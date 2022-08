V Českých Budějovicích začala Země živitelka, přijeli Zeman i Fiala

České Budějovice - V Českých Budějovicích začal mezinárodní agrosalon Země živitelka. Na 48. ročníku se představí přes 600 vystavovatelů, podobně jako před covidem. Na zahájení přijeli prezident Miloš Zeman, premiér Petr Fiala (ODS), předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), bývalý prezident Václav Klaus a další politici. V areálu byly po 10:00 již stovky lidí. Výstava potrvá do 30. srpna.

Zkraje slavnostního zahájení zazpívala českou hymnu sólistka opery Jihočeského divadla Kateřina Špilauer Hájovská. Organizátoři chtějí při výstavě zdůraznit, jak čeští zemědělci, rybáři i lesníci pečují o krajinu. Připomenou i kvalitu českých potravin.

"Země živitelka je poděkování všem zemědělcům, středním, malým i těm velkým za celoroční práci a za úrodu, kterou máme již z větší části v sýpkách. Chápu, že můžou být rozdílné pohledy na to, která část zemědělců dostává více či méně dotací. Vnímám, že větší zemědělci mají výhodu z rozsahu: dokáží uspořit náklady, nakoupit levněji pohonné hmoty, osivo. A malí zemědělci budou vždy trošku handicapováni. Snažíme se určitou disproporci vyrovnat. Ale vnímáme i to, že v současné době se zemědělci potýkají s turbulencí na trzích s energiemi, plynem a promítá se to i do průmyslových hnojiv. Snažíme se jim pomáhat dalšími dotacemi, které jsme zavedli v poslední době," řekl České televizi a ČTK Nekula.

Letošní úroda bude podle něj v Česku lepší než loňská. "Podle posledních dat bude celková úroda pšenice o dvě procenta vyšší, u ječmene zhruba o čtyři procenta, u řepky o pět procent," upřesnil ministr zemědělství. Z vlády dorazili i ministryně obrany Jana Černochová (ODS) nebo ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). S prezidentem Zemanem přijela i jeho choť Ivana.

Agrosalon nabídne odborný i doprovodný program. Lidé se seznámí se stroji, které dokážou snížit erozi půdy nebo zvýšit kvalitu podzemních vod, řekl předseda představenstva výstaviště Mojmír Severin. Poprvé spatří samochodný krmný míchací vůz i letošní novinku, prvního vinohradnického robota Bakus. Lidé uvidí i historické zemědělské stroje. Akce zahrne i výstavu norických koní, šampionát v rychlostní střiži ovcí či ukázky skotu. Chovatelé přivezou rekordní počet hospodářských zvířat, 185 kusů masného skotu.

Země živitelka je největší akcí, kterou budějovické výstaviště pořádá. Loni ji navštívilo 97.500 lidí. Areál výstaviště zabírá 25 hektarů, výstavní plocha pavilonů je 6000 metrů čtverečních.