V Česku znovu točí zahraniční štáby, přijeli Bloom či Sandler

Praha - V Česku se znovu natáčejí velké zahraniční filmové a televizní projekty a s nimi přijíždějí i někteří známí herci. Do země štáby lákají tuzemské filmové pobídky. Díky nim se bude v Praze v červenci natáčet i část nejdražšího projektu Netflixu, filmu The Gray Man. Uvedl to na svém facebooku Státní fond kinematografie, který filmové pobídky zajišťuje. V thrilleru z prostředí CIA hrají hlavní role Ryan Gosling a Chris Evans.

"Produkce spolupracovala na přípravách s magistrátem, radnicí Prahy 1, pražským dopravním podnikem, policií i hasiči a částkou asi pět milionů korun podpoří rozvoj Prahy 1 prostřednictvím poplatků i příspěvků navíc," uvedl fond k produkci filmu The Gray Man. Informace o zajištěném náhradním parkování najdou obyvatelé na webu Prahy 1 a brzy i na připravovaných stránkách www.filmpraha1.cz, kde budou k dispozici také mapy s časy záborů.

V minulých dnech se v Praze objevil herec Adam Sandler, který hraje v celovečerním filmu Netflixu podle knihy Kosmonaut z Čech (Spaceman of Bohemia). Napsal ji spisovatel Jaroslav Kalfař, který se narodil v Praze a žije v USA. Film podle knihy, která vyšla česky v roce 2017, režíruje režisér Johan Renck, jenž stojí kromě jiného za seriálovým hitem Černobyl.

Hlavní postavou příběhu je kosmonaut poslaný z malé země ve středu Evropy na jednočlennou misi k planetě Venuši, kde má posbírat záhadný pradávný prach. Spojení se Zemí se brzy přeruší a jeho jediným společníkem zůstává imaginární pavouk. To ovšem netuší, že se někde za ním pohybují Rusové, kteří podnikají vlastní tajnou misi k Venuši.

Adama Sandlera si diváci spojují převážně s rolemi hlavních hrdinů rodinných komedií, jako je například 50x a stále poprvé nebo Když si Chuck bral Larryho, z nichž některé si sám i produkoval.

Do Prahy se vrátil i Orlando Bloom, aby tu natáčel druhou řadu seriálu Carnival Row z produkce Amazonu. Neoviktoriánský fantasy seriál, společný počin amerických společností Amazon Studios a Legendary Television, už přinesl do Česka útratu filmařů přes tři miliardy korun, která byla v tuzemských filmových pobídkách rekordní.

Objem filmového natáčení se podle Státního fondu kinematografie letos vrátí na úroveň roku 2019, tedy na úroveň před koronavirovou pandemií. Rok 2019 byl přitom pro český filmový průmysl zatím rekordní, díky systému filmových pobídek přiteklo do České republiky devět miliard korun zahraničních investic. Pro opětovný příliv zahraničních štábů by ale podle fondu bylo potřeba stejně jako v roce 2019 navýšit rozpočet systému pobídek z 800 milionů korun alespoň o dalších 500 milionů. Objem loňských investic zatím fond kvůli situaci s pandemií nezná.

Tendence nárůstu zejména seriálové tvorby pro streamovací platformy souvisí s rozvojem internetu jako distribučního kanálu zábavy, který vede od výrobce přímo k divákovi. Koronavirová krize tento vzrůst akcelerovala, lidé jsou v době lockdownů odkázáni s výjimkou poslechových aktivit a čtení na sledování televize a předplácení on-line vysílání.