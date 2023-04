V českých školách se na konci března učilo 51.281 ukrajinských uprchlíků

Praha - V českých mateřských (MŠ), základních (ZŠ) a středních (SŠ) školách se na konci března učilo 51.281 dětí ukrajinských uprchlíků, což bylo 2,8 procenta všech žáků. Nejvíce Ukrajinců se vzdělává ve školách základních. Celkem české MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře navštěvuje v tomto školním roce 1,850.751 dětí a mladých lidí. Na svém webu to dnes uvedlo ministerstvo školství (MŠMT).

"Šetření probíhalo od 6. do 18. dubna 2023 a vyplnilo ho celkem 8568 škol. Školy se v rámci dat vyjadřovaly také ke kapacitním možnostem svých zařízení. Z těchto dat vyšlo najevo, že základní školy po celé ČR by mohly okamžitě přijmout ještě 119.944 ukrajinských žáků, od 1. září by pak mohly školy vytvořit kapacity pro dalších 21.885," uvedl úřad.

Dosud naposledy ministerstvo počty ukrajinských azylantů v českých školách zjišťovalo na konci září roku 2022. Tehdy se ve školách učilo 50.285 dětí ukrajinských uprchlíků a školáci s ukrajinským státním občanstvím se tak stali nejpočetnější skupinou cizinců mezi žáky českých škol. Oproti září nyní narostl počet ukrajinských dětí ve vzdělávacích zařízeních v Česku o 996 žáků.

Nejvíce azylantů oproti zářijovému zjišťování přibylo v MŠ, a to o 764 dětí z Ukrajiny. Mateřinky v tomto školním roce navštěvuje celkem 369.205 předškoláků. Z nich aktuálně 7668 jsou potomci ukrajinských uprchlíků. Podíl Ukrajinců, kteří do Česka přicestovali kvůli válce ve své domovině, ku všem předškolákům narostl z 1,9 procenta v září na aktuálních 2,1 procenta. V přípravných třídách, které celkem navštěvuje 6731 dětí, bylo na konci března zapsáno 473 Ukrajinců, tedy o 115 více než na podzim loňského roku.

Podobný počet dětí jako v září se vzdělává na základních školách, kde se učí necelých 40.000 ukrajinských školáků. Celkem ZŠ v Česku navštěvuje rekordních 1,007.778 žáků. Nejméně utečenců z válkou zasažené země navštěvuje v Česku střední školy. MŠMT na SŠ ve svém sběru dat k 30. září registrovalo 3457 ukrajinských azylantů z celkem 7062 ukrajinských středoškoláků. Nyní úřad eviduje 3368 studentů, tedy méně. Většina z těchto mladých lidí studuje maturitní obory. SŠ v Česku v září navštěvovalo celkem přes 463.000 středoškoláků.

Ve školách aktuálně pracuje 2090 zaměstnanců z řad občanů Ukrajiny s vízem dočasné ochrany. Oproti údajům ze září loňského roku jejich počet vzrostl o 526. Na pozici učitele je zaměstnáno 317 z nich, 694 Ukrajinců ve školách působí jako pedagogičtí pracovníci. Zbylých 1079 osob pracuje na pozicích nepedagogických zaměstnanců.

mlg rdo