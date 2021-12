V Chebu vyběhly v poslední den roku stovky lidí na tradiční běh

Cheb - Přes tři stovky účastníků se vydaly dnes dopoledne na tradiční, už desátý ročník Silvestrovského běhu v Chebu. Rozsahem asi největší sportovní akce v poslední den v roce v zemi se po loňském zrušeném ročníku vrátila do své tradiční podoby a na trať k poutnímu místu Maria Loreto se vydali běžci, chodci, cyklisté i koloběžkáři. Opět přijeli i sportovci z Německa, řekl dnes ČTK organizátor běhu Michal Ouřada.

"My jsme první ročník v roce 2012 začali na pěti lidech, šlo v podstatě jen o přátele. Za ty následující ročníky, až do covidové situace, nám to každoročně stoupalo. Loni se oficiálně běh neorganizoval. Ale když jsme dali zprávu, že se běh nepoběží kvůli tehdejší situaci, tak lidé vyběhli sami. Byli jsme se jen pro zvědavost podíval na Loretě a napočítali jsme asi sto lidí," řekl Ouřada.

I když některá protiepidemická opatření platí i nyní, na běh venku se naštěstí nevztahují. Letošní ročník tak mohl mít svou tradiční podobu. Jediné, co se zrušilo, byl plánovaný pivní běh s ochutnávkou piv po cestě. Důvodem bylo právě to, že v době přípravy akce nebylo jasné, jaká opatření budou na silvestra platit.

Letos běžci běží poprvé po nově dokončené cyklostezce z Hájů na slapanskou cyklostezku. Díky tomu jen první část trasy v intravilánu města běželi účastníci v běžném provozu. Doprovázela je městská policie, která zabezpečila jejich bezpečnost.

Z původně malé akce pro pár přítel se stal asi největší silvestrovský běh v Česku. Kromě místních do Chebu jezdí i sportovci z regionu i ze zahraničí, Slováci, Němci, Rakušané a dokonce i jedna běžkyně ze Spojených států.