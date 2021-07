Praha - V českých kinech se objeví některé filmy z festivalu v Cannes, který skončil 17. července. V tuzemské distribuci je již muzikál Anette, jehož tvůrce Leos Carax získal Cenu za nejlepší režii. Ještě tento rok dorazí do kinosálů v Česku další oceňované snímky - islandská mysteriózní balada Ada, která si z Cannes odvezla Cenu za originalitu v sekci Un Certain Regard, snímek Muréna chorvatské režisérky Antonety Alamat Kusijanovičové, držitelky Zlaté kamery pro nejlepší debut, nebo italský film A Chiara režiséra Jonase Carpignana, který v nezávislé sekci festivalu v Cannes Quinzaine des Réalisateurs získal cenu pro Nejlepší evropský film labelu Europa Cinemas. ČTK o tom informovali zástupci distribučních společností.

Do české distribuce vstoupí také další dva účastníci hlavní soutěže v Cannes. Francouzské drama Paris, 13th District režiséra Jacquese Audiarda založené na krátkých komiksových příbězích a norské komediální drama The Worst Person in the World, který režíroval Joachim Trier. Renate Reinsveová za roli v tomto snímku získala v Cannes ocenění pro nejlepší herečku.

Islandská mysteriózní balada Ada v hlavní roli s Noomi Rapaceovou by měla přijít do českých kin na podzim tohoto roku. Příběh o daru mateřské lásky, který se může snadno změnit v prokletí, si vysloužil nadšené reakce. Například podle britského časopisu zabývajícího se mezinárodním filmovým byznysem "má kombinace nejlepšího výkonu v kariéře Noomi Rapaceové a černočerného humoru potenciál stát se kultovní podívanou".

Debut Muréna režisérky Kusijanovičové produkoval Martin Scorsese, za kamerou stála Hél?ne Louvartová. "Poklidná přímořská idyla a v kontrastu k ní dramatický vztah otce a dcery. Může to znít lehce otřepaně, nicméně debutující Kusijanović míří svoji filmovou harpunu přesně. Vypráví s citem pro realismus i symbol, nechává vyznít brilantní herecké výkony a napjatou atmosféru jejího díla dotváří kamera Hél?ne Louvart, která nabízí další lekci emocí a empatie," konstatoval Vít Schmarc, ředitel distribuční společnosti Artcam Films.

Zlatou palmu, hlavní cenu mezinárodního filmového festivalu v Cannes, letos získal snímek Titane francouzské režisérky Julie Ducournauové. Ta se tak stala teprve druhou ženou s tímto oceněním v historii festivalu. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon si z Cannes odnesl americký herec Caleb Landry Jones, který ve snímku Justina Kurzela Nitram ztvárnil roli vraha Martina Bryanta, který v roce 1996 v Tasmánii zavraždil 35 lidí.

Česká republika letos v hlavní soutěži zastoupena nebyla, v sekci Cinéfondation se ale promítal krátký animovaný film Rudé boty studentky katedry animované tvorby FAMU Anny Podskalské. V sekci Cannes Classics byl uveden zrestaurovaný film Vojtěcha Jasného Až přijde kocour, který v roce 1963 v Cannes získal zvláštní cenu poroty.