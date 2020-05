V Česku po koronavirové přestávce znovu začne liga

Praha - V sobotu se v Česku po dvou a půl měsících jako jedna z prvních v Evropě znovu rozběhne fotbalová liga, přerušená před polovinou března pandemií nového koronaviru. Obnovenou sezonu zahájí bez diváků dohrávka 23. kola mezi Teplicemi a Libercem, naplno pak nejvyšší soutěž začne 25. kolem v úterý a ve středu. Na vedoucí pozici je obhájce titulu Slavia Praha, která má po 24 zápasech náskok osmi bodů před druhou Plzní. Sestupové poslední místo zatím patří Příbrami.

Zatímco několik lig v západní Evropě se nedohrálo, v Česku se Ligová fotbalová asociace pokusí sezonu první a druhé ligy dokončit. Amatérské soutěže od třetí ligy níže včetně mládežnických, které řídí Fotbalová asociace ČR, už předčasně skončily.

"Jsme rádi za rozhodnutí, že se bude hrát. Těšíme se na ligu a věřím, že jsme výborně připraveni," řekl pro klubový web plzeňský kouč Adrián Guľa. Západočeši věří, že ještě dokážou potrápit vedoucí Slavii. Do obnovené sezony vstoupí šlágrem na Spartě, které patří až deváté místo.

"Sparta je klub, který má nějaké jméno, naše postavení v tabulce je špatné. Jsem sparťan a vadí mi to. Musíme to nějak napravit," uvedl kouč Pražanů Václav Kotal.

Liga odstartuje bez diváků, do Teplic smí na stadion včetně hráčů a realizačních týmů jen 150 lidí. Od příštího týdne se mohou konat sportovní akce pro 300 osob, ani tento počet ale v drtivé většině fanoušky do hledišť nedostane; kluby totiž plánují doplnit kvótu převážně partnery a sponzory. Někteří příznivci by se mohli vrátit na stadiony až při dalším uvolnění vládních opatření - od 8. června bude moci být v areálu 500 lidí a od 22. června pak 1000 osob.

"Po tolika týdnech, co jsme byli doma, jsme rádi i za to, že budeme moci hrát bez diváků. Určitě to přijmeme," řekl sparťanský obránce Dávid Hancko.

Dokončení sezony by mohlo narušit případné zhoršení epidemiologické situace nebo pozitivní testy na koronavirus. První vlna plošného testování odhalila dvě nakažené osoby, jednu v Mladé Boleslavi a druhou ve Slavii. Ani jeden z celků nemusel do izolace, pokud by se však v týmech objevilo více pozitivních případů, mohla by je krajská hygienická stanice poslat do dvoutýdenní karantény a dohrání soutěže by bylo v ohrožení.

Všechny aktéry čeká řada hygienických opatření. Týmy nebudou společně nastupovat k utkání, nebudou si podávat ruce a omezit mají gólové oslavy. Všichni kromě hráčů na trávníku a rozhodčích se musejí po stadionu pohybovat v rouškách. Na lavičkách smí být obsazeno každé druhé místo, v šatnách a sprchách se musejí dodržovat rozestupy. Kluby musejí rovněž zajistit dezinfekci, která se nevyhne třeba ani míčům. Novinkou pro týmy bude i revoluční úprava pravidel, podle níž budou moci dočasně využít v zápasech pět místo dosavadních tří střídání.

V první lize zbývá dokončit šest kol základní části, nadstavbu a baráž o nejvyšší soutěž. V nadstavbové skupině o titul stejně jako o záchranu hraje šest týmů, ve skupině o Evropu pak čtyři. Pokud nenastanou komplikace, LFA počítá s tím, že sezona skončí 19. července odvetami baráže. Skupina o titul má vyvrcholit pátým kolem 8. července. Přímo z ligy sestupuje jen poslední tým, 14. a 15. celek čeká baráž.

Vzhledem k dlouhé pauze a termínovému skluzu se budou většinou hrát dvě kola týdně. Týmy po individuálním režimu hráčů doma znovu začaly společně trénovat po skupinách 20. dubna a na přípravu měly měsíc.

"Pojede se v pohárovém rytmu, který bude ale dlouhodobější, než bývá, když hrajete poháry. Jako trenér jsem sám zvědavý, jak se bude vše vyvíjet. Nastanou situace, s kterými se normálně nesetkáte. Může se například stát, že do sestavy budete muset dát pět hráčů, kteří hrají standardně za B-tým. Pro nás pro trenéry to bude zajímavá zkušenost," podotkl liberecký kouč Pavel Hoftych.

Pokud se nedohraje celá nadstavbová skupina o titul, nebude vyhlášen mistr. O postupujících do evropských pohárů by pak rozhodlo pořadí ke dni ukončení soutěže. Pokud se nedohraje první ani druhá liga, nikdo nesestoupí ani nepostoupí. V případě, že se nedokončí jen druhá liga, sestoupí z nejvyšší soutěže poslední tým a postoupí první celek z druhé ligy. Baráž by se nehrála. V případě nedohrání nejvyšší soutěže projde z druhé ligy vítěz a první liga bude mít 17 účastníků.

Tabulka:

1. Slavia 24 18 4 2 48:8 58 2. Plzeň 24 15 5 4 45:20 50 3. Jablonec 24 11 7 6 42:31 40 4. Ostrava 24 11 5 8 36:27 38 5. Mladá Boleslav 24 11 4 9 42:37 37 6. Slovácko 24 10 7 7 30:27 37 7. Liberec 23 11 3 9 42:31 36 8. České Budějovice 24 11 3 10 39:38 36 9. Sparta 24 9 8 7 42:32 35 10. Olomouc 24 7 11 6 31:29 32 11. Bohemians 24 7 6 11 25:37 27 12. Teplice 23 5 9 9 19:35 24 13. Karviná 24 5 8 11 20:30 23 14. Zlín 24 6 4 14 22:40 22 15. Opava 24 4 5 15 11:41 17 16. Příbram 24 3 5 16 15:46 14