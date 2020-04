V Česku zemřelo s nemocí COVID-19 celkem 39 pacientů

Praha - V Česku zemřelo s nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, celkem 39 lidí, uvedlo ministerstvo na webu. Oproti ranním údajům stoupl počet obětí o sedm. Počet potvrzených případů nákazy koronavirem se zvýšil během dneška zatím o dvě stovky na 3508, v úterý byl denní nárůst 307 případů, druhý nejvyšší. Ministerstvo dnes také v údajích k 17:30 oznámilo vyléčení dalších tří pacientů, celkem jich je 48.

Přibývá rovněž počet testovaných, v úterý bylo provedeno 6206 testů, dosavadní maximum činilo 5247 testů z minulého pátku.

V Česku se podle údajů hygienických stanic nakazilo 83 procent nemocných, zbytek v zahraničí, zejména v Rakousku a Itálii. Většinu nakažených stále tvoří muži, ale jejich podíl se snížil. Nejvíce lidí s nemocí COVID-19 je ve věku mezi 45 a 54 lety, téměř pětina. Na děti do 14 let připadá zhruba 5,5 procenta. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za koronavirem nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nemocnými téměř 17 procent.

U dvou lékařů FN Ostrava se prokázalo onemocnění COVID-19

U dvou lékařů ostravské fakultní nemocnice se prokázalo onemocnění COVID-19. Krajská hygienická stanice tam nařídila epidemiologická opatření. ČTK to dnes řekla její ředitelka Pavla Svrčinová. Nemoc se objevila i v Městské nemocnici Ostrava. Jedna z pacientek byla pozitivně testována, když se z nemocnice vrátila do domova pro seniory Iris.

Mluvčí nemocnice Petra Petlachová ČTK řekla, že jde o lékaře z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. "Nyní jsou v domácím ošetřování z důvodu laboratorního potvrzení onemocnění COVID-19. O této skutečnosti jsme podle stanovených pravidel informovali Krajskou hygienickou stanici," uvedla.

Vedení kliniky podle Petlachové přijalo taková opatření, aby zamezilo případnému šíření nákazy. Odběry podstoupili všichni zaměstnanci, kteří přišli do kontaktu s těmito lékaři. "Zdravotnický personál uvedené kliniky pracuje v ochranných prostředcích s vysokým stupněm ochrany, používá například bezvýdechový respirátor FFP3. Organizačně je vše zajištěno tak, aby nedošlo k narušení plynulého chodu kliniky," dodala.

Nákaza v Městské nemocnici Ostrava souvisí s klientkou ostravského domova pro seniory Iris. Žena se z nemocnice do zařízení vracela a testy odhalily její pozitivitu. "Nyní máme povinnost testovat každého, kdo se k nám vrací. U této klientky byl test pozitivní," uvedl ředitel domova Michal Mariánek. Podle něj nyní nelze určit, kde se žena, která je nyní v péči lékařů ostravské fakultní nemocnice, nakazila.

Nemocní jsou tři klienti domova. Nákaza se potvrdila i u dalších dvou žen. Klienti a personál se začal testovat, když se nákaza potvrdila u jedné pracovnice přímé péče.