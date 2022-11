V Česku se v pátek a sobotu objeví náledí a bude sněžit

Praha - V celém Česku se v pátek a sobotu může postupně tvořit náledí a bude sněžit. Nejprve zasáhne ochlazení v pátek odpoledne severovýchod země a do soboty se rozšíří na celé území republiky. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Kvůli kluzkým chodníkům a silnicím si proto budou muset dávat pozor chodci i řidiči. Vydržet pak může náledí až do neděle.

"Během pátku 18. listopadu se bude od severovýchodu ochlazovat, teploty klesnou pod bod mrazu," uvedli meteorologové. Podle předpovědi ČHMÚ se teploty přes den budou na severovýchodě Česka pohybovat kolem jednoho stupně nad nulou. V noci na sobotu mohou klesnout až na minus pět stupňů a v sobotu přes den budou mezi minus dvěma a plus dvěma stupni.

"Mokré povrchy budou namrzat a místy se vytvoří náledí, v případě sněhové pokrývky i zmrazky. V sobotu během dne bude místy celodenní mráz, náledí a zmrazky proto mohou přetrvávat až do nedělního dopoledne," doplnili pracovníci ústavu. Napadnout může až pět centimetrů nového sněhu během 12 hodin.

Nejprve se zřejmě náledí už od pátečního poledne může objevit v Moravskoslezském kraji a východních nebo severovýchodních částech Zlínského, Olomouckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje. Během pátečního večera se pak začne vyskytovat i ve středních a severních Čechách a na jihu Moravy. V noci na sobotu už pravděpodobně zasáhne celé Česko.

Lidé by kvůli náledí a zmrazkům měli chodit opatrně. Seniorům nebo lidem s problémy s pohybem meteorologové doporučují raději omezit vycházení. Řidiči by pak měli pozorně sledovat dopravní zpravodajství.