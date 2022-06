V Chebu vrcholí umělecký festival pod širým nebem Chebské dvorky

Cheb - V Chebu dnes vrcholí multižánrový festival pod širým nebem Chebské dvorky. Největší umělecký festival v Karlovarském kraji se tradičně odehrává v kulisách dvorků a prostranství historického centra Chebu. Třídenní festival se zahraniční účastí pořádá místní galerie fotografie G4 už podvacáté. Letošní ročník navštívilo jako každoročně plno lidí z celého okolí, řekl dnes ČTK ředitel galerie Zbyněk Illek.

"Letos je jubilejní dvacátý ročník Chebských dvorků, struktura programu je stejná, jsou tu výstavy všech uměleckých žánrů, to znamená fotografie, film, malba, sochy či grafika, takže je to žánrově pestré. Co se týče koncertů, tak jsme volili tak, že jsme oslovili kapely, které u nás během těch 20 let už hrály a přinášely něco nového," řekl Illek.

Organizátoři přichystali výstavy a řadu kulturních akcí na 18 místech v historických zákoutích, zahradách, dvorcích a uličkách města. Letos je zastavení oproti předchozím ročníkům o něco méně, protože se některé dvorky rekonstruují. "Dříve jsme měli i 26 dvorků, ale myslím si, že letos je kvalita dvorků jedna z nejlepších za uplynulých 20 let," uvedl ředitel.

Vystavujících je letos 178, což je také o něco méně než dříve. "Je tu například výstava Karlovarský vývěr, což je výběr autorů Karlovarského kraje, který uspořádal pan Jan Samec, ředitel karlovarské galerie. Máme tu i výstavu výtvarníka Khuna Benoîta, což je člen skupiny La Veduta z Bretaně, se kterou spolupracujeme už 20 let," řekl Illek. Další umělci přijeli ze Slovenska, Německa, Francie a Ukrajiny.

Chebské dvorky každoročně navštíví až 15.000 lidí. Velký zájem je letos i o workshopy z řad místních i okolních škol. Na většinu akcí je vstupné zdarma. Návštěvnost festivalu podle Illka nejvíce ovlivňuje počasí, které se letos vydařilo.