V Česku podle odborníka chyběla politická vůle k boji proti dezinformacím

Brno - V Česku v posledních letech chyběla politická vůle k aktivnějšímu boji proti dezinformacím a ruskému vlivu, vznikly sice funkční instituce a nástroje, neměly ale dostatečnou podporu exekutivy. Nová vláda má příležitost situaci změnit, řekl ČTK v rozhovoru politolog Miloš Gregor z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, který se dlouhodobě věnuje problematice dezinformací a propagandy, což jsou témata diskutovaná v souvislosti s útokem na Ukrajinu.

"Zaspali jsme," konstatoval Gregor. "Co udělaly minulé vlády správně, je to, že dokázaly identifikovat hrozby a možná i nastavit nějaký formální rámec, co by se proti nim mohlo dělat. Ale nebyla vůle ten formální rámec naplnit. Na současné vládě je, aby k tomu přistoupila," uvedl politolog.

Mezi aktivní šiřitele ruského výkladu světa v posledních letech patřil podle Gregora prezident Miloš Zeman. Vláda Andreje Babiše (ANO) stála na podpoře prokremelské KSČM a někdy také SPD, přičemž premiér podle politologa sám v politickém boji někdy využíval dezinformace proti svým konkurentům. "Od takové vlády nebylo úplně možné očekávat, že bude pobízet ke kritickému myšlení," uvedl Gregor.

Odolnost vůči dezinformacím z dlouhodobého hlediska zvyšuje podpora mediálního vzdělávání, důležitá jsou také opatření v kyberbezpečnosti. "Z krátkodobého hlediska je možná na čase revidovat přístup k tomu, když někdo hájí ruské zájmy proti těm českým, zejména od loňska, kdy jsme na ruském seznamu nepřátelských zemí. Vědomé šíření dezinformací by se mělo trestat, nikoliv brát jen jako občanský nešvar. Vidíme, že to škodí občanské společnosti, ohrožuje politické zřízení," uvedl Gregor.

Útok ruských a běloruských vojsk na Ukrajinu může podle politologa změnit postoj některých opatrných podporovatelů Ruska a dosavadních zastánců dialogu s Kremlem. "Ti, kteří za každou cenu hájí politiku Kremlu, už nyní nacházejí obezličky, aby ji mohli hájit i nadále, budou tvrdit, že je to akce vyprovokovaná Západem nebo rojením vojsk NATO kolem Ruska," míní politolog.