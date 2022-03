V Česku padl další dodavatel energií, firma První Moravská Plynární

Brno - Dodavatel plynu a elektřiny První Moravská Plynární dnes oznámil ukončení činnosti. Rozhodnutí zdůvodnil bezprecedentní a nepřehlednou situací na energetickém trhu. Na ukončení činnosti upozornil web TN.cz, podle kterého měla firma letos v lednu 267 klientů. Ti budou nyní převedeni pod takzvaného dodavatele poslední instance. Ceny plynu a energie v posledních dnech výrazně vzrostly po ruské invazi na Ukrajinu.

První Moravská Plynární na webu uvádí, že vzhledem k situaci na energetickém trhu, nejvyšším cenám energií v historii a hlavně dalšímu nepředvídatelnému vývoji situace je nucena ukončit činnost dodavatele energií k dnešnímu dni. "Kombinaci předchozího tristního stavu trhu s energiemi a přímého konfliktu s Ruskem s návazností na jeho dodávky - ne-dodávky - energií do Evropy nemohl nikdo předvídat a právě tato situace nám zlomila vaz," uvádí společnost, která na trhu s energiemi působí od roku 2009.

Podle webu TN.cz měla brněnská firma loni v červenci kolem 400 zákazníků. Jejich počet ale klesl na 267 letos v lednu.

Zákazníkům První Moravské Plynární budou energie na přechodnou dobu automaticky dodávány prostřednictvím dodavatele poslední instance. Firma uvedl, že se svým klientům pokusí doporučit či najít jiného stabilního dodavatele.

Od loňského podzimu v Česku ukončilo činnost už několik dodavatelů energií. Největším z nich byla loni v říjnu skupina Bohemia Energy, která měla asi 900.000 zákazníků. Jako důvod uvedla extrémní růst cen energií na trzích.

Dodávky po Bohemia Energy ukončily také Kolibřík energie s 28.000 klienty, A-PLUS Energie se 150 odběrnými místy, Ray Energy, která dodávala zhruba 3000 klientů, a Microenergy, která dodávala energie více než 760 zákazníkům. Činnost ukončila také společnost Energie pro Tebe, která dodávala plyn více než třem stovkám odběratelům, a Český Energetický Dodavatel, který měl více než 7000 odběratelů. Plyn přestaly dodávat 2350 zákazníkům také Františkovy energie, skončil i dodavatel Svinos s 21 odběrnými místy. S dodávkami plynu skončila také Czech Energy, dodávky elektřiny a plynu ukončil také Lumius.

Bývalí klienti padlých dodavatelů energií se dostali do režimu dodavatele poslední instance. Toto období trvá maximálně šest měsíců, pokud si zákazníci do té doby neseženou nového dodavatele, hrozí jim, že se dostanou do neoprávněného odběru.