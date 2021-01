V chovu s ptačí chřipkou na Táborsku dnes usmrtí zbylá zvířata

Dlouhá Lhota (Táborsko) - V Dlouhé Lhotě na Táborsku bude dnes utracen zbytek drůbeže z malochovu s potvrzenou ptačí chřipkou. Kontroly komerčních chovů, kterých je ve vytyčeném pásmu devět, začnou v pondělí. ČTK to řekl ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

"Zbytek drůbeže, který tam zůstal, utratíme. Přijede asanační podnik, který je odveze. Případně, kdyby tam byla ještě nějaká vejce, tak se budou likvidovat i vejce, jako živočišný produkt, který může přenášet nákazu," řekl Kouba. O potvrzeném výskytu subtypu H5N8, který je nebezpečný pro ptáky, lidem ale neublíží, informovala v pátek Státní veterinární správa (SVS). V chovu bylo asi 30 kusů, během dvou dnů polovina ptáků uhynula.

Komerční podniky dostanou dnes dopoledne informace o tom, jak chovy zabezpečit. "A hned po neděli budeme provádět kontroly těchto chovů," řekl Kouba.

Mezi komerčními chovy je i státní podnik Mezinárodní testování drůbeže v obci Ústrašice vzdálený od ohniska nákazy vzdušnou čarou asi osm kilometrů. Chová asi 940 kuřat a nosnic. Zaměřuje se na kontrolu užitkovosti, testuje různé druhy drůbeže, provádí výkonnostní zkoušky. ČTK to řekl jeho ředitel Jan Tyl. Úprava chovu podle něho není nutná. "Máme to všechno uvnitř. Máme tam standardně dezinfekční rohože, vany, ale preventivní ochranu ještě zesílíme," řekl Tyl.

Jedním z veterinárních opatření je i omezení pohybu drůbeže. Do pásma se ale drůbež dovážet může, takže fungování podniku omezeno není. "Z pásma bychom byli omezeni, kdybysme vyváželi za hranice. Ale co vyvážíme jednodenní kuřata, tam žádné omezení není. Zatím. Všechno to ještě budeme řešit," řekl Tyl.

Starostové obcí v tříkilometrovém ochranném pásmu od ohniska nákazy dostanou veterinární nařízení s povinností zajištění soupisu všech ptáků chovaných v obcích. Soupis musí provést do 29. ledna. Určené bylo také desetikilometrové pásmo dozoru.

Ve čtvrtek se choroba potvrdila v ČR letos poprvé, šlo o dvě uhynulé labutě na Písecku.