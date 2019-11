V Chebu si připomněli pád železné opony u památníku jejích obětí

Cheb - U památníku obětí železné opony u Chebu si dnes lidé z české i německé strany hranice připomněli 30 let od pádu komunistického režimu v Československu. Jak na shromáždění zaznělo, právě mrtví, kteří byli zabiti při pokusu o útěk na Západ, symbolizují jednu z nejhorších stránek tehdejšího režimu.

Památník byl postaven před 13 lety. U jeho odhalení i na dnešním setkání byl i tehdejší místostarosta Pavel Vanoušek (ČSSD). "Bylo to významný počin. Iniciátorem byl tehdejší zastupitel, již zesnulý Václav Jiřík. Já se přiznám, že jsem si tu symboliku tehdy ani neuvědomoval, ale teď vidím, že to co pan Jiřík dokázal, že na to sehnal prostředky, byla velmi záslužná věc," řekl dnes Vanoušek ČTK.

Jak připomněl starosta Chebu Antonín Jalovec (VPM), pád železné opony znamenal i otevření hranic mezi Českem a Německem, které dnes považují lidé za samozřejmost. "Přesto tu jsou tendence opět hranice kontrolovat a uzavírat, ať kvůli údajným národním zájmům nebo pod rouškou boje s migrací," upozornil Jalovec, podle kterého je také smutné, že 30 let od listopadových událostí roku 1989 komunistická strana podporuje současnou vládu.

Starosta sousedního německého Waldsassenu Bernd Sommer dnes u památníku na Svatém Kříži u Chebu řekl, že dnes jediné co rozděluje obyvatele z obou stran hranic je jazyk. Mír v Evropě, jak řekl, není samozřejmostí, ale jeho udržení je tvrdá práce. Významně tomu pomáhá to, že se lidé z různých zemí setkávají a mluví spolu, stejně jako například představitelé Chebu a Waldsassenu.