V Česku zemřel první pacient s koronavirem, nakažených je 1120

Praha - Tři týdny od oznámení prvních případů nákazy novým koronavirem v Česku zemřel první pacient s nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. Nakažených ministerstvo zdravotnictví eviduje 1120, dvacítka pacientů vyžaduje intenzivní péči. Přísná karanténní opatření, která stát kvůli nákaze zavedl, by se mohla začít uvolňovat zhruba od poloviny dubna, pokud bude méně než 8500 nakažených, řekl dnes šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Cesty do zahraničí ale podle něj mohou být omezené v následujícím roce či dvou. S televizním projevem k občanům v pondělí večer vystoupí premiér Andrej Babiš (ANO).

Fotogalerie

S nemocí COVID-19 zemřel dnes večer senior v pražské Nemocnici na Bulovce. Byl na standardním lůžku na infekční klinice a trpěl dalšími nemocemi, zejména srdečními. "Ten organismus byl vyčerpán, bylo mu 95 let. Řekl bych, že spíš zemřel s koronavirem, než na koronavirus," řekl Prymula.

V nemocnicích se podle dopoledních údajů ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) s nemocí COVID-19 léčí 74 lidí, na jednotkách intenzivní péče je 19 z nich a plicní ventilaci potřebuje 11 pacientů. Jeden muž v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) je na speciálním přístroji, který okysličuje krev. Nemocnice pro něj od americké firmy Gilead získala povolení použít experimentální lék remdesivir, z USA ale ještě nedorazil. Ministerstvo zdravotnictví omezilo od dnešních 18:00 pro většinu lékařů předepisování léku Plaquenil, který by mohl být účinný pro pacienty s nemocí COVID-19.

Přísná karanténní opatření by se mohla začít uvolňovat zřejmě od poloviny dubna, ale na hranicích budou opatření podle všeho trvat mnohem déle. Vojtěch na pondělním jednání vlády navrhne prodloužit omezení volného pohybu lidí a omezení pro provoz obchodů a úřadů do 1. dubna. Zákaz vycházení podle Prymuly zatím není na místě, vládě by ho navrhl, pokud by počet nakažených přesáhl 10.000. Prymulovo vyjádření o možném omezení cestování do zahraničí až na dva roky označili někteří opoziční politici za šokující a nešťastné. Podle Babiše jde o spekulaci, obnovení cest do zahraničí ale není prioritou.

Jako jedno z posledních chce ministerstvo zdravotnictví rušit uzavření škol, znovu by se žáci a studenti mohli vrátit do lavic na přelomu května a června, pokud ministerstvo školství nerozhodne jinak. Zřejmě by v nějaké formě bylo možné uspořádat maturitní zkoušky. "Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin," řekl Prymula.

Vláda v pondělí zřejmě ještě zpřísní nebo zakáže cestování za prací takzvaných pendlerů, tedy lidí, kterým stát dosud dovoloval vycestovat za zaměstnáním do 100 kilometrů od českých hranic. Shodli se na tom ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a Prymula. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) by rád postupoval s Německem a Rakouskem společně. Pendleři by podle něj mohli být v sousedních zemích na nějaký čas ubytováni.

Ve všech krajích mezitím pokračuje distribuce roušek, respirátorů a dalších pomůcek dopravených letecky z Číny, které v Česku stále chybí. V dodávkách ale nejsou nejsilnější respirátory potřebné pro zdravotníky pro styk s nakaženými koronavirem. Policisté i další profese proto ty s označením FFP3 stáhli ze svých zásob, aby je mohli využít lékaři a zdravotní sestry, uvedl Hamáček. Policisté budou podle něj používat respirátory nižší třídy, které začala do Česka přivážet od pátku letadla z Číny. Celkově by stát v příštích týdnech měl na nákup zdravotních prostředků vynaložit přes tři miliardy korun.

Česko zároveň evakuuje stovky svých občanů z různých zemí světa. Tři evakuační lety stát v příštích dnech vyšle do Egypta, na Filipíny a do Vietnamu. Dnes vojenský speciál dopravil z Pobaltí 51 Čechů a Slováků. Chystají se i repatriační lety ze zemí Střední a Jižní Ameriky. Pokračovat budou i evakuační cesty autobusy.

Prymula už dřív apelova, aby lidi používali textilní roušky, zajistit takové množství jednorázových je podle něj nereálné. Roušky bude podle něj potřeba nosit do doby, než budou přibývat jen desítky případů denně.

Diplomatickou dohru má zásah české policie, která před několika dny v Lovosicích zabavila 680.000 chirurgických roušek a 28.000 respirátorů. Hamáček původně uvedl, že policie zasahovala proti spekulantům, kteří měli materiál dodat zdravotníkům, ale na poslední chvíli se snažili zvýšit cenu. Následně se ukázalo, že 101.600 zabavených roušek a respirátorů bylo původně součástí daru Červeného kříže města Čching-tchien čínským krajanům v Itálii. Česko podle ministerstva zahraničí nahradí zabavený materiál totožným ze svých zásob, italská strana jej převezme nejpozději v úterý.

V Česku se z nemoci doposud vyléčilo šest pacientů. Testů bylo k sobotní půlnoci provedeno 15.584. Nakažených je nejvíc v Praze, podle hygieniků 345 lidí. Stát chystá nový systém testování nakažených, který bude mít pět koordinátorů a zapojí se do něj i armáda.

Přísná opatření proti šíření koronaviru tvrdě dopadají na ekonomiku. Předseda nejsilnějšího odborového svazu KOVO Jaroslav Souček dnes vyzval majitele a manažery firem, aby alespoň na dva týdny přerušili výrobu. Výjimku by podle něj měly mít podniky, jejichž produkce řeší život ohrožující stavy. Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého potřebuje ČR opak, tedy aby závody, které budou mít odbyt, dále pracovaly. Výrobu už přerušily Škoda Auto, TPCA u Kolína i nošovický závod Hyundai, odstávky zahájily také další firmy.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na pondělním jednání vlády navrhne kvůli ekonomickým dopadům šíření koronaviru zvýšit schodek rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Ministerstvo obrany by letos mohlo odložit nákupy za zhruba tři miliardy korun. Schillerová plánuje snížit o 1,5 miliardy korun výdaje na jízdné důchodců a studentů, loni to bylo 5,78 miliardy korun. Ministerstvo financí také navrhuje pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Chce rovněž prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.