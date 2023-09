V charitativním projektu uháčkovaly dobrovolnice na Plzeňsku za rok 370 dek

Město Touškov (Plzeňsko ) - Celkem 370 pestrobarevných dek upletly a uháčkovaly za uplynulý rok dobrovolnice na Plzeňsku v charitativním projektu DEKApro Hospic svatého Lazara. Přesně před rokem převzali dobrovolníci z Města Touškova na severním Plzeňsku symbolicky projekt z Písku, kde háčkovanými dekami pokryli tamní most. Cílem akce na Plzeňsku je pokrýt dekami tři čtvrtě kilometru dlouhou cyklostezku mezi Městem Touškovem a sousedními Kozolupy a pak deky prodat nebo vydražit ve prospěch mobilního hospicu sv. Lazara v Plzni, řekla ČTK koordinátorka projektu Blanka Antošová na městských Slavnostech chleba.

"Dek je potřeba 415 a je nadmíru jasné, že se nám podaří 18. května 2024 na závěrečné akci spojit obce Kozolupy a Město Touškov. Projekt nám předali právě před rokem na Slavnostech chleba z hospicu Athelas z Písku, kde pokryli kamenný most a získali 360.000 korun na podporu místního mobilního hospice," řekla Antošová. V projektu mohou lidé plést nebo háčkovat čtverce o rozměrech 30 krát 30 centimetrů a poslat je organizátorům nebo rovnou 30 čtverců spojit do deky o rozměrech 150 krát 180 centimetrů.

Ačkoliv ze začátku měla Antošová obavy, jestli se podaří tolik dek vyrobit, dnes si je jistá, že jich nakonec bude víc než je na propojení obcí potřeba. Starosti jí teď dělá, aby si lidé na konci projektu všechny deky koupili a přispěli tak na mobilní služby hospice. "Ten projekt spojuje lidi, ruší samotu, spojuje generace - opravdu nám háčkují čtrnáctileté holky až po devadesátileté dámy. Zapojilo se statečně i osm mužů, a i když neudělali ani jeden čtverec, moc si jich vážíme," řekla Antošová. Kromě společného háčkování v kozolupské knihovně se háčkovalo i na jiných místech kraje - v klubech seniorů, ve vysokoškolském klubu, pořadatelé představili projekt na různých akcích a slavnostech po kraji i v Parlamentu. "Naše jádro je 25 dam, každá z nich dodala v průměru šest dek a dělaly by je i dál, ale chodí nám spousta čtverců, ze kterých musíme deky sestavit," uvedla Antošová. Hotové pestrobarevné deky nebo čtverce míří k organizátorům ze všech koutů regionu.

Při závěrečné akci se všechny deky rozmístí na cyklostezku a lidé si je budou moci nejen prohlédnout, ale hlavně koupit. "Bude jedna základní cena deky a za tu se budou prodávat. Samozřejmě když někdo bude chtít dát vyšší cenu, bude to fantastické. Ještě také vymýšlíme, jestli pár dek třeba nevybereme na dražbu," dodala Antošová. Finanční cíl si organizátoři projektu nestanovili, chtějí hlavně pomoci mobilním službám hospicu. Antošovou by také velmi těšilo, kdyby se někde v republice našli další nadšenci, kteří by od DEKApro převzali štafetu a symbolickou první deku pro další hospic v ČR.

Na tradičních Slavnostech chleba ve Městě Touškově se dnes prodávaly chleby a buchty pečené ve farní peci, ochutnával se chléb s různými pomazánkami. Místní hasiči také představili svou nově repasovanou cisternu.