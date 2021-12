V Česku se může do sobotního rána tvořit náledí a zmrazky

Praha - Částečně nebo úplně roztátý sníh, který v uplynulých hodinách napadl v Česku, může při poklesu teplot namrzat. Tvorba náledí a zmrazků hrozí ve všech krajích minimálně od dnešního odpoledne do sobotního rána, informoval Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ). Podle něj by lidé měli počítat se stejným nebezpečím i během dalších večerů a nocí. Polevit by mělo až s oteplení, které se čeká počátkem příštího týdne.

"Na celém území ČR leží sníh, který bude zejména v nižších polohách přes den odtávat. (...) Už brzy po západu Slunce mokré stopy na silnicích často namrzají, tenká ledová vrstva se tvoří také uježděním souvislé sněhové pokrývky," uvedli meteorologové.

Podle nich zejména na neošetřených silnicích hrozí problémy v dopravě a vyšší počet nehod. Vedle řidičů k opatrnosti meteorologové nabádají i chodce, kteří by na namrzlých chodnících mohli uklouznout a zranit se. Starší nebo méně mobilní lidé by podle nich měli vycházení ven raději omezit.

"Oteplení přijde zejména do Čech pravděpodobně začátkem příštího týdne," uvedli meteorologové k tomu, kdy by nebezpečí vzniku náledí a zmrazků mohlo pominout.