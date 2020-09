Vlčata na snímku pořízeném 22. července 2020 v oblasti Javorníků. V Česku se letos narodila vlčata nejméně deseti vlčím smečkám, a to v oblasti Šumavy, Krušných hor, Lužických hor, Ralska, Broumovska, Slezských Beskyd a Javorníků. Dokazují to záběry z fotopastí a videa pořízená v terénu, sdělilo Hnutí DUHA Olomouc, které vede celorepublikový program na ochranu velkých šelem.

Praha - V České republice se letos narodila vlčata nejméně deseti vlčím smečkám, a to na Šumavě, v Krušných i Lužických horách, u Ralska, na Broumovsku, ve Slezských Beskydech a v oblasti Javorníků. Dokazují to záběry z fotopastí, ale také videa pořízená v terénu. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělilo Hnutí DUHA Olomouc, které vede celostátní program na ochranu velkých šelem. Podle hnutí návrat přirozeného predátora kopytníků pomáhá vracet rovnováhu do lesů, protože vlci redukují přemnožené srnce, jeleny a divoká prasata.

"Je potěšující, že se vlk, podle naší legislativy kriticky ohrožený druh, pravidelně rozmnožuje od Beskyd až po Krušné hory. Jeho populace se v posledních letech zvětšuje, podobně jako v sousedních zemích," uvedl vedoucí programu Šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně Miroslav Kutal.

V souvislosti s růstem vlčí populace ale upozorňuje, že je třeba lépe zabezpečovat hospodářská zvířata, zejména ovce a kozy, protože pokud nejsou chráněny, jsou pro vlky vždy snadnější kořistí. "Proto chovatelům pomáháme s projekty na lepší zabezpečení stád," dodal.

V Podbezdězí a u Ralska zachytila fotopast čtyři vlčata v polovině července. "První novodobá výhradně česká smečka se tak rozmnožila už sedmým rokem v řadě i přesto, že se v průběhu roku její jednotliví členové potýkali s prašivinou (infekční parazitické onemocnění)," uvedlo hnutí. V Krušných horách se vlčata narodila druhý rok za sebou, ze zachycených záběrů není jasné, zda jich je pět nebo čtyři.

I přes rozsáhlé těžby kůrovcového dřeva se daří také lužické vlčí smečce a na Broumovsku už se rozmnožují minimálně tři česko-polské vlčí smečky. Vlčata se tam popáté v řadě narodila ve smečce žijící v západní části Broumovska a ve Vraních horách, potřetí v polském národním parku Gór Stolowych navazujícím na Broumovské stěny a poprvé taktéž v hraničních Javořích horách. Na české území tak zasahují v broumovském výběžku minimálně tři vlčí smečky.

Na Šumavě a v Bavorském lese zoologové potvrdili dvě smečky s letošními vlčaty. Zprávy o nich přinesla Správa NP Šumava, která existenci vlčat zkoumala nejen pomocí fotopastí, ale také akustickou stimulací, na níž obě smečky reagovaly vytím.

V srpnu se vlčata poprvé narodila také ve Slezských Beskydech, podruhé v Javorníkách. Podle hnutí to byla právě karpatská pohoří, kam se vlci začali v rámci České republiky jako první v 90. letech vracet. Trvalo však více než 20 let, než se tu začali také úspěšně rozmnožovat.