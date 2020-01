V Číně je koronavirem nakaženo přes 6000 lidí, zemřelo 132

Peking - V Číně přibývá lidí nakažených novým koronavirem a také mrtvých - podle čínských médií je v zemi nakaženo 6078 lidí a 132 lidí zemřelo. Desítky nakažených jsou registrovány ve dvou desítkách států. Jednotlivé vlády začaly evakuovat své občany. Z Wu-chanu, odkud se nákaza šíří, už odletělo kolem 200 Japonců a zhruba stejný počet Američanů. Převoz svých občanů chystá Británie, Německo, Itálie a další státy.

Mnohé země ruší lety do Číny a vědci v několika zemích začali pracovat na vakcíně. V Česku byly testy na koronavirus ve 20 případech negativní, další se provádějí. V nemocnici Na Bulovce přijali ženu s podezřením na onemocnění a čeká se na výsledky testů. České ministerstvo zahraničí radí omezit cesty do Číny jen na nezbytné případy. Světová zdravotnická organizace (WHO), už upozornila vlády, aby se připravily na možnost importovaných případů.

Čínský president Si Ťin-pching potvrdil, že virus se stále šíří a situace je složitá. Nové případy stále hlásí Peking, kde už je 102 nemocných a jeden mrtvý. Počtem nakažených už nový koronavirus překonal čísla z epidemie SARS z roku 2003, kdy se v Číně nakazilo 5300 lidí.

Japonsko při svém první evakuačním letu převezlo z Wu-chanu asi 200 svých občanů a sedm z nich bylo po příletu hospitalizováno. Dva mají příznaky zápalu plic, ale test na koronavirus ještě nebyl ukončen. Na Aljašku dorazilo letadlo se zhruba stejným počtem evakuovaných Američanů. Všichni tam prošli zdravotním testem a let pak pokračoval do Kalifornie na tamní vojenskou základnu.

Evakuaci chystá také Austrálie, která hodlá občany umístit nejprve do karantény na vzdálený ostrov. V Brisbane zůstane až do příští středy v hotelu 32 čínských fotbalistek, které sice nevykazují žádné příznaky nemoci, ale byly v minulých dnech ve Wu-chanu.

Británie, která chce první své občany začít evakuovat ve čtvrtek, oznámila, že po příletu budou muset zůstat 14 dní v karanténě. O odjezd bude mít zájem zřejmě až 200 Britů. Německo evakuaci asi 90 lidí plánuje na soboru a také oni zůstanou nejdříve v izolaci.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus řekl, že se mají vlády jednotlivých států připravit na možnost importovaných případů.

K leteckým společnostem, které omezují lety do Číny, se dnes připojila britská British Airways. Zrušila všechny přímé spoje s pevninskou Čínou. Britské aerolinky Virgin Atlantic budou do Šanghaje nadále létat podle plánu, původní provoz zachová i společnost Air France. Praha má s Čínou čtyři letecká spojení a mluvčí Letiště Praha o rušení těchto spojů neví.

Vývoj kolem koronaviru ovlivňuje mnohé firmy, které kvůli němu buď prodlužují volno, nechávají zaměstnance pracovat z domova nebo své provozy zcela uzavírají, jako například dům IKEA, který dočasně zavírá polovinu se svých 30 poboček v Číně. Podle čínského odborníka by mohl růst čínské ekonomiky v prvním čtvrtletí kvůli dopadům koronaviru klesnout z šesti pod pět procent.

Rusko oznámilo, že jeho vědci spolu s čínskými začali pracovat na vývoji vakcíny. Virus se podařilo vyšlechtit v laboratorních podmínkách v australském Ústavu Petera Dohertyho a také tam by ve spolupráci s dalšími odborníky měli začít hledat lék. Společnost Respilon z Brna hodlá do dvou týdnů ve spolupráci s izraelskou firmou vyrábět ústenky, které budou po nasazení na ústa schopné nejen zachytit koronavirus, ale díky nanočásticím oxidu mědi ho i zahubit.