V Česku se léčí 43 zraněných a pronásledovaných Bělorusů

Praha - Česko v programu Medevac zatím pomohlo 43 Bělorusům, kteří byli zraněni či pronásledováni tamním režimem Alexandra Lukašenka a nyní se léčí v Česku. Ministerstvo vnitra dnes informovalo o tom, že někteří byli při střetech s bezpečnostními složkami postřeleni, jiní nesou i stopy mučení. Téměř všichni potřebují psychologickou pomoc.

"Hlavní důraz klademe na psychologickou pomoc, kterou potřebují téměř všichni. Na této pomoci spolupracujeme s hasiči, policií a jejich psychology," uvedl v tiskové zprávě ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Ministerstvo vnitra od začátku počítalo s příjezdem několika desítek Bělorusů, do dneška jich do Česka přijelo 43. "Celkem očekáváme příjezd cca 50 pacientů. Jde o muže, ženy i celé rodiny, převážně o mladé vzdělané lidi ve věku 20 až 30 let. Nejmladšímu pacientovi je 15 let, nejstaršímu 56 let," sdělilo ministerstvo.

Operační zákroky podstoupila většina pacientů už v Bělorusku. Zranění a psychická traumata Bělorusů jsou podle Hamáčka většího rozsahu, než se očekávalo. "Jde o střelné rány, mnohočetné zlomeniny celého těla, poranění očí a uší po výbuchu granátu, některé osoby vykazují dokonce známky mučení," uvedl. Výjimkou nejsou ani otřesy mozku a podlitiny související s užitím násilí a popáleniny způsobené paralyzérem, dodal. Zranění podle lékařů často trpí akutní stresovou reakcí či posttraumatickou stresovou poruchou.

Pacienty vybíralo humanitární konzilium tvořené zástupci běloruské diaspory v Česku, o přijetí rozhodlo ministerstvo vnitra po ověření možností léčby a bezpečnostním prověření. Do Česka byli Bělorusové přepraveni individuálně letecky nebo pozemní cestou, podle možností a zdravotního stavu pacienta a při dodržení opatření v souvislosti s pandemií covid-19.

Náklady na léčbu včetně dopravy zaplatilo ministerstvo vnitra z rozpočtu programu Medevac pro tento rok, v prvním měsíci jsou to zatím zhruba dva miliony korun.

Se zdravotní a psychologickou pomocí běloruským občanům počítá vnitro po dobu několika měsíců, už teď řeší jejich další osud. "V úvahu připadá pokračování ve studiu v Česku, zaměstnání, žádost o azyl nebo v případě zájmu návrat do Běloruska," dodalo ministerstvo.

Nepokoje v Bělorusku vypukly po srpnových prezidentských volbách. Úřady vyhlásily výrazné vítězství Lukašenka, který v čele země stojí od roku 1994. Značná část obyvatel ale považuje výsledky za zfalšované a začala proti nim demonstrovat. Lidé v ulicích dál žádají jeho odchod i přes tvrdý postup bezpečnostních sil vůči demonstrantům. Výsledky voleb neuznává ani EU.

S pomocí programu Medevac Česko od roku 1993 pomáhá v zemích zasažených válkou, konflikty či přírodními katastrofami. Slouží k vyslání lékařských týmů na místo nebo k odvezení zraněných k ošetření do českých nemocnic. Pomohl už ve 24 zemích několika tisícům zraněných.