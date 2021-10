V Česku začaly osmé volby do Poslanecké sněmovny

Praha - V Česku začaly dnes ve 14:00 volby do Poslanecké sněmovny, které jsou osmé v historii samostatné České republiky. Lidé v nich rozhodnou nejen o novém složení dolní komory Parlamentu, ale také o tom, kdo sestaví budoucí vládu.

O 200 poslaneckých křesel letos usiluje 5242 kandidátů, které nominovalo 22 volebních uskupení. V porovnání s předchozími sněmovními volbami v roce 2017 mají voliči výběr užší.

Volební místnosti budou dnes otevřeny do 22:00, v sobotu od 08:00 do 14:00. Výsledky voleb se poté začnou objevovat na volebním webu. Oficiální podobu získají výsledky po pondělním projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V ní by se měly objevit v úterý.

Voličské hlasy mimo jiné předurčí, zda bude pokračovat vláda Andreje Babiše (ANO), nebo většinu v dolní komoře získají koalice Spolu a Pirátů se Starosty. Pro Babiše jsou podle jeho vyjádření nynější sněmovní volby politicky nejdůležitější. Předem vyloučil pouze vládní spojenectví s Piráty. Jejich představitelé vyloučili vládu s Babišem stejně jako lídři STAN a koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Podle nich jsou volby šancí na změnu dosavadního stylu vládnutí.

Mezi dnešní voliče budou tradičně patřit volební lídři, kteří chtějí hlasovat v prvních hodinách. Na zámku v Lánech má volit také prezident Miloš Zeman.

Lidé budou moci hlasovat v téměř 14.900 volebních místnostech v Česku i ve světě. Adresy, kde mohou odevzdat svůj hlas podle místa svého bydliště, nalezli v obálkách spolu s hlasovacími lístky.

Hlasovací lístky dostalo více než osm milionů voličů do poštovních schránek. Kdo je neobdržel, může si je vyzvednout ve volební místnosti, kam patří podle místa bydliště. Mimo domovskou obec je dostane od volebních komisařů tam, kde bude hlasovat s voličským průkazem. Do volební místnosti si lidé musí vzít občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti. Bez toho jim volební komisaři neumožní hlasovat.

Na hlasovacím lístku vybrané strany, hnutí či koalice mohou lidé dát nejvýše čtyřem konkrétním kandidátům takzvané přednostní hlasy tím, že zakroužkují pořadové číslo před jejich jménem. Kdyby volič zakroužkoval více kandidátů, volební komisaři by jeho preferenční hlasy museli ignorovat. Hlas pro stranu by ale zůstal platný.

Stejně tak ani další písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Platné by byly podle ministerstva vnitra i lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. Neplatné by naopak byly napodobené nebo přetržené hlasovací lístky, nikoli však natržené, pokud by z nich volební komisaři dokázali vyčíst všechny potřebné údaje. Hlas voliče by byl neplatný také v případě, kdyby v hlasovací obálce bylo několik hlasovacích lístků, případně by lístek nebyl v obálce.

