V Česku začal druhý den voleb do Evropského parlamentu

Lidé odevzdávali 24. května 2019 v Kolíně své hlasy ve volbách do Evropského parlamentu. ČTK/Taneček David

Praha - V Česku dnes ráno začal druhý den voleb do Evropského parlamentu. Lidé v nich mají poslední možnost ovlivnit, kdo je bude příštích pět let zastupovat v Evropském parlamentu. Volební místnosti se otevřely v 8:00, přístupné budou až do 14:00. Výsledky ale s ohledem na evropský charakter voleb budou známy až v neděli před půlnocí.

O přízeň voličů se uchází 841 kandidátů, které nominovalo rekordních 39 stran, hnutí nebo jejich koalic. Zvoleno ale může být jen 21 adeptů na europoslance. V pátek se účast pohybovala zhruba od deseti do 20 procent.

Před dvěma hodinami začalo hlasování v Lotyšsku, před hodinou na Slovensku a na Maltě. V těchto zemích na rozdíl od Česka, které má jako jediné z unijní osmadvacítky dva volební dny, hlasování skončí už večer.