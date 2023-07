V Chorvatsku panuje nespokojenost s turistickou sezonou, píše deník

Split (Chorvatsko) - "Co se to s touto sezonou děje?" ptají se mnozí chorvatští podnikatelé v cestovním ruchu - od malých pronajímatelů až po velké hoteliéry. Sezona začala ve velkém stylu, ale pak se vše zastavilo. Kde jsou ti turisté, jejichž invazi nám předpovídali? V článku věnovaném dosavadnímu vývoji turistické sezony v oblíbené destinaci českých turistů to píše chorvatský deník Slobodna Dalmacija.

Červnová čísla byla dobrá, ale vrcholná sezona se zadrhla. Díry v kalendářích jsou stále větší a je stále těžší je zaplnit dokonce i nabídkami last minute.

"Jeden z důvodů by klidně mohla být naše známá nadutost, pokud jde o ceny - od těch v obchodech a pohostinství, přes velké hotely až po ty nejdrobnější služby. V době, kdy se informace šíří rychlostí světla, není třeba mnoho k tomu, aby se rozšířila zpráva, že trávit léto na Jadranu už vůbec není levné ani pro obyvatele zemí mnohem bohatších než Chorvatsko," píše splitský deník.

Zprávy o drahém Chorvatsku se staly tématem také pro zahraniční média. Německý list Frankfurter Rundschau uvedl, že ceny v Chorvatsku "rostou každým dnem" a že mnozí turisté se už vůbec nechtějí do Chorvatska vracet. Že je zmíněný článek těžká antireklama na Chorvatsko, je slabé slovo.

"Letní dovolená ve Středomoří se stala drahou záležitostí. Zvlášť v Chorvatsku, kde jsou ceny na dříve nepředstavitelné úrovni. Kvůli tomu je kritika ze strany turistů čím dál hlasitější," píše Frankfurter Rundschau. "Někteří cestovatelé zůstali v šoku už při samém pohledu na ceny v Chorvatsku. A mnozí říkají: Už nás neuvidíte, tam se vracet nebudeme!" dodává německý list.

Zároveň cituje chorvatskou expertku Barbaru Markovičovou, podle níž se náklady na ubytování za poslední dva roky v Chorvatsku zvýšily o 30 procent. Chorvatsko je nyní dražší než Španělsko nebo Řecko, přičemž ceny tam stále rostou.

Vlna zdražování na chorvatském pobřeží šokuje turisty čím dál více. Viníkem přitom podle informací médií není pouze vysoká inflace, ale i růst cen po zavedení eura na začátku roku.

"Mnozí turisté dokonce musejí váhat s koupí obyčejné zmrzliny. Turisté z Německa vyprávějí, jak za dva kopečky na chorvatském pobřeží zaplatili sedm eur. Zvlášť pro rodiny s dětmi se dovolená v Chorvatsku rychle stala drahým potěšením. Dražší je zmrzlina jedině v Japonsku.

Nejsou to pouze ceny, které turisty v Chorvatsku uvádějí v úžas. Oblíbená destinace zavedla také některá přísná pravidla pro cestovatele, takže například ti, kteří přijedou do Dubrovníku s kufrem na kolečkách, musejí počítat s vysokou peněžitou pokutou.