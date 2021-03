V Česku se v noci ochladilo, místy sněží

Praha - Do Česka dorazila v noci od severu studená fronta, která přináší zvětšenou oblačnost a místy také občasné sněžení. Nebude ale příliš silné, více sněhu může napadnout jen na severu na horách, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teploty byly v noci pod nulou, na Šumavě třetí den po sobě ráno dosahovaly k minus 20 stupňům Celsia.

Sněžení se bude přes den přesouvat dále k jihu a postupně bude od severu opět ustávat. "Vzhledem k tomu, že studené fronty přecházející z tohoto směru obvykle bývají chudší na množství srážek, neočekáváme příliš velkou sněhovou nadílku," uvedli meteorologové. Za celý den by mělo napadnout do tří centimetrů sněhu, na severu na horách výjimečně až pět centimetrů. "I tak by si ale měli řidiči za volantem dávat pozor," dodal ČHMÚ.

Stejně jako o víkendu bylo i dnes ráno velmi chladno na Šumavě. Na Březníku teploměr ukázal minus 20 stupňů, na Rokytské slati minus 19,4 stupně Celsia a na Jezerní slati u Kvildy minus 18 stupňů Celsia. "Ode dneška budou přecházet frontální systémy. Ranní mrazy sice ani v příštích dnech nepřestanou, ale jelikož nebude jasno, hodnoty nebudou tak nízké," řekla ČTK Eva Plášilová z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

Podle týdenní předpovědi budou noční teploty pod nulou do poloviny týdne, oteplit by se mělo ve čtvrtek. Přes den pak bude i více než deset stupňů Celsia, obloha ale bude zatažená a meteorologové očekávají srážky.

Liberecký kraj

V Libereckém kraj začalo v noci sněžit a slabá vrstva nebo zbytky sněhu byly ráno i na hlavních silničních tazích. Podle předpovědi by sněžení mělo ustávat v průběhu dne, vyplývá z údajů na <a href="http://chmuul.org/">webu</a> Českého hydrometeorologického ústavu.

V kraji připadlo do několika centimetrů sněhu. Teploty byly ráno nejčastěji kolem nuly, na horách se blížily k minus pěti stupňům. Přes den by mělo být maximálně mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia, na horách by teplota měla zůstat celý den pod nulou.

Silnice v kraji jsou sjízdné s opatrností. Podle dopravního webu policie byly ráno problémy na silnici 13 u Dětřichova na Liberecku, kde část vozovky zablokoval kamion.

Královéhradecký kraj

Na silnicích v nejvyšších oblastech Orlických hor leží ujetá vrstva sněhu, místy mohou namrzat. Sníh se místy drží i na vedlejších silnicích v podhůří. Silnice v Královéhradeckém kraji byly ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplynulo to z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

Ráno v kraji bylo zataženo až oblačno, sněžilo. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi až minus jedním stupněm Celsia, na horách mezi minus šesti až minus třemi stupni, uvedli meteorologové.

V Královéhradeckém kraji má být dnes oblačno až zataženo, od severu místy slabé občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Odpoledne budou srážky od severu postupně ustávat a večer ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty budou nad nulou mezi dvěma až pěti stupni Celsia, na horách mezi minus čtyřmi až minus jedním stupněm.