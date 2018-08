Praha - V češtině vyjde literární debut amerického herce Toma Hankse. Soubor povídek s názvem Neobvyklý typ vydá nakladatelství Domino 12. září. Ostravské vydavatelství to dnes sdělilo ČTK. Hollywoodský herec na knize pracoval od října 2015, v originále vyšla loni na podzim. Do češtiny ji přeložil Vladimír Medek.

Dvaašedesátiletý držitel dvou Oscarů za filmy Philadelphia a Forrest Gump pracoval na své literární prvotině podle svých slov po dva roky v každé volné chvíli. "Psal jsem při natáčení v New Yorku, Berlíně, Budapešti a v Atlantě. Psal jsem na dovolené. Pak jsem psal na propagačních turné k natočeným filmům. V letadlech, doma, v hotelových pokojích. A každou povídku jsem napsal na jiném psacím stroji ze své sbírky," uvedl.

Hanks se sbírání psacích strojů věnuje. Hercův snímek toho stroje, na kterém daný příběh napsal, čtenář najde u každé ze 17 povídek.

Knihu podle jejího českého vydavatele pochválila třeba americká spisovatelka Ann Patchettová, autorka i do češtiny přeložených bestsellerů Země divů a Společenství. "Četba povídkové sbírky Toma Hankse ve mně vyvolala stejně intenzivní úžas, jaký by vyvolalo zjištění, že Alice Munroová je zároveň největší herečkou naší doby," cituje vydavatel Patchettovou, která odkazuje k oceňované kanadské spisovatelce Munroové, držitelce Nobelovy ceny za literaturu za rok 2013.

Třeba britští recenzenti Hanksova literárního debutu ale její nadšení nesdílejí. Podle deníku The Independent je Hanksovo autorství jediným vysvětlením pro vydání této povídkové knihy a herec by se měl držet svého povolání. "S jedinou výjimkou, debutová sbírka povídek Toma Hankse by mohla být dílem samotného Forresta Gumpa," napsal list The Guardian.

Vedle svých oscarových rolí je Hanks známý třeba i z filmů Zachraňte vojína Ryana, Trosečník nebo Šifra mistra Leonarda. Věnuje se i režii a produkci. Je o něm známo, že přestože je jedním z nejžádanějším herců Hollywoodu netrpí na rozdíl od řady svých kolegů hvězdnými manýry.