V Česku v noci místy sněžilo, silnice jsou s opatrností sjízdné

Praha - Silnice v Česku jsou po nočních sněhových přeháňkách s opatrností sjízdné. V horských oblastech Libereckého kraje připadlo až deset centimetrů sněhu. Některé vozovky v ČR jsou ve vyšších polohách pokryté uježděným nebo rozbředlým sněhem. Sněhové přeháňky očekávají meteorologové místy i přes den.

Jihočeský kraj

Jihočeské silnice jsou po nočním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Někde je ujetá sněhová pokrývka posypaná drtí, na solených komunikacích může být rozbředlá vrstva sněhu. Riziko tvorby sněhových jazyků bylo ráno hlavně na Českobudějovicku a Jindřichohradecku. Pozor je ale při jízdě potřeba dávat v celém kraji, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby Jan Hausel.

V noci jezdily sypače, někde i pluhy. Problémy v dopravě po 06:30 podle dispečera nebyly hlášené.

Teploty se v Jihočeském kraji ráno pohybovaly od minus pěti do minus deseti stupňů Celsia, nejvíc mrzlo na Šumavě. Přes den budou podle Českého hydrometeorologického ústavu místy sněhové přeháňky, pořád bude mrznout. Vát bude vítr s rychlostí mezi deseti až dvaceti kilometry v hodině, večer bude slábnout.

Královéhradecký kraj

Na horských silnicích v Královéhradeckém kraji zůstává dnes ráno uježeděný sníh. Hlavní silniční tahy jsou po chemickém ošetření většinou mokré. Během dne může sněžit či budou sněhové přeháňky. Vyplývá to z informací krajských silničářů a meteorologů.

Horské úseky na Trutnovsku a Rychnovsku, které silničáři udržují pluhy a inertním posypem, jsou pokryté uježděnou sněhovou vrstvou do deseti centimetrů. Stejné je to i na silnicích v Krkonoších.

Na Rychnovsku se mohou tvořit sněhové jazyky. Na Jičínsku v lesních úsecích padají větve po tíhou mokrého sněhu. Silnice jsou stále pokryté vrstvou uježděného sněhu a štěrkovou směsí.

V hradeckém kraji teplota ráno klesla na minus devět až minus tří stupňů Celsia. Na Jičínsku fouká nárazový vítr, sněží na Trutnovsku a Jičínsku.

Liberecký kraj

Po nočních sněhových přeháňkách jsou silnice v Libereckém kraji sjízdné s opatrností. Směrem od Liberce do vyšších poloh Jablonecka a Semilska jsou pokryté sněhem. V horách připadlo až deset centimetrů sněhu. Pod sněhem jsou i chemicky udržované úseky, řekl dnes ČTK Eduard Bark ze společnosti Silnice LK, která má údržbu silnic v kraji na starosti.

"Je to rozsolené, takže tam je vrstva sněhu do jednoho centimetru," uvedl Bark. Teploty v noci v horách klesly až k minus deseti stupňům Celsia a sůl na silnicích tak podle něj neúčinkuje tak dobře, jako při vyšších teplotách. "Reaguje trochu pomaleji, ale až se rozjede provoz, tak si myslím, že komunikace budou vypadat lépe," dodal Bark.

Sníh leží na Jablonecku a Semilsku i na silnicích prvních tříd, od Liberce směrem na Turnov i Českou Lípu jsou hlavní tahy beze sněhu. I na nich by ale řidiči měli jezdit opatrně, povrchy vozovek jsou mokré a mohou namrzat. Na inertně udržovaných silnicích nižších tříd, zejména v horských oblastech, je v kraji ujetá vrstva sněhu. Zatím je silničáři pluhují. "Srážky mají během dne ustat, takže to dopluhujeme a posypeme, aby to bylo lépe sjízdné pro turisty, kteří k nám na hory dorazí," dodal Bark.

Kvůli sněhu zůstává v Libereckém kraji pro nákladní auta nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Motoristé musí po silnici I/13 přes Frýdlant, kterou silničáři udržují chemicky. Naopak průjezdná zůstává navzdory sněhovým přeháňkám mezinárodní silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska, která byla od úterý do čtvrtečních 14:00 uzavřená pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Podle Barka je i pro ně v současné době sjízdná. "Silnice je v uvozovkách pod sněhem, ale je to dané tím, že je provoz minimální," dodal.

Podle předpovědi by dnes mělo být přes den zataženo až oblačno se sněhovými přeháňkami nebo občasným sněžením. K večeru by měly srážky slábnout. Teploty přes den budou maximálně mezi minus pěti až minus dvěma stupni Celsia.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji převážně od středních poloh je na silnicích místy uježděný nebo rozbředlý sníh. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné. Vyplývá to z informací krajských silničářů.

Úsek I/11 z Jablonného nad Orlicí do Červené Vody je sjízdný pouze se sněhovými řetězy, místo silničáři neošetřují chemicky.

U Holic na Pardubicku na silnici 2/3055 se pod tíhou sněhu ohýbají stromy nad vozovku.

V okolí Svitav fouká nárazový vítr a hrozí, že se vytvoří sněhové jazyky. Na Orlickoústecku, zejména v okolí Lanškrouna, je ujetá vrtstva sněhu nebo rozbředlý sníh po chemickém ošetření.

V kraji je dnes ráno minus devět až minus jeden stupeň Celsia. Na části kraje fouká silný nárazový vítr, místy sněží nebo jsou sněhové přeháňky a většinou je zataženo.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou nadále sjízdné s opatrností. Hlavní tahy jsou mokré nebo jsou na nich po nočních přeháňkách zbytky rozbředlého sněhu, a to včetně dálnice D8, vyplývá z údajů na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic.

Podle webu krajských silničářů jsou nadále nesjízdné silnice III. třídy mezi Adolfovem a Krásným Lesem na Ústecku a silnice II. třídy z Loučné pod Klínovcem do Horní Halže na Chomutovsku.

Silničáři varují, že v Krušných horách se mohou místy na vozovkách nižších tříd tvořit sněhové jazyky. Jinak je na horských silnicích rozbředlý sníh, to platí i pro další části Chomutovska a Ústecko. Na inertně udržovaných úsecích na Děčínsku je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. V dalších částech kraje jsou povrchy vozovek nižších tříd převážně mokré.

Podle předpovědi by dnes v Ústeckém kraji mělo být zataženo až oblačno, na západě přechodně místy až polojasno. Místy očekávají meteorologové občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, zejména na horách a na severu. Večer by měly srážky slábnout. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus čtyřmi až minus jedním stupněm Celsia.

Kraj Vysočina

Na solených silnicích Vysočiny jsou po nočních sněhových přeháňkách zbytky rozbředlého sněhu, na vozovkách nižších tříd sypaných drtí leží ujetá vrstva sněhu. Mrzne, kvůli nárazovému větru se na silnicích dělají sněhové jazyky. Sjízdné jsou v celém kraji se zvláštní opatrností, řekl dnes ČTK dispečer krajské správy a údržby Dalibor Tomšů.

V noci jezdily sypače i 12 traktorů s radličkami. Nad ránem nemohly vyjet kamiony v kopci u Jitkova na tahu I/34 mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem. Kolem 06:30 neměl dispečink silničářů hlášené žádné blokované úseky. Vzhledem k tomu, že je sobota, nejezdí tolik aut. "Ale fouká vítr, sněží, dělají se sněhové jazyky, lokální problémy vzniknout mohou," upozornil dispečer.

Ráno byl na Vysočině až sedmistupňový mráz. Se sněhovými přeháňkami je podle meteorologů potřeba počítat i přes den. Vítr může mít v nárazech rychlost až okolo 50 kilometrů v hodině.