnické úřady si již dříve opakovaně stěžovaly, že Íránci vládní nařízení ignorují, což by mohlo vést ke druhé vlně epidemie v zemi.