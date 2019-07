V Česku padaly teplotní rekordy, na Pardubicku bylo 37,2 stupně

Praha - Na dvou třetinách meteorologických stanic v Česku měřících přes 30 let dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo zřejmě v Mokošíně na Pardubicku, a to 37,2 stupně, jde ale zatím o neověřené údaje. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém webu. Několik dalších stanic zaznamenalo teplotu přes 36 stupňů.

Blízko k 37 stupňům Celsia měly také stanice v Ústí nad Labem - Vaňově, kde bylo naměřeno 36,9 stupně, a v Dolním Bousově na Mladoboleslavsku a Husinci - Řeži u Prahy, kde bylo shodně 36,8 stupně. V Teplicích a pražských Komořanech se rtuť dostala na 36,5 stupně.

V pátek bude v Česku zřejmě opět velmi horko. ČHMÚ vydal výstrahu téměř pro celou republiku před vysokými teplotami. Podle předpovědi mohou vystoupat až na 35 stupňů Celsia.