Praha - V Česku postupně přibývá lidí z Británie, kteří se v Praze a jiných místech republiky rozhodli žít natrvalo. Od roku 2007 se jejich počet téměř zdvojnásobil. Na konci letošního ledna v ČR pobývalo trvale přes 2200 Britů a Britek. Celkem pak úřady v zemi evidovaly zhruba 7100 občanů Británie. Vyplývá to ze statistik ministerstva vnitra. Podle jeho údajů se v posledních dvou letech výrazně zvedl zájem o české občanství, žádalo o něj a dostalo ho několik desítek cizinců ze Spojeného království.

Úřady evidovaly v Česku na konci loňského roku 7093 lidí z Británie - 5467 mužů a 1626 žen. Trvale v ČR žilo 1844 Britů a 347 Britek. Téměř tři pětiny lidí z Británie si za své bydliště v Česku vybrali Prahu. Natrvalo se v ní usadilo asi 970 Britů a Britek.

Občanů Británie, kteří se rozhodli v ČR zůstat, každoročně přibývá. V roce 2007 mělo povolení k trvalému pobytu 1201 z nich, na konci loňska 2191 a v letos v lednu 2218. Trvalý pobyt se uděluje po pěti letech života v Česku. Členové rodin Britů, pokud jsou to také euroobčané, pak trvalý pobyt dostávali už po dvou letech. Povolení k přechodnému pobytu je možné získat, pokud je člověk v Česku déle než tři měsíce.

V posledních dvou letech se zvedl i zájem o české občanství. Zatímco v roce 2015 ho Česká republika udělila dvěma lidem z Británie a v roce 2016 šesti, předloni ho dostalo 26 a loni podle předběžných údajů 37 Britů a Britek. Žádost podalo v minulém roce 41 občanů Spojeného království.

"K nabytí státního občanství ČR dochází v případě jeho udělení až dnem složení státoobčanského slibu před ředitelem krajského úřadu," uvedlo ministerstvo vnitra. Podle něj od udělení do složení slibu může uplynout i několik týdnů.

Ženy a muži ze Spojeného království v Česku uzavírají i manželství. V roce 2017 do něj vstoupilo 193 Britů. Češku si vzalo 180 z nich. Předloni se v ČR vdalo 21 Britek. Čecha si za svého životního partnera vybralo 18 z nich.

Od roku 2004 do roku 2017 se v Česku oženilo 2944 britských ženichů a vdalo 125 britských nevěst. V roce 1995 byli Britové až na pomyslné osmé příčce žebříčku oblíbenosti u českých žen. Ty se tehdy raději vdávaly za Italy, Američany či Rakušany. O deset let později britští muži obsadili páté místo. Tehdy si je vzalo 155 Češek. V roce 2010 na radnici či k oltáři s britským občanem zamířilo 236 českých žen. Britové se stali třetím nejčastějším zahraničním ženichem - po Slovácích a Němcích.

Euroobčanům stačí k pobytu v Česku občanský průkaz či pas. Pokud chtějí zůstat déle než 30 dní, mají zajít na cizineckou policii a splnit ohlašovací povinnost. Při delším pobytu pak mohou požádat o přechodné či trvalé povolení. Záleží ale jen na nich, jestli to udělají.

Zatímco občané EU mají v Česku stejné postavení jako domácí, cizinci ze zemí mimo dosavadní osmadvacítku potřebují různá povolení. Nemohou se volně ucházet o práci. Veřejné zdravotní pojištění mohou mít jen za určitých podmínek, jinak se musí pojistit u komerčních pojišťoven. Ty pak hradí pouze vybranou péči. Také sociální pomoc a podporu dostanou lidé z takzvaných třetích zemí pouze za určitých okolností. I po případném brexitu s dohodou či bez ní se pro Brity a Britky v Česku do konce příštího roku nic nemění.

Cizinci ze zemí mimo unii často potřebují k pobytu v ČR víza, ta bývají na tři měsíce. Poté mohou požádat o povolení k dlouhodobému pobytu. V určitých případech ho mohou získat rovnou, a to kvůli studiu, vědeckému výzkumu či sloučení rodiny. Po příjezdu do ČR se lidé do tří dnů musí hlásit cizinecké policii. O povolení k trvalému pobytu mohou také žádat po pěti letech života v ČR, musí ale složit zkoušku z češtiny, mít dost peněz na živobytí a také bydlení.

Rok Přechodný pobyt Trvalý pobyt 2007 2577 1201 2010 3048 1308 2011 3552 1311 2012 3805 1405 2013 3879 1497 2014 4070 1577 2015 4308 1658 2016 4474 1814 2017 4668 2030 2018 4902 2191

Zdroj: statistiky ministerstva vnitra, www.mvcr.cz