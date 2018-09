Berlín - Minutou ticha za zavražděného Daniela Hilliga začal v centru východoněmeckého Chemnitzu (Saské Kamenice) koncert proti rasismu a pravicovému extremismu. V publiku je podle prvních odhadů města na 50.000 lidí, tedy více než dvakrát tolik, než se čekalo. Dění v Chemnitzu, které vyhrotila právě vražda pětatřicetiletého Němce, z níž je podezřelá dvojice migrantů, nadále hýbe německou politickou scénou. Město v posledním týdnu zažilo řadu demonstrací, z nichž některé doprovodily výtržnosti a útoky na přistěhovalce.

"Jsme různí, ale v jedné věci mluvíme stejnou řečí - nedáváme žádný prostor štvanicím na lidi, žádný prostor rasismu," prohlásila v úvodu dnešní akce jedna z řečnic. Dav lidí, z nichž řada třímá transparenty, jí odpověděl skandováním hesla "Nacisti pryč".

Vedle vyslání jasného signálu proti neonacismu je cílem dnešního koncertu, který se koná u kostela Johanniskirche, také vybrání peněz na podporu rodiny Daniela Hilliga a protifašistických iniciativ v Sasku. Akce se zatím obešla bez problémů, i když kvůli přetížení mobilních sítí v místě řadě lidí nemusí správně fungovat telefony.

Koncert, který vyvrcholí vystoupením slavné kapely Die Toten Hosen kolem 21:00, se ale neobešel bez kontroverzí. Město Chemnitz kvůli ní nepovolilo dvojici demonstrací, které dnes v bezprostřední blízkosti chtěly uskutečnit pravicové organizace. Terčem kritiky ze strany generální tajemnice křesťanských demokratů (CDU) Annegret Krampové-Karrenbauerové se pak stal prezident Frank-Walter Steinmeier za to, že koncert sdílením na facebooku podpořil, přestože bylo jasné, že na něm vystoupí skupina Feine Sahne Fischfilet, která má podle některých blízko k levicovému radikalismu. Sociální demokraté se v reakci na to zase obratem ptali, jestli politička CDU v nynější situaci nemá nic lepšího na práci.

Situace ve čtvrtmilionovém Chemnitzu, který leží nedaleko hranic s Českem, se vyhrotila 26. srpna po zabití Hilliga. Protestů ve městě se podle policie účastnila také řada pravicových radikálů. Dnes saské úřady informovaly o tom, že už obdržely sedm trestních oznámení ze strany novinářů, které někdo při protestech napadl.

Merkelová kritizovala sobotní demonstrace pravice v Chemnitzu

Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) kritizovala sobotní demonstrace pravice v Chemnitzu (Saské Kamenici). Řadě lidí podle ní nešlo o vyjádření smutku, ale pouze o šíření nenávisti. Lidé i politici se tomu musí postavit. Sama se ale zatím město nedaleko hranic s Českem navštívit nechystá.

"Tento čin v Chemnitzu samozřejmě - a je to pochopitelné - vzbudil smutek a starost," řekl dnes v Berlíně mluvčí Merkelové Steffen Seibert o vraždě pětatřicetiletého Němce, z níž jsou podezřelí dva muži z Iráku a Sýrie. "Řada lidí v Chemnitzu tyto pocity vyjádřila třeba tím, že položila svíčky na místo činu," poznamenal.

"Ale to, co jsme v uplynulých dnech a i tento víkend bohužel také viděli - tyto pochody k násilí připravených pravicových extremistů a neonacistů, to se smutkem kvůli člověku nebo se starostí o město a komunitu nemá nic společného," tlumočil mluvčí názor šéfky německé vlády. "Z těchto pochodů mělo být zřejmé zcela jiné poselství, a to je poselství nenávisti vůči cizincům, politikům, policii, svobodnému tisku a nakonec i vůči našemu demokratickému Německu," je přesvědčena Merkelová.

Takoví lidé podle ní nereprezentují ani Chemnitz, ani Sasko, ani německý lid. "A to jim musíme dát jasně najevo," poznamenal také Seibert, podle něhož je to na politicích i běžných občanech.

Čtvrtmilionovým Chemnitzem od vraždy Němce 26. srpna prošla řada demonstrací, z nichž některé doprovodily výtržnosti a útoky na přistěhovalce. Protestů ve městě se vedle řadových občanů účastní také řada pravicových radikálů. V pondělí někteří z nich dokonce hajlovali, v sobotu se občas na pochodu pořádaném protiimigrační Pegidou a protestní Alternativou pro Německo (AfD) střetávali s policií a opakovaně napadali novináře.