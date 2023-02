V Česku se na některých místech vyjasnilo, na silnicích hrozí náledí

Praha - V Česku se po středečním sněžení na některých místech vyjasnilo a teploty klesly pod nula stupňů Celsia, meteorologové varují před náledím. Hlavní silnice jsou podle nich ošetřené, na vedlejších by to ale ráno mohlo klouzat, a to zejména v západní polovině Čech. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o tom dnes ráno informoval na twitteru. Ve středu pozdě večer způsobilo husté sněžení problémy v dopravě na dálnici D1 na Vysočině, v několika úsecích tam uvízly kamiony, provoz na dálnici se podařilo obnovit kolem půlnoci.

"Pozor v ranních hodinách na náledí. Na některých místech se vyjasnilo a teploty povrchů klesly pod nula stupňů Celsia navzdory tomu, že ve dvou metrech je nad nulou. Hlavní silnice jsou ošetřené, ale na menších to bude klouzat (KV, UL, PK kraj a stř. Čechy)," uvedli meteorologové. Kvůli silnému větru se mohou také na silnicích ve vyšších polohách tvořit sněhové jazyky a v Krkonoších a Jeseníkách také závěje.

Zimní počasí, zejména na horách s přívaly sněhu, se do Česka vrátilo o víkendu. Ve středu večer místy hustě sněžilo i v nižších polohách, výstraha před novou sněhovou pokrývkou platila pro Prahu a části Středočeského, Plzeňského, Jihočeského a Jihomoravského kraje i Vysočiny. Na Vysočině uvízly po hustém sněžení kamiony na dálnici D1 v několika úsecích, po prosolení se pak podařilo provoz na dálnici znovu obnovit kolem půlnoci.

Klidnější je dnes ráno také situace na železnici, ve středu večer kvůli popadaným stromům stálo několik regionálních tratí, ve Středočeském kraji byl provoz přerušen kvůli pádu elektrického vedení na trať mezi stanicemi Řepov - Mladá Boleslav. Aktuálně je podle webu Českých drah přerušený provoz kvůli pádu stromu na regionální trati v Jihomoravském kraji mezi stanicemi Střelice a Moravské Bránice.