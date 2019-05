V Česku začaly čtvrté volby do Evropského parlamentu - videopřenos

Praha - V Česku začaly dnes ve 14:00 v pořadí čtvrté volby do Evropského parlamentu. Premiér Andrej Babiš (ANO) odevzdal dnes odpoledne v Průhonicích u Prahy spolu s manželkou Monikou svůj hlas v evropských volbách. K urně se dostavili jako první tamní voliči. Novinářům Babiš následně řekl, že jde o nejdůležitější volby do Evropského parlamentu. Odvolil i prezident Miloš Zeman. Podle něj jsou tyto volby i testem spokojenosti s českou politikou.

Lidé si mohou vybrat budoucí europoslance z rekordní nabídky 39 stran, hnutí nebo jejich koalic, které nominovaly přes 840 kandidátů. Na jedno z 21 českých křesel v Evropském parlamentu tak připadá v průměru 40 adeptů.

Volební místnosti budou tradičně otevřeny dnes do 22:00 a po noční přestávce v sobotu od 08:00 do 14:00. Výsledky ale budou zveřejněny až v neděli hodinu před půlnocí, protože se musí čekat na konec hlasování ve všech zemích Evropské unie.

Svého volebního práva může využít zhruba 8,4 milionu českých voličů; při minulých volbách před pěti lety přišla hlasovat necelá pětina z nich. Volit mohou čeští občané, kteří nejpozději ve druhý den voleb, aktuálně tedy v sobotu 25. června, dosáhnou 18 let. Vybírat české europoslance mohou také cizinci ze zemí EU, pokud však splnili zákonem požadované náležitosti.

Zeman: Volby do EP jsou i testem spokojenosti s českou politikou

Evropské volby jsou i testem spokojenosti s českou politikou, řekl prezident Miloš Zeman potom, co odevzdal s manželkou Ivanou dnes v Praze hlas ve volbách do Evropského parlamentu.

Cestou od volební urny Zeman podotkl, že by novináře zajímalo, koho volil, co ale s ohledem na to, že volby jsou tajné, neřekne. Už dříve na sjezdu ČSSD ale Zeman řekl, že dá v evropských volbách hlas sociální demokracii.

"Evropské volby, ať se nám to líbí, nebo ne, jsou testem spokojenosti i s domácí politikou," řekl potom Zeman České televizi. Uvedl také, že pokud lidé k volbám nejdou, riskují, že jiní lidé k volbám jdou a "udělají jim peklo na zemi".

Zeman s manželkou Ivanou volil za značného zájmu novinářů tradičně v základní škole v Praze-Lužinách. Před samotným volebním aktem prohodil několik slov se členy volební komise.

Okamura odvolil v Praze 8, doufá ve vyšší volební účast

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura doufá, že volby do Evropského parlamentu bude provázet vyšší účast než před pěti lety. Dnes to řekl to novinářům poté, co v Praze 8 odevzdal svůj hlas. Podle Okamury jde o klíčové volby pro budoucnost Česka.

Před pěti lety se hlasování zúčastnilo 18,2 procenta voličů. "Volební účast je samozřejmě ve hvězdách, všichni víme, že Česká republika měla druhou nejnižší účast v celé Evropské unii před pěti lety. Já doufám, že tentokrát si občané uvědomí, že jsou to klíčové volby pro budoucnost České republiky a že snad ta volební účast bude co nejvyšší," řekl Okamura.

Ve volbách jde podle něj o to, zda si Česko zachová svobodu a suverenitu, nebo se rozplyne v "multikulturním superstátu Evropské unie". "Evropský parlament je jediné místo, kde můžeme budoucnost České republiky ovlivnit a kam český občan může volit své zástupce," uvedl.

V evropských volbách jde podle něj o tři témata - svobodu a suverenitu Česka, migraci s islamizací a demokratizaci. "My prosazujeme, aby bylo možné i na evropské úrovni hlasovat v referendu o zásadních věcech," řekl Okamura.

SPD chce podle něj ukončit současný systém evropské integrace. "Chceme ukončit současnou Evropskou unii a vrátit se zpět před lisabonskou a maastrichtskou smlouvu, to znamená ke spolupráci svobodných a suverénních zemí bez diktátu Bruselu," dodal.

Předseda KSČM si přeje volební účast přes 20 procent

Předseda KSČM Vojtěch Filip by byl rád, kdyby účast v současných volbách do Evropského parlamentu byla vyšší než minule, kdyby přesáhla 20 procent a KSČM měla dva nebo tři europoslance. Evropská unie podle něj potřebuje změnu a neměla by sledovat zájmy USA. Filip to dnes řekl novinářům v Českých Budějovicích, kde odevzdal svůj hlas v eurovolbách.

"Po 40 letech vývoje v EU je potřeba změny, a to dost zásadní, a bez vůle občanů nepřijde. Ti, kteří k volbám chodí, zatím vždycky generovali spolupráci evropské lidové strany a evropských socialistů. Vytvořil se neoliberální kartel, který žel přivedl Evropu do krize," řekl Filip.

Evropa podle něj nemůže sledovat zájmy USA. Slova o existenci euroatlantické civilizace považuje za lichá. "Evropu uvádí do područí USA. Při politice Donalda Trumpa máme velkou šanci, aby si to v Evropě všichni uvědomili a stanovili jsme si vlastní priority," řekl Filip.

Uvedl, že ve volbách jde o to, zda z EU odejdou po Velké Británii další země, nebo zda lidé budou brát evropské společenství jako jim prospěšné. V EP se KSČM podle něj věnuje omezení práv nadnárodních korporací a bank. Vliv korporací vnímá jako obrovský a je podle něj čím dál těžší ochránit spotřebitele. "Je třeba se zabývat životním prostředím, bezpečností Evropy, a to nejen z důvodu případné další migrační vlny, ale z toho důvodu, že teroristické útoky stále hrozí," řekl Filip.

Rakušan: Za úspěch ve volbách bychom považovali přes 12 procent hlasů

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan odevzdal dnes krátce po 15:00 hlas v evropských volbách. Za úspěch by považoval přes 12 procent hlasů pro koalici STAN s TOP09 a regionálními partnery, aspoň dvouciferný výsledek považuje za samozřejmost, řekl Rakušan novinářům. U voleb ho doprovázel první místopředseda hnutí Jan Farský, který ale bude volit jinde.

"Volební účast většinou do evropských voleb nebývá až tak valná, já ale doufám, že jsme se snažili napříč politickým spektrem občanům vysvětlit, že ty volby jsou velmi důležité. My na naší kandidátce si skutečně myslíme, že jsou zcela zásadní," řekl Rakušan. Přál by si, aby volební účast přesáhla 20 procent, i tak by ale podle něj šlo o nízké číslo vzhledem k důležitosti voleb.

Výsledky může podle něj ovlivnit řada faktorů, třeba právě volební účast. "Záleží na tom, jaké spektrum voličů se povede oslovit, zda to budou spíše starší lidé nebo mladší lidé. Jde o to, zda uspějí menší uskupení, která těsně překročí pět procent, nebo hranici nepřekročí," řekl.

Letošní volby jsou dle Rakušanova názoru důležitější než předchozí. "Počet nejrůznějších populistických a extremistických stran nejenom u nás, ale všude v Evropě, je podstatně vyšší, než býval v minulosti a tady skutečně hrozí, že Evropa jako prostor, kde se hledá konsensus, kde se diskutuje, kde se na sebe nekřičí a kde se nevede agresivní silová politika, se trochu změní," uvedl předseda STAN.

