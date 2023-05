V Česku se prodává dvakrát víc ojetých elektromobilů než před covidem

Praha - V Česku se v současnosti nabízí dvakrát víc ojetých elektromobilů než v předcovidovém roce 2019. Každý rok se tento trh zvyšuje zhruba o 30 procent. Obdobná je i situace v segmentu hybridních vozů z druhé ruky. Vyplývá to z analýzy trhu společnosti Aures Holdings, která byla představena na dnešní tiskové konferenci. Aures Holdings provozuje autobazary AAA Auto, Mototechna a Driverama.

V roce 2019 nabídl podle ní český trh 1476 ojetých elektromobilů, v loňském roce jich bylo už 3153. Od ledna letošního roku se jich v nabídkách zatím objevilo 2222. Hybridů nabídl předcovidový rok 3059, loni zákazníci mohli v Česku vybírat z 6604 vozů s hybridním pohonným ústrojím.

"Doba se výrazně změnila a bateriových vozů začalo přibývat. Nejdříve na primárním trhu a v tomto a příštím roce se jich spousta objeví i na tom sekundárním. Paradoxně k tomu přispěla i energetická krize. Lidé si ve větší míře začali budovat fotovoltaiky na svých domech, aby byli méně energeticky závislí, a se soláry na střeše jim pořízení elektromobilu nebo třeba plug-in hybridu začíná ekonomicky dávat větší smysl. A to i přes vyšší pořizovací náklady," řekl provozní ředitel sítě AAA Auto a Mototechna v ČR Petr Vaněček.

Plně bateriové auto podle Vaněčka sice stále není volbou většiny populace, protože i přes celkem masívní rozvoj dobíjecí infrastruktury je tankování fosilního paliva stále jednodušší a rychlejší než dobíjení. Své zákazníky si auta do zásuvky bez problémů najdou a rychle jich přibývá, uvedl.

Aures Holdings proto spustila činnost specializovaného týmu, který se na elektromobilitu zaměřuje napříč celou skupinou. Zákazníkům nabízí detailní informace o každém konkrétním bateriovém voze, včetně kapacity baterie, reálného dojezdu, procentuální výše zdraví baterie a mnoha dalších informací. Aures má v nabídce stabilně okolo 70 elektromobilů a 500 hybridů.

Ojeté hybridy a bateriové vozy jsou zejména zánovní ojetiny do tří let stáří. U plně elektrických modelů, které se objevují na českém sekundárním trhu, je střední hodnota stáří 2,3 roku, u hybridů je to 2,6 roku. Cena hybridů se v letošním roce drží na mediánu 659.000 korun, což je tříprocentní nárůst oproti loňskému roku. Plně bateriové vozy v meziročním srovnání zlevnily o 9000 Kč na 890.000 korun.

Mezi nejprodávanější ojeté elektromobily patří americká Tesla, ale zájem je i o modely Smart, Kia Soul EV nebo Škody Enyaq.

