V Česku v pondělí přibylo 672 případů covidu, nejvíc od 24. května

Praha - V Česku v pondělí přibylo 672 potvrzených případů koronaviru, nejvíc od 24. května. V mezitýdenním srovnání je to asi o 200 víc. Počet hospitalizovaných s onemocněním covid-19 stoupl nad 200, v pondělí jich ministerstvo zdravotnictví evidovalo 206. Více lidí vyžadovalo nemocniční péči naposledy v první polovině června. Ve vážném stavu je nyní 36 pacientů. Incidenční číslo, tedy počet nově potvrzených případů covidu za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel, stouplo na 32, předtím se dva dny drželo na 30. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Reprodukční číslo, udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, stouplo na 1,12 z předchozích 1,06. Pokud je číslo nad jedničkou, epidemie zrychluje, údaj pod jedničkou značí zpomalování. Nad touto zlomovou hranicí se drží od konce srpna.

Minulý týden laboratoře ve všední dny prokázaly v průměru 517 nových případů covidu. Nejvíce jich připadlo na úterý, a to 598. Víc než toto pondělí jich ministerstvo eviduje naposledy 24. května, tehdy to bylo 697. Stejně jako loni začal letos počet nově potvrzených případů růst s koncem prázdnin. Zatímco v týdnu na přelomu srpna a září přibylo přes 1700 pozitivních testů, v následujícím asi 2600, poté zhruba 3000 a v tom minulém to bylo téměř 3300 případů.

Laboratoře v pondělí otestovaly přes 68.000 vzorků na přítomnost viru SARS-CoV-2, přibližně o 9000 méně než před týdnem.

Nejrychleji se koronavirová infekce šíří v Praze a Moravskoslezském kraji, kde na 100.000 obyvatel připadá v průměru 52, respektive 51 nových případů za posledních sedm dní. Následuje Středočeský a Jihočeský kraj s 37 případy za týden v přepočtu na 100.000 lidí. Naopak nejlépe je na tom Liberecký kraj a Královéhradecký kraj, kde se incidenční číslo drží na deseti. Na úrovni okresů je nejméně příznivá situace na Berounsku a Opavsku. V Berouně a okolí připadá na 100.000 obyvatel 89 nových případů nákazy za posledních sedm dní, v okrese Opava je to 83 případů.

Za celou dobu epidemie covidu-19 v Česku od začátku loňského března bylo potvrzeno přes 1,69 milionu případů nemoci, většina lidí se z nákazy vyléčila a 30.454 lidí s covidem-19 zemřelo. Na minulý týden připadá zatím 13 úmrtí, údaje se ale mohou ještě zpětně navýšit.

Zájem lidí o očkování proti covidu podle dostupných údajů dál klesá. Zdravotníci v pondělí aplikovali 8962 dávek, před týdnem to bylo asi o 2300 víc. Celkový počet podaných dávek od začátku vakcinace koncem loňského prosince se blíží 11,79 milionu. Plně naočkovaných eviduje ministerstvo zdravotnictví 5,944.618.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní Praha 52 Moravskoslezský 51 Středočeský 37 Jihočeský 37 Jihomoravský 33 Zlínský 27 Plzeňský 26 Vysočina 22 Karlovarský 21 Olomoucký 21 Pardubický 20 Ústecký 20 Královéhradecký 10 Liberecký 10

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví